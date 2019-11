Johannes Oerding präsentiert neues Album

Hannover

So langsam könnte er sich eine Zweitwohnung suchen, so oft wie er hier ist: „ Hannover ist wirklich wie eine Homebase“, sagte Johannes Oerding (37), als er gestern Mittag bei Radio ffn an der Stiftstraße einkehrte. Hier präsentierte der Mann mit Hut (gut 50 Exemplare hat er zu Hause im Schrank, alle schwarz) sein nagelneues Album „Konturen“.

Zuletzt war er im Mai im Sender, da hatte er den gerade erst erschienenen Song „An guten Tagen“ vorgestellt. Munter erzählte der Musiker, dass er immer noch aufgeregt ist – obwohl es mittlerweile ja sein sechstes Album ist: „Kommt es gut an? Interessiert es die Leute?“, sind Fragen die ihn so umtreiben. Außerdem verriet er, dass er handwerklich gar nicht begabt ist, „ich habe zehn Daumen“. Ein gutes Händchen hat er aber, was seine Lebensgefährtin Ina Müller (54) angeht.

Als er ihr das Trennungslied „Ich habe nichts mehr zu verlieren“ vorspielte, stieg sie spontan mit ein. „Und da ist mir aufgefallen, dass der Song ja eigentlich ein Duett ist.“ Bis das Stück fertig war, dauerte es allerdings seine Zeit. „Unter Blut, Schweiß und Tränen“ sei es schließlich entstanden und „nach einigen blauen Flecken“ waren die Künstler, „die beide klare Visionen und Vorstellungen haben“, zufrieden. „Am Ende zählt das Ergebnis“, so Oerding lachend, „das ist wie beim Fußball. Aber natürlich haben wir uns auch mal in die Haare bekommen“.

Das Ergebnis seines Erfolgs kann sich sehen lassen: Das Konzert am 7. März in der Tui-Arena ist nun ausverkauft – „und das ist noch vier Monate hin“, so Oerding glücklich. Chapeau!

Von Mirjana Cvjetkovic