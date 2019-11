Tipps vom NP-Koch: So raffiniert kann Grünkohl schmecken

Hannover

Für Liebhaber dieses Gemüses ist der November ein Wonnemonat: Grünkohl hat endlich wieder Saison! Jörg Lange vom Hotel Lindenkrug in Hannover-Limmer zeigt zum einen, wie der klassische Grünkohl mit Bregenwurst gelingt. Er kennt aber auch Variationen mit Salat und Crêpes – und animiert wie immer dazu, beim Kochen auch mal neue Wege einzuschlagen. Sein Tipp: Immer einen größere Portion zubereiten. Aufgewärmt schmeckt der Herbstklassiker bestens, außerdem lässt sich Kohl auch gut einfrieren. Viel Spaß beim Nachkochen!

Grünkohl nach Hausrezept

Als Klassiker: Grünkohl mit Bregenwurst – aber auch mit Birne! Quelle: Behrens

Grünkohl kochen ist sehr einfach. Das wichtigste ist allerdings, dass Sie sich Zeit nehmen. Auch sollten Sie gleich eine größere Menge ansetzen, von der man nach und nach Portionen schnell erwärmen kann.

Ich beginne stets am Vortag. In einem geräumigen Topf schwitze ich die Zwiebeln in dem Schmalz glasig und gebe den küchenfertigen Kohl dazu. Dabei mache ich mir keine Gedanken, ob ich Schweineschmalz oder Gänseschmalz benutze – es kommt in den Topf, was im Hause ist (auch pflanzliche Produkte eignen sich).

Den Kohl etwas schwitzen lassen; ich fülle mit der Brühe auf, bevor er am Boden ansetzt. Jetzt kommen schon einige Teelöffel Salz und der Zucker hinzu. Mit geschlossenem Deckel bringe ich den Kohl zum Kochen und reduziere dann die Hitze. So verbringt mein Grünkohl gerne mal ein Stündchen auf dem Herd und simmert vor sich hin, bis ich mit Senf und Pfeffer würzen. Eventuell kann man noch nachsalzen, das hängt von der Brühe ab, mit der wir angegossen haben.

Zufrieden drehe ich die Hitze aus, nehme den Topf vom Herd, stelle ihn schräg auf einem untergeschoben Löffel ab und setze einen Deckel so auf, dass etwas Luft entweichen kann. Der Kohl verbringt die Nacht in der Küche und kann dort ruhen, ohne zu schwitzen.

Am zweiten Tage reicht es, den Topf noch einmal aufzusetzen und die geschälten Birnen mit den Kohlwürstchen unter den Grünkohl zu geben. Wieder vergeht eine halbe oder dreiviertel Stunde auf kleiner Flamme, in der die Würstchen gar ziehen und die Birnen köcheln. Es ist wichtig, dass die Aromen Zeit haben, sich zu verbinden und den Geschmack abzugeben. Wer möchte, kann ein paar Kartoffeln schälen und aufsetzen, ansonsten gibt es nicht viel zu tun. Die passende Sauce ist ein schöner Senf.

2,5 Kilo Grünkohl, gerupft, gewaschen, gehackt 500 Gramm Zwiebel in Würfeln 100 Gramm Schmalz 1 Liter Brühe 5 Teelöffel Salz 1 Esslöffel Zucker 1 Teelöffel Pfeffer 200 Gramm mittelscharfer Senf 4 Williamsbirnen 4 Kohlwürstchen

Buchweizen-Crespelle mit Grünkohl und Sauerrahm

Als vegetarisches Gericht: Crêpe mit Grünkohl. Quelle: Behrens

Mit einem Mixer zaubere ich aus den angegebenen Zutaten einen relativ flüssigen Crêpeteig. Sorgfältig abgewogen ergibt das eine Masse, die sich hervorragend in einer kleinen Pfanne bei moderater Hitze sehr dünn ausbacken lässt. Auf Anhieb sollten Ihnen hier 16 bis 20 zarte Pfannkuchen gelingen, die im Anschluss mit dem Grünkohl gefüllt werden können.

Ich setze sie dann nebeneinander als Röllchen in eine Auflaufform – das sieht ein bisschen aus wie gefüllte Cannelloni. Darüber kommt ein Guss, für den ich Sauerrahm und Ei verquirle und kräftig mit Salz, Pfeffer und frisch geriebenem Muskat würze. Abschließend noch den Edamer darüber raspeln und die geschnittenen Kirschtomaten darauf verteilen, während der Ofen auf 180 Grad vorheizt. Je nach Auflaufform und Gerät dauert es etwa 15 bis 20 Minuten, bis Sie das leckere Gerichte servieren können. Guten Appetit!

Für die Crêpes: 50 Gramm Buchweizenmehl 50 Gramm Weizenmehl 3 Eier 125 Milliliter Milch 125 Milliliter Sahne 2 Prisen Salz 1 Prise Zucker etwas Öl für die Pfanne Für die Füllung: 800 Gramm gekochter, abgeschmeckter Grünkohl Für den Guss: 200 Gramm Sauerrahm 2 Eier Pfeffer, Salz, Muskatnuss Und on top: 80 Gramm geriebener Edamer 100 Gramm Kirschtomaten

Ceasar’s Salad mit grünem Kohl und Spargel

Als Salat: Grünkohl mit Parmesan und Röstbrot. Quelle: Behrens

Für diesen Salat muss das rohe Gemüse blanchiert werden, damit die Produkte einen gemeinsamen Garpunkt haben und die Farben und Konsistenzen intensiviert werden. Wichtig ist eine große Menge sprudeln kochendes Salzwasser und eine große Schüssel mit eiskaltem Wasser.

Das Gemüse verbleibt zwei bis drei Minuten in dem kochendem Wasser und bis zur vollständigen Abkühlung in dem kalten. Danach lasse ich es abtropfen und schleudere den Grünkohl, den ich anschließend von den Strünken befreie. So sind fast alle Zutaten für den Salat parat. Sie können schon wie auf dem Bild dekorativ auf den Tellern angerichtet werden.

Während die Brotscheiben in einer Grillpfanne toasten, gebe ich Knoblauch und Eigelbe in einen Mixer. Ich lasse ihn laufen und dann kommt das Olivenöl in einem feinen Strahl dazu. So emulgiert es wie bei der Herstellung einer Mayonnaise.

Mit dem Saft einer Limette, Pfeffer, Zucker, Salz und der Worcestersauce final abschmecken. Das Dressing über dem Salat mit dem knusprigem Brot und dem gehobelten Parmesan geschmackvoll verteilen. Frisch servieren und sofort genießen.

400 Gramm frischer Grünkohl am Stiel 4 Scheiben Sauerteigbrot 1 Bund grüner Spargel, frisch oder süß-sauer eingeweckt 100 Gramm Kalamata-Oliven 1 kleines Gläschen Sardellenfilets 100 Gramm Parmesan Für das Dressing: 3 Eigelbe 2 Knoblauchzehen 150 Milliliter Olivenöl Saft von einer Limette Pfeffer, Salz, Zucker, Worcestersauce

Grünkohl , Gurke, Birne

Als Getränk: der Grünkohl-Smoothie. Quelle: Behrens

Es gibt Smoothies, die sind in erster Linie gesund und wenig lecker. Dieses Rezept soll in erster Linie lecker sein. Anstatt der süßen Banane, die üblicherweise für die cremige Konsistenz und die notwendige Menge Zucker sorgt, favorisiere ich zusammen mit dem Grünkohl die Williams Christ Birne. Ich verwende eingekochte, um die Banane zu ersetzen. Frische bringt das ätherische Öl der Minze und die Säure der Limette ebenso wie der kühle Geschmack der Salatgurke.

Eine Prise Salz unterstützt die floralen Aromen. Geben Sie einfach alle abgemessenen Zutaten und die geschälte Gurke in einen kräftigen Mixer, um sie vollständig zu pürieren. In Sekundenschnelle ist dieser Drink, der einer sättigenden Mahlzeit entspricht, fertig. Nicht ganz so schnell, aber doch zügig sollten Sie ihn nun auch genießen, damit die hoch aufgespaltenen Inhaltsstoffe nicht oxidieren können. Probieren Sie es aus!

120 Gramm Williams Christ Birnen aus der Konserve und 80 Milliliter von dem Saft (das ist 1/4 einer üblichen Dose) 20 Gramm Grünkohl, fein gezupft 100 Gramm frische Salatgurke 2 Stiele frische Minze Saft von einer halben Limette 1 Prise Salz

