Dass ihre Amtszeit als Miss NP bald vorbei ist, macht Jo-Ann Bornträger fast etwas wehmütig. „Es ist schon schade“, sagt die 25-Jährige, „am liebsten würde ich noch ein weiteres Jahr dranhängen.“ Doch am 1. August wird ihre Nachfolgerin beim NP-Rendezvous im Stadtpark gewählt. So sind die Regeln. Fast zwölf Monate voller Galas, Foto-Shootings und exklusiven Partys liegen nun hinter der zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin. Eine Zeit, die sie ganz intensiv erlebt hat.

Der Abend ihres Siegs ist für Bornträger unvergesslich. „Ich war unheimlich aufgeregt und wahnsinnig nervös“, erinnert sie sich mit einem Lächeln, „selbst heute habe ich bei dem Gedanken daran noch Bauchkribbeln.“ Ihre kleine Rede, die sie vorbereitet hatte, hat sie damals auswendig und ohne Stichpunktzettel vorgetragen. „Das hat mich wahrscheinlich gerettet“, vermutet sie, „sonst hätte ich mich ständig verhaspelt.“

VIP-Auftritte, Sport-Events, Sommerpartys

Das Jahr als Miss NP war ganz anders, als Bornträger erwartet hatte. „Aber im positiven Sinn“, betont sie, „denn ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so viel zu erleben gibt.“ Besonders das Abschiedsspiel von Ex-Fußball-Weltmeister Per Mertesacker (34) im vergangenen Oktober ist ihr im Gedächtnis geblieben. „Ich durfte das Nummernschild hochhalten, als er kurz vor Schluss für seinen Vater Stefan ausgewechselt wurde“, berichtet sie stolz. Sie ist sicher: „Ohne mein Amt als Miss NP hätte ich das niemals erlebt.“ Das gilt auch für die Jubelfahrt im Cabrio mit Radrennfahrer Simon Geschke (33), der bei der „Nacht von Hannover“ das Ausscheidungsrennen gewann.

Rundfahrt mit Sieger: Jo-Ann Bornträger dreht eine Cabrio-Runde bei der „Nacht von Hannover“ - mit Radrennfahrer Simon Geschke. Quelle: Oliver Vosshage

Auch die zahlreichen Sommerpartys auf dem Maschseefest waren für Bornträger besondere Erlebnisse. Sie konnte ein 96-Spiel in einer VIP-Loge verfolgen, beim Ascot-Renntag auf der Neuen Bult Prominente treffen, bei der Sportler-Gala der NP im Januar im Theater am Aegi im feuerroten Kleid auf der Bühne stehen und Preise überreichen. „Ich habe unglaublich viele interessante Menschen kennengelernt und Kontakte geknüpft“, erzählt sie. Für ihren Freund, Eishockey-Profi Robin Ringe (27), war es gewöhnungsbedürftig, dass seine Freundin plötzlich im Rampenlicht stand. „Aber er hat sich natürlich für mich gefreut“, sagt Bornträger mit einem Augenzwinkern.

Der Preis: Urlaub im Robinson-Club

Neben dem Titel der 13. Miss NP hatte die hübsche Brünette auch einen Urlaub im Robinson-Club im österreichischen Landskron gewonnen. Klar, dass ihr Freund sie dorthin begleiten durfte. „Ein echter Traumurlaub“, fasst sie zusammen, „wir hatten sieben Tage Kaiserwetter, alle Leute dort waren total nett und das Essen war auch super.“

Immer wieder stand Bornträger für die NP als Model vor der Kamera. Sie stellte Sportbekleidung vor, präsentierte Herbstmode, aktuelle Schuh-Trends sowie sommerliche Accessoires. „Die Modelposen hatte ich schnell drauf“, sagt sie über die Zusammenarbeit mit den NP-Fotografen.

Coole Pose: Für viele Modestrecken in der Neuen Presse spielte Jo-Ann Borträger Model. Quelle: Nancy Heusel

Das Jahr habe sie verändert, findet Bornträger. „Ich bin noch selbstbewusster geworden und habe gelernt, mit Zeitdruck umzugehen“, resümiert sie. Ihr Chef habe manchmal auch ein Auge zugedrückt, wenn sie etwas früher gehen musste. „Er hat mich super unterstützt und sogar die NP-Ausgabe mit mir auf dem Titel im Wartezimmer aufgehängt“, verrät sie mit einem stolzen Lächeln.

Das Ticket für die Wahl zur Miss Niedersachsen

Was sie noch gelernt hat als Miss NP? „Auf hohen Schuhen laufen!“, so Bornträger lachend. Beim Laufsteg-Training brachte ihr Christina Grass (30), ehemalige Miss Norddeutschland und „ Bachelor“-Kandidatin, einige Tipps und Tricks bei. Die konnte sie auch brauchen bei ihrem Auftritt bei der Wahl zur Miss Niedersachsen – der Miss-NP-Titel ist die Eintrittskarte für diesen Wettbewerb.

Aufregend: Mit Startnummer neun lief Jo-Ann Bornträger bei der Wahl zur Miss Niedersachsen über den Laufsteg. Quelle: HAZ, NP

Ihrer Nachfolgerin rät Bornträger, offen für Neues zu sein und ein gesundes Selbstbewusstsein mitzubringen. „Wenn man sich selbst nicht zu ernst nimmt und sich nicht so sehr darum kümmert, was andere von einem denken, hat man den Sieg schon fast in der Tasche“, glaubt sie. Wer die 14. Miss NP wird, entscheidet jedoch die Jury. Neben Christina Grass werden Anissa Bothe (30, Vize-Miss-Niedersachsen 2012), Miss Germany Lena Bröder (30), NDR-Moderator Hinnerk Baumgarten sowie Bachelor-Kandidatin Lina Kolodochka (24) die Kandidatinnen beurteilen.

Für die NP spielt sie gerne weiter Model

„Insgesamt war das Jahr als Miss NP eine großartige und einmalige Erfahrung“, schwärmt Bornträger. Einmalig auch deshalb, weil sie in Zukunft erst einmal wieder in ihr altes Leben zurückkehren will. Mit ihrem Freund ist sie im Dezember in eine größere Wohnung nach Bissendorf gezogen. Dort genießt sie vor allem die Ruhe. „Ich plane weder eine große Modelkarriere noch werde ich mich als Instagram-Influencerin versuchen“, erklärt sie. Eine kleine Einschränkung macht sie jedoch: „Für die NP stehe ich aber gern gelegentlich als Model zur Verfügung.“

Strahlende Siegerin: Christina Grass (links) und Ex-Miss-Germany Lena Bröder (rechts) krönen Jo-Ann Bornträger 2018 als Miss NP. Quelle: Wilde

Von Janina Scheer