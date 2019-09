So viel Respekt hatte Jeanette Biedermann vor der Vox-Show

Hannover

Gerade ist Jeanette Biedermanns (39) neues Album „DNA“ erschienen, mit dem das 1,59 Meter große Energiebündel auf Tour geht. Noch prägender scheint aber eine andere Erfahrung für die Sängerin gewesen zu sein – die Teilnahme an der Vox-Show „Sing meinen Song“, in der sie unter anderem Songs von Kollegen wie Johannes Oerding (37), Wincent Weiss (26) oder Michael Patrick Kelly (41) interpretierte.

„Es war eine Wahnsinnszeit“, sagte Biedermann, als sie am Dienstag in der Show von Antenne-Niedersachsen-Moderatorin Kaya Laß (36) am Steintor vorbei schaute. „Wir sind richtig Freunde geworden, halten den Kontakt zueinander“, schwärmte sie von dem „Tauschkonzert“ mit den Musikern.

Energiebündel: Jeanette Biedermannn (rechts) ist bei Kaya Laß in der Sendung zu Gast. Quelle: Foto: Florian Arp

Und gab auch sehr persönliche Gefühle preis. „Ich hatte einen riesigen Respekt vor der Show“, gestand die 39-Jährige. „Plötzlich vor einem Millionen-Publikum aufzutreten, das macht verletzlich.“

Eine Erfahrung, die Biedermann gestärkt hat: „Ich konnte mich öffnen, das ist ein Geschenk des Himmels“. Wer das live erleben will, kann sich den 7. Februar 2020 ankreuzen: Dann tritt die Sängerin im Capitol auf (Karten gibt’s im NP-Ticketshop für 38,85 Euro). „Ich spiele neue und alte Songs“, kündigt sie an. Alte und neue Fans wird es freuen.

Von Julia Braun