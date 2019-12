Jamie-Lee Kriewitz feiert ihre Gesangsschule

Hannover

Manchmal kann er es selbst nicht glauben, dass er seit zehn Jahren seine eigene Gesangsschule betreibt: „Ich hätte damals nicht gedacht, dass aus einem kleinen Raum das hier wird.“ Carl Keaton junior (49) ist stolz auf seine „CK Voice Lessons“ und die Schule, deren Räumlichkeiten mittlerweile mehr sind als nur ein Zimmer. In der Nordstadt, an der schönen Callinstraße, betreibt er sein Unternehmen, 215 Schüler kommen regelmäßig hierher, werden von dem 49-Jährigen und 14 weiteren Coaches betreut.

„Bei uns ist jeder willkommen, jeder hat die Chance, singen zu lernen“, sagt Keaton. Immer mehr Menschen wagen sich offenbar an den Gesang heran, probieren sich aus. „In den vergangenen Jahren waren die unterschiedlichen Castingshows total inspirierend für die Leute.“ Seine Schüler sind zwischen neun und 65 Jahre alt, vom absoluten Anfänger bis hin zum preisgekrönten Profi ist alles dabei.

Er wusste, wo meine Schwächen liegen

Zum Beispiel geht bei Keaton Jamie-Lee Kriewitz (21) seit drei Jahren ein und aus. „Ich wollte damals unbedingt Unterricht nehmen“, erinnert sich die Künstlerin, die im Jahre 2015 die Talentshow „The Voice of Germany“ gewann und im Jahr darauf mit ihrem Song „Ghost“ beim Eurovision Song Contest in Stockholm antrat. Ihre Mutter suchte daraufhin im Internet nach einem geeigneten Gesangslehrer und stieß auf Keaton. „Er wusste schon gleich nach der ersten Teststunde, wo meine Schwächen liegen. Zum Beispiel in der Atmung.“

Kriewitz und Keaton fanden rasch eine gemeinsame Ebene, längst weiß die junge Künstlerin wie sie hohe Töne singen kann, ohne heiser zu werden. „Man lernt halt nie aus“, sind sich Lehrer und Schülerin einig. „Als Sänger hat man immer was zu tun und wenn es nur die Stimmbalance ist“, erklärt der Gesangslehrer. Er lacht: „Basketballstar LeBron James hat auch als Weltklassesportler einen Trainer.“ Insbesondere wenn Musiker auf Tour sind, ist die Stimme schnell mal überstrapaziert, vor allem, wenn auch noch gefeiert wird. „Je besser die Stimme trainiert ist, desto besser kann man solche Situationen kompensieren.“

Reist aus Magdeburg an

Jamie-Lee Kriewitz reist zweimal im Monat aus ihrer Wahlheimat Magdeburg nach Hannover an, für die anderthalb Stunden Unterricht nimmt sie gerne die eineinviertelstündige Fahrtzeit pro Strecke in Kauf. „Manchmal verbinde ich die Anreise auch mit einem Familienbesuch“, erzählt die Sängerin, die ursprünglich ja aus Bennigsen stammt. Bei ihr geht es nicht nur gesanglich voran, gerade hat sie ihre neue Single „Flying“ veröffentlicht. Nächstes Jahr soll eine Tonträger-EP folgen: „Ich bin schon seit Jahresbeginn viel am Schreiben.“

UNTERRICHT: Carl Keaton und Jamie Lee Kriewitz während der Gesangsstunde. Quelle: Nancy Heusel

Auch privat schwebt Kriewitz im siebten Himmel: Seit 2016 ist sie mit Fabian Riaz (31) liiert. Der Kundenberater der Telekom teilt ihre musikalische Leidenschaft, trat genau wie seine Liebste bei „The Voice“ an, das war vor einem Jahr. Aktuell singt er bei Heimspielen des VfL Wolfsburg vor dem Anpfiff die Vereinshymne „Immer nur du“. So etwas Ähnliches wird Kriewitz von ihm gehört haben, als der Mann mit dem Lockenkopf ihr einen Antrag machte, seit gut einem Jahr sind sie nun verlobt. „Wir wollen 2021 heiraten“, verrät die 21-Jährige. Eigentlich hatten sie eine Hochzeit für das nächste Jahr anvisiert, aber weil beide so viel unterwegs sind, lassen sie sich Zeit. „Länger will ich dann aber wirklich nicht warten“, ergänzt Kriewitz lachend. Am Sonnabend tritt sie auch erstmal bei Jubiläumskonzert ihrer Gesangsschule auf.

„Disco Funk“ heißt die weihnachtliche Feier, die im Fritz-Haake-Saal (Ricklinger Stadtweg 1) steigt. Zwei Stunden lang bringen Keatons Schüler auf die Bühne, was sie gelernt haben. Highlights dürften der Auftritt des 30-köpfigen „CK Voice Lessons“-Chors sowie die Einlage von Keaton mit seinem Vater Karl (66, „Love’s Burn“) und seiner Tochter Alisha (23) sein, „drei Generationen auf einer Bühne, da bekomme ich jetzt schon Gänsehaut“. Tickets kosten 25 Euro, Einlass ist um 18.30, los geht es um 19.30 Uhr.

Von Mirjana Cvjetkovic