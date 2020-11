Isernhagen

Das Gelände ist ungefähr so groß wie ein Fußballfeld, aber schon am riesigen, eisernen Eingangstor weiß man, wohin man muss: immer dem Geräusch nach. Aus der Werkstatt ganz hinten auf dem Gelände tönt eine Kreissäge in so einer Lautstärke, dass man sich beim Nähern unweigerlich die Ohren zuhalten muss, um sein Trommelfell zu schützen. Den Lärm macht Clemens Theil (25), er sägt gerade eine alte Eiche zurecht, später wird daraus ein Couch-Tisch für das Wartezimmer von Schönheitschirurg Olaf Fleischer. Ein Unikat.

So wie alles, was Clemens und sein Zwillingsbruder David Theil machen. Sie sind die „Oak Brothers“. Zwei junge Männer, die ihr (Berufs-) Leben dem Holz gewidmet haben. „Nach dem Abitur wollte ich eigentlich studieren. Aber dann habe ich gemerkt, was Natur und Holz mit mir machen“, schwärmt Clemens Theil.

Die Polarlichter veränderten die Theil-Brüder

Der Wendepunkt kam in Norwegen. Bei den Polarlichtern. Was sich nach Kitsch-Roman anhört, ist bei den Theil-Brüdern wirklich passiert. Nach der Schule zog es sie ein knappes Jahr nach Norwegen, hier lebten sie auf verschiedenen Farmen und packten mit an. „Wir kommen aus einer Handwerker-Familie, unser Vater war Tischler“, erklärt Theil. „Unser Onkel hatte eine Berghütte in Norwegen, ohne Strom und Wasser. Da verbrachten wir als Kinder viel Zeit.“

Deshalb ging es nach dem Abi nicht zum Backpacking nach Australien, sondern zum Wwoofing (World-Wide Opportunities on Organic Farms) nach Norwegen. „Wir lebten zeitweise auf einer einsamen Insel über dem Polarkreis, da gab es nur einen Leuchtturm und ein Haus. Jede Nacht haben wir die Polarsterne gesehen. Das hat etwas mit uns gemacht.“

In Norwegen: David Theil baut eine Brücke. Quelle: privat

Zurück im heimischen Isernhagen waren die jungen Männer verändert. „Viele unserer alten Freunden haben uns nicht mehr verstanden, das war hart für uns.“ Denn ihr Fokus hatte sich verändert. Statt Studium, erster Wohnung und Auto ging es ihnen nun um tiefgründige Themen: Natur, Nachhaltigkeit, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität.

Clemens Theil begann eine Ausbildung zum Tischler. „Dieses Gefühl, mit Holz zu arbeiten, ist so ursprünglich. Es erdet mich.“ Sein Bruder David machte eine Ausbildung zum Physiotherapeuten. „Weil der Körper und die Gesundheit so wichtig sind.“

2020 dann ein erneuter Wendepunkt. „Ich wollte gerade nach Amsterdam ziehen, um mich dort bei Coaches in der Persönlichkeitsentwicklung weiterzubilden“, erzählt Clemens Theil. Dann kam Corona. Theil ist geblieben und begann, mit seinem Bruder in der Werkstatt des Vaters Holzmöbel zu bauen. „Mit dem Holz, das so rumlag“, erklärt Theil. „So wie in Norwegen, wir haben auf den Farmen ständig irgendwas gebaut und so viel Spaß daran gehabt.“

Schnell kamen Aufträge, denn was die Theil-Brüder mit Holz machten, war neu. „Wir bemühen uns, das Holz so pur wie möglich zu lassen, seine Maserungen, Ecken und Kanten zu behalten, seine Geschichte zu bewahren. Und das verbinden wir mit Metall und modernen Designs.“

Im Mai gründeten die Isernhagener offiziell ihr Unternehmen: „Oak Brother“. Auf Deutsch heißt das: Eichen-Bruder. Warum nicht im Plural? Schließlich gibt es zwei von ihnen. „Einzahl, weil es nicht um uns geht. Jeder kann ein Oak Brother sein. Und jeder kann einen Oak Brother bei sich zu Hause stehen haben – die Oak Brothers allerdings nicht“, sagt David Theil und lacht.

Neues Leben für tote Eichen

Der Hintergedanke: Das Unternehmen soll gleichzeitig eine Art Community werden – für Nachhaltigkeit. „Wir möchten mit den Bauern vor Ort arbeiten. Wenn sie Holz vom Sturm rumliegen haben oder eine tote Eiche, sollen sie uns anrufen. Wir fällen sie dann und machen neues Leben draus.“ Denn ihnen ist wichtig, dass jedes Holz eine Chance bekommt – nicht nur das perfekte Tischler-Holz ohne Äste und Risse. „Wir möchten mit regionalem Holz arbeiten und seine Geschichte erzählen.“

Clemens Theil hat noch seine Gummistiefel an, er war am Morgen bei einem Bauern bei Celle und hat dort Holz abgeholt. Gestern waren die Zwillinge zusammen im Wald. „Wir fällen aber niemals gesunde Bäume“, betonen sie.

Das Gute scheint zu ihnen zurück zu kommen: Nachdem die Männer in den ersten Monaten in Papas Werkstatt und Garten arbeiteten, sind sie nun in ein riesiges, still gelegtes Sägewerk gezogen. Eines, das ungefähr so groß wie ein Fußballfeld ist. „Es war Zufall, wir kamen mit dem Besitzer ins Gespräch und durften seine Werkstatt haben.“ Glück oder Schicksal? „Schicksal natürlich – und das richtige Mindset. Visioniere deine Ziele und es wird funktionieren“, glaubt Clemens Theil.

In der alten Werkstatt finden sich allerlei Werkzeuge: Hobel, Abricht-Tisch und die Kreissäge, die so viel Lärm macht. „Sie ist uralt, deswegen“, erklärt Theil und lacht. „Bestimmt 50 Jahre alt.“ Das sieht man, die Gerätschaften könnten auch in einem Museum stehen. Hübsch anzusehen sind sie zweifelsohne. „Und sie funktionieren noch. Für den Anfang reicht das!“

Dazwischen steht ein alter Pferdewagen aus Holz und mit eisernen Rädern, ein Werkzeug-Regal aus massivem Holz, ein alter Ofen aus gerostetem Metall. „Den schließen wir jetzt wieder an, dann heizen wir hier mit Feuer. Das wird bestimmt gemütlich.“

Die Zwillinge wohnen noch zu Hause

500 Meter entfernt von ihrer neuen Werkstatt liegt ihr Wohnhaus. „Ich bin in fünf Minuten wieder da, ich muss meine Gummistiefel dringend ausziehen“, sagt David Theil. Während er weg ist, erzählt sein Bruder, dass sie noch zu Hause wohnen. „Da, wo früher Oma und Opa lebten, wohnen wir jetzt, wir haben sozusagen eine eigene Wohnung in unserem Elternhaus, unsere Jungs-WG“, sagt er und lacht. Und wenn sie ausziehen? „Dann tun wir das auch zusammen.“ Schließlich sind beide Single.

Als Kinder: Clemens und David Theil mochten schon damals Holz. Quelle: privat

Als Zwillinge hat man eben einen gewissen unsichtbaren Band. „Das ist so. Aber man muss aufpassen, dass man nicht zu abhängig voneinander wird“, reflektiert Theil. „Und ich muss aufpassen, dass ich nicht zu dominant bin“, fügt er hinzu und grinst. Denn Clemens Theil ist der Erstgeborene, mit elf Minuten Unterschied. Und diese elf Minuten, die nach so wenig Zeit klingen, merkt man an seinem Verhalten: Er hat hier die Hosen an.

Sein „kleiner“ Bruder ist wieder da. „Dafür bin ich der Feinfühligere, ich bringe die Menschen zusammen“, ergänzt er. Ob es zwischen ihnen auch mal kracht? „Aber hallo!“ Aber als Zwillinge versöhnt man sich auch schnell wieder.

Von Josina Kelz