„Taste of India“-Chef: „Die Arbeit als Wirt beruhigt mich“

Irfan Warraich wurde im indischen Gujrat geboren. Dort studiere er Jura, interessierte sich aber bereits für die Gastronomie. Er brach er sein Studium ab, ging mit 23 Jahren nach Spanien, jobbte in der Gastronomie und hatte später sein erstes Restaurant. 25 Jahre verbrachte er in Spanien, seit drei Monaten wohnt er in Hannover und ist einer der Verantwortlichen für das familiengeführte „Taste of India“ am Schwarzen Bär. Geöffnet ist täglich: Montag bis Sonnabend von zwölf bis 15 und von 17.30 bis 22 Uhr, sonntags von 14 bis 22 Uhr. Chicken Tikka, im Tandoor gegrilltes, mariniertes Hähnchenbrustfilet, kostet 6,50 Euro, eine Daal Suppe vier Euro und Pakora Curry 10,50 Euro.