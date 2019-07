Hannover

Bala Subramanian Ramani (42), Präsident des Indischen Vereins IASH, und Amandeep Singh Gulati (32) aus dem Vorstand helfen Menschen mit indischen Wurzeln bei der Integration in Hannover. Außerdem versuchen sie die indische Kultur an die Leine zu bringen.

Wieso kommen so viele Inder nach Hannover?

Ramani: Hannover ist in Indien als internationale Stadt sehr sichtbar. Die Messe ist dort sehr geläufig, es gibt viele deutsche Firmen und die Leibniz-Universität ist gerade wegen ihres englischsprachigen Masterstudiengangs bekannt. Als ich vor 20 Jahren hier in Meeresbotanik promoviert habe, waren wir zwei Inder. Jetzt sind rund 350 Studierende alleine an der Leibniz Uni. Hannover hat in Indien einen Namen.

Wie lebt es sich als Mensch mit indischen Wurzeln in Hannover?

Ramani: Ich fühle mich sehr gut. Seitdem ich hier lebe, hatte ich nie das Gefühl, nicht willkommen zu sein. Auch rassistische Äußerungen habe ich bislang nicht erlebt. Als wir 2015 die Büste von Mahatma Gandhi im Maschpark enthüllt haben, waren viele Hannoveraner auf den Beinen. Das war beeindruckend.

Gulati: Die Integration ist uns sehr wichtig. Gemeinsame Anknüpfungspunkte sind natürlich das Essen und die Kultur. Da interessiert sich fast jeder für.

Was hat Sie verwundert, als Sie nach Hannover kamen?

Ramani: Als meine Frau hier ankam, fragte sie mich, wo denn die Menschen hier sind. Die Straßen seien ja fast leer. Dann ist alles sehr ordentlich und man bleibt an roten Ampeln stehen. Den neuen indischen Studierenden sage ich immer, dass sie auf keinen Fall zu spät zu Terminen kommen sollen. Und Termine brauchst du in Deutschland für alles.

Gulati: Du machst sogar Termine, wenn du dich mit Freunden triffst. Das kennen wir in Indien gar nicht, da kommen wir einfach irgendwann vorbei. Außerdem sind die Studierenden hier sehr selbstständig. Hier wird erwartet, dass die 18-Jährigen nebenbei arbeiten und Geld verdienen. In Indien ist alles unter der Kontrolle der Eltern. Da ist die Familie die Bank, solange du noch keinen Job hast.

Einige der indischen Studierenden spielen in Hannover Cricket. Quelle: Florian Petrow

Wo gehen Sie in Hannover indisch essen?

Ramani: Das gibt es drei bekannte Restaurants: Das Shalimar in der Langen Laube, das Taj Mahal in der Hinüberstraße und das Himalya in der Postkamp.

Gulati: In der Nähe des Aegi gibt es mit Vinay Vermani auch einen indischen Markt für Gewürze. Da gehst du rein, um Gewürze zu kaufen und kommst mit einem Rezept wieder raus. Die indische Küche ist sehr vielfältig. Jede Familie hat ihre eigene Gewürzmischung in Abstimmung von Chili und Kreuzkümmel.

Also ist kulinarisch alles da, was Sie sich wünschen?

Ramani: Die indische Küche hier in Hannover ist zu 100 Prozent nordindisch geprägt. Ich komme aber aus dem Süden des Landes. Ich würde mir daher ein südindisches Restaurant wünschen.

Gulati: Biryani ist das verbreiteste Gericht, das bekommt man auch in Hannover in allen indischen Restaurants. Das ist Reis mit Gemüse und Fleisch. Das Gewürz Kurkuma mit Milch gibt es in der Stadt inzwischen fast überall.

Und wie steht es um die Religion?

Ramani: Wir haben in Badenstedt den größten Hindu-Tempel Norddeutschlands. Unsere Religion ist ebenfalls sehr vielfältig. In den unterschiedlichen Regionen gibt es verschiedene Rituale und Götter.

Gulati: Ich gehöre dem Sikhismus an, das ist eine monotheistische Religion. Wir glauben nur an einen Gott. Inzwischen haben wir auch zwei Sikh-Tempel in Hannover. Wir sind also zufrieden.

Der Hindu-Tempel in Badenstedt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Was würden Sie sich denn in Hannover wünschen – abgesehen von einem südindischen Restaurant?

Gulati: Da fällt mir eigentlich nicht viel ein. Das spricht auch für Hannover.

Ramani: Wir würden uns wünschen, dass in den Ämtern noch häufiger auch Englisch gesprochen wird. Dann könnten unsere Studierenden, die frisch in Hannover sind, gewisse Sachen auch ohne unsere Hilfe besser verstehen. Generell sagen wir aber allen, dass sie unbedingt Deutsch lernen sollen.

Es heißt immer, dass Deutsch nicht gerade eine einfache Sprache ist. Wo haben Sie noch Probleme?

Ramani: Deutsche Wörter sind manchmal wie ein Satz. Die sind kilometerlang. Es ist aber überall eine Logik drin, das ist in Indien nicht so. Zwei plus Zwei ergibt in Deutschland Vier – immer. In Indien ist das spiritueller, wir philosophieren darüber. Da ist das Gefühl manchmal wichtiger als die Logik.

Gulati: Ich habe manchmal Probleme bei Wörtern, die gleich klingen. Vierzig und Pfirsich zum Beispiel. Pfandpiraten ist eines meiner Lieblingswörter. Das beschreibt Deutschland sehr gut.

Wie kann ich Indien am besten kennenlernen?

Ramani: Man muss sich öffnen. Indien ist ein Land voller Widersprüche, da ist alles möglich. Da sind bei Hochzeiten so viele Menschen wie hier bei Konzerten von Sting oder Pink. Das ist für viele ungewohnt.

Gulati: Man sollte keine großen Erwartungen haben. Ohne Verständnis geht das nicht. In der einen Region wird das so gemacht, in der anderen so. Da ist Indien sehr vielfältig. Und obwohl das Land 1,3 Milliarden Menschen zählt, gibt es wenig Streitpunkte.

Und wie kann ich mir hier in Hannover einen Eindruck verschaffen?

Gulati: Übers Essen! Essen ist den Indern sehr wichtig. Es gibt Freunde, die verbringen einen halben Tag damit, zu Kochen und zu Essen.

Ramani: Und am besten lernt man das Land bei unseren Veranstaltungen kennen.

Sport und Essen ist immer eine passable Mischung. Der Indische Verein Hannover IASH veranstaltet deshalb am Sonnabend, 3. August, auf dem Cricketplatz des MTV Herrenhausen (Am Großen Garten 3) zwischen 10 und 15 Uhr ein „Food and Sports Mela“. „Dabei kann man am besten die indische Kultur kennenlernen“, sagt Präsident Bala Subramanian Ramani. An den Essensständen wird es vor allem vegetarische Speisen geben. Das Besondere: Die Gerichte werden nicht von Restaurants zubereitet. Einzelne Familien mit indischen Wurzeln tischen ihre hauseigenen Kreationen auf. „Das ist das authentischste indische Essen, was man bekommen kann“, sagt Ramani. Dazu geht es nebenan auf dem Platz sportlich zu. Mehrere Cricket-Hobbymannschaften spielen ein kleines Turnier aus. Der Eintritt ist frei. „Einfach vorbeikommen und genießen“, empfiehlt Ramani.

Von Sascha Priesemann