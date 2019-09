Vom Model zum Schauspieler: Adriaan van Veen spielt Hauptrolle in Instagram-Serie

Hannover

Schon seit einigen Monaten hat er sich auf ein Ziel fokussiert: Nun ist Adriaan van Veen (29) dabei, seinen Traum zu verwirklichen und Schauspieler zu werden. Ab heute ist der Hannoveraner, der immer noch amtierender „Mister Bremen“ ist, in einer neuen Serie zu sehen, und zwar bei Instagram!

Passenderweise heißt die Soap „ Hashtag Daily“, die wochentags bei Instagram TV (IDTV) zu sehen ist. Van Veen spielt da einen Fitness- und Personaltrainer Tristan, der sich in Heidi (gespielt von Vanessa Meisinger, 28) verliebt – die hat aber kein Interesse. „Ich versuche aber trotzdem weiter, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen“, erzählte van Veen der NP über seine Figur.

Viele bekannte Schauspieler dabei

Bei dem Format sind viele bereits bekannte Schauspieler dabei: Nadine Menz (29) war schon bei „ GZSZ“ (war da als Ayla Höfer lange zusehen), Alexander Milz (33) und Manuel Feneberg (29) hatten unter anderem in der Telenovela „Sturm der Liebe“ eine Rolle, Anna Juliana Jaenner (31) hat ebenfalls eine Hauptrolle, sie produziert die Serie außerdem.

Ihr hatte van Veens Mentor Francisco Medina (42) seinen Schützling vorgeschlagen, der frühere „Alles was zählt“-Star und der 29-Jährige hatten sich bei einem Schauspielworkshop kennengelernt, mittlerweile ist der erfahrene TV-Star sogar Agent des Bildschirmneulings.

Und der hat jede Menge Spaß bei seiner neuen Berufung: „Vor der Kamera ist etwas total anderes, als zu modeln“, so van Veen. „ich habe wirklich viel Spaß und habe große Freude, in andere Rollen zu schlüpfen und Figuren zu verkörpern.“ Seine Schauspielkollegen – gedreht wird übrigens in München – haben den Anfänger übrigens gut aufgenommen. „Das sind ja alles erfahrene Schauspieler und etabliert. Wir verstehen uns unglaublich gut.“ Der 29-Jährige ist ganz heiß darauf, von den kreativen und talentierten Kollegen zu lernen. Aber nicht nur da eignet er sich Wissen und Handwerkliches an: Zurzeit ist van Veen in Berlin unterwegs, lässt sich fünf Wochen am Actors Space weiterbilden, belegt dort unter anderem Kurse in Stimmbildung, Schauspieltechnik und Casting-Vorbereitung.

Mut zu Naturlocken

Zwei Staffeln sind von „ Hashtag Daily“ bereits abgedreht, immer 20 Folgen sind pro Staffel vorgesehen. Was übrigens sofort auffällt, ist der neue Look von van Veen: Der Mann trägt nun Locken! „Das sind Naturlocken, die ich bislang immer geglättet habe, weil sie mir nicht gefallen haben“, erzählt er. Bis ihn sein Friseur und Stylist Pierre Heinemann (43) mal ins Gebet genommen und ihm zugesprochen hat. „Früher hätte ich mich das nicht getraut.“

Früher war halt so Einiges anders – da brachte er auch deutlich mehr Kilogramm auf die Waage, bis er seinen Körper durch Sport und Ernährung bis auf Modelmaße trimmte. „Nun trage ich die Frisur nicht nur bei Fotoshootings, sondern auch privat.“

Von Mirjana Cvjetkovic