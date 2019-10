Infa: So lecker kochen die Promis

Hannover

Das Adrenalin mag noch drin gewesen sein im Körper von Domenico Ebner(25), als er nicht mal 20 Stunden nach dem überragenden 31:28 gegen Magdeburg in der Showküche der Infa auftauchte. „Was wir gerade erleben, müssen wir unbedingt genießen“, sagte der Torwart der TSV Hannover-Burgdorf über die Tabellenführung in der stärksten Handball-Bundesliga der Welt, „und wir müssen genauso weitermachen.“ Er war mit seinem Chef zum Kochen gekommen, der langjährige Recken-Rückraum- und Nationalspieler Sven-Sören Christophersen(34) ist seit gut einem Jahr Sportdirektor der TSV.

20 Stars beim Promi-Kochen

Ebner ist Deutsch-Italiener mit Mama aus der Nähe von Bari, „da liegt es nahe, dass wir uns hier an Pasta mit selbst gemachtem Pesto versuchen“, meinte der sympathische Profi lachend. Er hat sogar für die italienische Nationalmannschaft im Kasten gestanden, mit einem ziemlichen Handicap: „Ich beherrsche die Sprache nicht. Ein Italiener, der nicht italienisch kann, war für die Kollegen eine ganz neue Erfahrung.“ Nun ist der Freiburger Ebner in Hannover angekommen und wie alle im Team ein Siegertyp. Christophersen, den sie alle „Smöre“ rufen, sagte vor voll besetzten Plätzen in der Koch-Arena: „Da oben, wo wir jetzt stehen, hätten wir uns selbst nicht erwartet. Umso länger wollen wir dort bleiben.“ Die beiden Sport-Stars sind nur zwei von 20 beim Promi-Kochen, das an jedem Infa-Tag um 13 Uhr auf dem Programm steht. Spitzenköche zeigen Spektakuläres wie Saltimbocca vom Rehrücken mit flambierten Gin-Birnen (Jörg Lange, wird am Donnerstag 45), Bingo-Bär Michael Thürnau (56) ist werktags sogar zweimal am Herd.

Moderatorin unter sich: BingoBär Michael Thürnau (iinks) und NP-Redakteur Christoph Dannowski. Quelle: Dröse

Höhepunkte der ersten Tage waren Janet Nesmedin (34), Drittplatzierte der jüngsten „Das große Backen“-Staffel, die bei ihrer ersten Schwangerschaft „Back-Hormone“ in sich entdeckte und seitdem Bücher übers Backen schreibt. Und zwei Frauen-Duos: Die asiatische Reispfanne mit Garnelen in Kokossud lockte sogar Messe-Vorstandschef Jochen Köckler (50) an den Löffel, gezaubert hatten das die NDR-1-Moderatorinnen Susanne Neuß (47) und Martina Gilica, mit der die Köcklers eng befreundet sind. „Ausgezeichnet“, lobte Köckler, „die beiden können mehr als Radio.“

Beim großen Backen ist sie Dritte geworden: Janet Nesmedin (links). Kochen kann sie aber auch. Quelle: Braun

In schwarzen Yves-Saint-Laurent High-Heels und mit knallengem Lack-Rock zum roten Top kam Vox-Shopping-Queen Luisa Verfürth (34) auf die Bühne: „Wir machen doch jetzt Chili, da wollte ich optisch schonmal feurig sein“, erklärte die Moderatorin von Channel 21. Mit Influencerin Anissa Bothe (30), in diesem Jahr das Werbe-Gesicht der Infa, hatte sich Verfürth auf „veganes Chlli sin carne“ geeinigt. Seit sie vor drei Jahren ein „entsetzliches Video über die Schlachtung eines Rindes gesehen“ hat, verzichtet Bothe komplett auf Fleisch und Wurst. „Über Nacht hat mein Körper gesagt: damit ist jetzt endgültig Schluss.“ Weil sie sich danach intensiv mit Ernährung auseinander setzte, ist aus der Vegetarierin Bothe inzwischen eine Veganerin geworden. „Da mache ich auch für Besuch keine Ausnahme“, so die in Waldhausen lebende Tanzlehrerin, „bislang hat es noch allen geschmeckt.“ Auch die fleischlos-feurige Chili-Suppe kam beim Publikum bestens an.

Jetzt kocht sie auch noch: Shopping-Queen Luisa Verfürth (rechts) mit Influencerin Anissa Bothe. Quelle: Katrin Kutter

Genauso wie das gebratene Lachsfilet mit Kartoffelröstis, confierten Cocktailtomaten und einer Rucola-Sahne-Soße von NP-Koch Karl-Heinz Friedel (54). Der auch noch einen Tipp mit auf den Weg gab: „Den Fisch niemals tot braten! Der ist schon tot. Das ist der größte Fehler, den man machen kann.“

Zwei Frauen-Duos rocken noch die Showküche

Bevor am Sonntag mit Zoo-Chef Andreas M. Casdorff (55, Labskaus) und Stadtsportbund-Chefin Rita Girschikofsky(74, Königsberger Klopse) Schluss ist, werden noch mal zwei Frauen-Duos die Showküche rocken: Am Freitag Christina Grass (31) aus der aktuellen „ Bachelor in Paradise“-Staffel mit Miss Germany Lena Bröder (30), die auch Hauswirtschaft studiert hat. Und Sonnabend Schlagersängerin Isabel Krämer(27) und Pop-Aufsteigerin Laura Lato (24). Das Besondere: Ihre Gnocchi mit Bacon in Kirschtomaten-Babyspinat-Soße werden ummantelt mit schönen Tönen. „Ich singe live aus meinem Album Kristallkind“, verspricht Lato. Die Fans der Sängerin aus Ilten werden also gleich zweimal genießen: kulinarisch und musikalisch.

Von Christoph Dannowski und Jens Strube