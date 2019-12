In Cathrin Blocks Karten stecken Geschichten

Hannover

Das kommt davon, wenn man Seminarteilnehmern so eine Hausaufgabe erteilt: „Jeder sollte eine eigene Weihnachtsgeschichte schreiben und vortragen“, erinnert sich Cathrin Block (68) an einen ihrer Kurse einer Schreibgruppe, die sie 1996 gegründet hatte – die „Prosaschmiede“. Und weil es sich als Kursleiterin nun mal schickte, machte sie sich ebenfalls ans Werk. „So kam ich darauf, dass ich aus meinen Geschichten etwas machen könnte.“ Die Idee der besonderen Weihnachtskarten war geboren, seit 21 Jahren freuen sich Familienmitglieder, Freunde und Bekannte auf außergewöhnliche Post in der Adventszeit.

Statt klassischer Karten verschickt Block nämlich Weihnachtsgeschichten, jedes Jahr eine andere. „Die Weihnachtsfrau“, „Wie man den Weihnachtsmann castet“, „Das Weihnachtsschwein“ und „Weihnachtsstreik“ heißen die Kurzgeschichten, die sich ausgedacht hat. „Ich habe sie allen zukommen lassen, die nicht bei drei auf dem Baum waren“, erzählt die 68-Jährige der NP in ihrer Oststädter Wohnung. Hier in ihrem Zuhause entstehen die Storys für die Feiertage seit nunmehr 21 Jahren.

Der Block durchs Fenster ist ihre Inspiration

Die Ideen kommen ihr in ganz alltäglichen Situationen, die aktuelle Geschichte entstand zeitgleich mit dem Bau des Intercity Hotels am Andreas-Hermes-Platz hinter den Hauptbahnhof. „Da habe ich jeden Tag drauf geguckt“, so Block und zeigt auf ihr Wohnzimmerfenster. „Ich denke eine Weile nach und dann habe ich die Geschichte auch schon im Kopf.“

Hübsches Design: Cathrin Block gestaltet die Weihnachtskarten jedes Jahr neu. Quelle: Dröse

Einfach so herunter schreibt sie den Stoff allerdings nicht. „Ich setze durchaus handwerkliche Maßstäbe an“, betont sie. „Der Inhalt kann nämlich noch so schön sein, wenn etwas schlecht geschrieben ist, mag ich es nicht lesen.“ Also liest sie sich das Geschriebene immer laut vor, manchmal übernimmt dies auch der Computer: „ Windows 10 kann das“, sagt sie und lacht. Dann hört sie genau hin: „Passt die Satzmelodie? Stimmen die Übergänge? Habe ich das richtige Wort benutzt?“, fragt sich die Hobby-Autorin dann akribisch. Ihre Karten gibt es auch zu kaufen, das Stück kostet mit passendem Umschlag 3,50 Euro. Daran verdienen will Block aber nicht, im Gegenteil: Den Erlös spendet sie karitativen Zwecken.

Ihre Gedichte bleiben „unter Verschluss“

Ihre Leidenschaft für das Verfassen von Geschichten entdeckte die gebürtige Cellerin bereits in der Schulzeit: „Ich befand mich in der pubertären Sturm-und-Drang-Phase“, erinnert sie sich und schmunzelt. „In dem Zustand war das aber eher Lyrik. Mein Deutschlehrer fand es auch gar nicht mal so schlecht.“ Besagten Text besitzt sie sogar „irgendwo noch. Der bleibt allerdings unter Verschluss.“

Nach dem Abi studierte sie Physik, Mathe und Geschichte auf Lehramt, das Geschichtenschreiben geriet in den Hintergrund. Block bekam zwei Kinder, unterrichtete zwei, drei Jahre Physik und Mathematik an der Volkshochschule. Die Trennung und anschließende Scheidung von ihrem Mann brachte die Frau, die übrigens von der ersten Geburtsstunde an beim Telekommunikationsdienstleister htp arbeitete, wieder zum Schreiben. „Es war ein Art Flucht.“ Eine die in einen Fantasy-Roman münden soll. Der erste Teil ( Block plant eine Trilogie) ist sogar schon fertig.

Akribisch: Cathrin Block gestaltet die Motive der Weihnachtskarten. Quelle: Dröse

„Es geht um übersinnliche Fähigkeiten und eine fremde Welt, in der Menschen gestrandet sind“, verrät die 68-Jährige schon mal über diese Geschichte. „Es macht Spaß eine neue Welt zu erschaffen. Die auf der wir leben, ist ja schon bis ins letzte Detail vermessen.“ Übrigens kommt ihr da der naturwissenschaftliche Hintergrund, den sie hat, zu gute: „Es muss schon stimmig sein.“

Weihnachten wird die aktuelle Geschichte gelesen

Ehe sie aber den Handlungsfaden weiterspinnt, wird Weihnachten gefeiert – Kindern, Schwiegersohn und Schwiegertochter, Enkelkindern: „Bei uns geht es fröhlich zu, es gibt was Gutes zu Essen, einfach ein nettes Beisammensein.“ Eventuell wird sogar ihre aktuelle Geschichte von Familienmitgliedern vorgelesen, dann auch gerne mit verteilten Rollen. Und wer weiß: Vielleicht bietet das Fest auch Futter für die nächste Story.

Lesen Sie auch: Die NP-Redaktion gibt Geschenketipps für Weihnachten

Von Mirjana Cvjetkovic