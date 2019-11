Iris Berben: „Ich habe einfach nur gelebt“

Hannover

Sie gehört zu den gefragtesten Schauspielerinnen der deutschsprachigen Fernsehlandschaft: Seit 50 Jahren ist Iris Berben im Geschäft! Ihr Auftritt in Hannover bei der Airport-Reihe „Erleben und Erlesen“ am 20. November ist ausverkauft. Mit der NP sprach sie über Filmfiguren, Familie und die Fashion Week.

Frau Berben, Sie haben gerade einige Zeit bei Dreharbeiten für Ihren neuen Film „Ein Sommer“ an der Danziger Bucht verbracht. Gab es Gelegenheit, Land und Leute kennenzulernen?

Ich war fast sechs Wochen dort. Land und Leute lernt man in meinem Fall insbesondere dann kennen, wenn das Team zur Hälfte aus Einheimischen besteht. Dadurch bekommt man einen ganz anderen, einen viel näheren Zugang zu den Menschen. Und muss nicht auf touristischen Pfaden wandeln, sondern kann direkt nach Tipps fragen. Das Glück hatte ich schon öfter – etwa als ich in Afrika oder Vietnam gedreht habe.

Die Geschichte ist ungewöhnlich: Sie handelt von Ebba, der Frau, die Sie spielen. Sie träumt, sie hätte ein Bärenjunges geboren ...

Es ist ein Alptraum, aus dem sie erwacht. Der Film ist poetisch. Einer, der sich mit vielen elementaren Dingen beschäftigt. Etwa mit den Fragen: Was will ich? Wohin will ich? Und ist das, was ich tue, der richtige Weg? Ein sehr feines Buch einer Autorin, mit der ich bereits den Film „Hanne“ gedreht habe. Sie geht mit einer ganz besonderen Sorgfalt und Tiefe mit Menschen um, ohne sie zu überfrachten. Die Figuren sind nachfühlbar und spürbar.

Als Bärenmutter: Iris Berben bei den Dreharbeiten zu „Ein Sommer“. Quelle: ARD Degeto/Provobis/Conny Klein

Stimmt es, dass Beate Langmaack diesen Film auf Sie zugeschrieben hat?

Ja, wie „Hanne“ auch explizit für eine Frau in meinem Alter und für mich geschrieben worden ist. Das ist ein wirklich luxuriöser Zustand, dass man so arbeiten kann. Als ich das Drehbuch für „Ein Sommer“ gelesen habe, war ich gleich begeistert.

Vielleicht auch, weil es ein etwas schräger und ungewöhnlicher Stoff ist?

Ich bin offen und wach für schräge und ungewöhnliche Dinge im Leben. Weil ich auch weiß, dass das Leben nicht immer in den Bahnen verläuft, wie wir uns das manchmal wünschen.

Während des Drehs gab es den antisemitischen und fremdenfeindlichen Anschlag in Halle. Wurden Sie als Deutsche im Ausland darauf angesprochen?

Wenn man in einem Filmteam arbeitet, ist das ein bisschen so wie unter einer Glocke. Der Film ist die Wahrheit, vieles, was drumherum passiert, nimmt man nicht so wahr. Über diese traurige Nachricht habe ich aber selbst viel mit Freunden diskutiert.

Seit Jahrzehnten setzen Sie sich gegen Antisemitismus ein. Können Sie fassen, was dort geschehen ist? Es heißt leider auch, Antisemitismus sei längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen.

Das ist er schon seit vielen Jahren. Die Rechten machen wir längst nicht mehr an Springerstiefeln fest, sie haben ganz andere Methoden. Ich habe an vielen Veranstaltungen zum Thema mitgewirkt, merke aber, dass das Interesse erlahmt ist. Das ist merkwürdig, weil man denken müsste, je greifbarer Antisemitismus –die Ausgrenzung schlechthin –ist, desto mehr müssten die Tore wieder geöffnet werden. Man hat aber nicht mehr so viele Unterstützer und Komplizen auf seiner Seite, die sagen, wir müssen ganz laut werden.

Engagiert: Iris Berben mit Esther Bejarano, Überlebende des KZ Auschwitz-Birkenau, bei der Preisverleihung der „Goldenen Erbse“. Quelle: dpa

Sie plädieren, nicht aufzuhören, zu reden. Was bestärkt Sie, nicht doch irgendwann aufzugeben?

Demokratie muss man schützen. Ich komme aus einer Generation, die dafür gekämpft hat und auch weiß, wie fragil sie ist. Wir sind als Gesellschaft gefordert, Missstände, Ungerechtigkeiten, Versäumnisse aufzuzeigen, das ist unser Beitrag zur Demokratie. Und ja, Sie haben recht, manchmal kommt dieser Moment, in dem man denkt: Wir entwickeln uns zurück und nicht nach vorn. Technisch und medizinisch entwickeln sich Dinge in einer bahnbrechenden Geschwindigkeit – nur der Mensch nicht. Es ist erschreckend, dass wir stehenbleiben oder uns sogar rückwärts gerichtet bewegen. Da gibt es ja leider eine Partei, die genau das gern unterstützt.

Zurück zum Film: Kaum eine andere Künstlerin hat die deutsche Filmlandschaft so geprägt wie Sie. Mit welchen Gedanken haben Sie den Weg beschritten?

Ich habe mich bemüht, ihn vielseitig zu gestalten. Auch weil ich das Leben manchmal als vielseitiges, widersprüchliches und manchmal unerklärbares Konstrukt sehe – was mir gefällt. Ich bin im Gegensatz zu Menschen, die Struktur mögen, jemand, der es sehr mag, sich auf Gegebenheiten einzustellen. Ich lasse mich lieber überraschen, bin keine, die gern plant und etwas abarbeitet. Spannend fand ich immer, den Berg zu erklimmen, von dem ich nicht weiß, ob ich es überhaupt schaffe. Das sind schöne Herausforderungen, die der Beruf bietet.

Lang ist es her: Die Berben und Diether Krebs bringen das Publikum Mitte der 80er Jahre mit „Sketchup“ zum Lachen. Quelle: Imago

Wie empfinden Sie die Produktionen von heute – vielseitig und besonders oder eintönig und sich wiederholend?

Dadurch, dass wir neben Fernsehen und Kino neue Formate wie Streamingdienste haben, gibt es die Möglichkeit, unseren eigenen Geschmacksvorstellungen zu folgen. Ein besonders guter Zustand. Es verändert sich in einer dramatischen Weise, vor der manch einer auch Angst hat. Ich finde es aber spannend. Wir müssen uns umstellen, das Leben ist im Fluss – und wir müssen mitfließen. Durch größeren Wettbewerb und die breiter aufgestellte Landschaft haben wir die Chance auf Vielfalt.

Sie haben kürzlich etwas total Cooles gemacht: Sie sind auf der Pariser Fashion Week gelaufen. Wie kam es denn dazu?

(lacht laut auf) Ich bin seit drei Jahren Markenbotschafterin von L’Oréal. Irgendwann kam die Frage auf, ob ihre Spokeswomen Lust hätten, mit ihren Topmodels über den Laufsteg zu laufen. Für mich war das eine neue Erfahrung. Auch Helen Mirren war dabei, mit der ich seit mehreren Jahren in Los Angeles die Werbespots drehe.

Vielseitig: Bei der Pariser Fashion Week lief die Schauspielerin für L’Oréal. Quelle: Imago

Toll ist auch, dass Sie nächstes Jahr 70 werden.

Was ist daran toll? Was wäre die Alternative? Es gäbe einen nicht mehr. Es ist für mich kein großer Verdienst, dass ich 70 werde. Ich habe einfach nur gelebt und plötzlich war die Zeit vergangen.

Und man muss auch Glück haben.

Das stimmt. Aber man muss auch fähig sein, es zu sehen. Es gibt Menschen, die glauben, dass Glück in Großbuchstaben ganz weit oben am Himmel steht. Das Glück findest du, wenn du die Augen öffnest, schon in sehr, sehr kleinen Dingen.

Sie reden ganz gerne mal über den Tod. Also macht er Ihnen keine Angst?

Ich mag ihn einfach nicht. Ich finde ihn überflüssig. Er macht sich leider schrecklich wichtig, weil man auch schon viele Freunde verloren hat und weiß, was er für eine Macht hat. Ich blende ihn aber nicht aus, weil er Teil unseres Leben ist. Ich denke viel lieber über das Leben nach und die Vielfalt, die es gibt.

Familie: Iris Berben mit ihrem Sohn Oliver (links) und ihrem Lebensgefährten Heiko Kiesow. Quelle: dpa

Sie haben drei Enkelkinder. Was sind Sie für eine Oma – eine, die bei Süßigkeiten ein Auge zudrückt oder eine, die in Sachen Manieren ein Wort mitredet?

Ich will nicht gegen die Prinzipien sein, die sich die Eltern überlegt haben. Das Beschäftigen mit Kindern, das Spielen, das Ernstnehmen ist so viel wichtiger als Bonbons zu ermöglichen. Das ist das, was ich als Oma nachhaltiger finde.

Iris Berben ist am 20. November bei der Reihe „Erleben & Erlesen“ am Hannover Airport zu Gast. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft.

Iris Berben *12. August 1950 in Detmold. Sie wächst in Hamburg auf, besucht verschiedene Internate, wird von drei Einrichtungen verwiesen. Ihr Abi wirft sie hin. Seit ihrem Schauspieldebüt 1968 ist sie in Kino- und Fernsehproduktionen zu sehen – unter anderem in „Zwei himmlische Töchter“, „Sketchup“, „Das Erbe der Guldenburgs“, „ Rosa Roth“, „Ein mörderischer Plan“, „ Afrika, mon amour“ , „Krupp – Eine deutsche Familie“, „Hanne“. Berben wird mannigfach ausgezeichnet, erhält etwa mehrfach den Adolf-Grimme-Preis und die Goldene Kamera, einen Bambi, die Romy und den Bayerischen Fernsehpreis für ihr Lebenswerk, außerdem ist sie Trägerin des Bundesverdienstkreuzes Erster Klasse. 19 Jahre ist sie Präsidentin der Deutschen Filmakademie, engagiert sich für Toleranz und Mitmenschlichkeit. Sie hatSohn Oliver (48) und drei Enkel. Berbenlebt in Berlin. www.irisberben.de

