Das ist das schönste Foto der Herrenhäuser Gärten

Hannover

„Die Herrenhäuser Gärten haben mich schon als Kind fasziniert“, sagt Lars Gerhardts (43). Und jetzt, als erwachsener Mann, hat er mit genau dieser Faszination einen internationalen Fotowettbewerb gewonnen. Denn Gerhardts hat den ersten Platz beim International Garden Photographer of the Year gemacht (IGPOTY) – ein Wettbewerb aus England, der die besten Gartenfotos der Welt prämiert.

Und das Beste kommt 2020 von Lars Gerhardts – Marketingmanager bei Hannover Marketing und Tourismus (HMTG), wohnhaft in Göttingen mit einem Nebengewerbe für Fotografie. „Meine Mitbewerber waren Profi-Fotografen. Da habe ich wirklich nicht mit dem ersten Platz gerechnet“, so der 43-Jährige.

Das zeigt das Siegerfoto

Doch sein Foto war ein Volltreffer: Es zeigt den Georgengarten an einem kalten, aber sonnigen Herbstmorgen im November. Auf der Augustenbrücke führt jemand seinen Hund aus, auf dem stillen Gewässer schwimmen drei Enten in Richtung Fotograf. „Ich bin an jenem Morgen um vier Uhr morgens in Göttingen in den Zug gestiegen, um eine Morgenstimmung in den Herrenhäuser Gärten zu fotografieren“, so Gerhardts. „Und dann habe ich gewartet, bis die Sonne durch die Bäume scheint und eine Person über die Brücke geht.“ Dass die Enten obendrein durch das Bild schwammen, sei Glück gewesen. Und dann gelang der perfekte Schuss.

Lars Gerhardts Siegerfoto der Herrenhäuser Gärten beim IGPOFTY Quelle: Lars Gerhartds

Hauptjuror Tyrone McGlinchey lobte das Bild mit folgenden Worten: „ Lars hat in dieser sonnendurchfluteten Szene große Geduld und Geschicklichkeit bewiesen“, sagte er während der Preisverleihung im Februar in den Londoner Kew Gardens. „Es gibt viele Elemente, die das Interesse wecken, aber letztendlich wird das Auge des Betrachters geschickt auf die menschliche Silhouette auf der Brücke gelenkt.“ Das Sonnenlicht sei genutzt worden, um die Farbtöne des Bildes zu intensivieren, ohne dass es ablenke.

Info: Die Herrenhäuser Gärten sind aufgrund des Coronavirus aktuell geschlossen

Die Herrenhäuser Gärten in einem internationalen Fotowettbewerb

Tatsächlich war das auch Gerhardts Intention hinter dem Bild – einen Preis zu gewinnen aber nicht. Schließlich wusste er bei der Fotoaufnahme im November 2017 noch gar nicht, dass IGPOTY 2019 die Herrenhäuser Gärten zum Deutschland-Partner machen würde. Was Gerhardts als Fan der Gärten aber sehr freute – aus zwei Perspektiven: beruflich und privat. „Für HMTG sind die Herrenhäuser Gärten natürlich das Aushängeschild. Ich finde es wunderbar, dass sie durch IGPOTY auch eine internationale Aufmerksamkeit erhalten.“ Jetzt hofft er, dass – wenn es die Zeiten wieder erlauben – auch mal Engländer kommen, um sich Herrenhausen anzuschauen. Denn verstecken müssten sich die Herrenhäuser Gärten nicht hinter Englischen Gärten, so Gerhardts.

Der Wettbewerb Seit 2007 werden in den britischen Kew Gardens die besten Gartenfotos der Welt prämiert. Der in England beheimatete internationalen Fotowettbewerb IGPOTY (International Garden Photographer of the Year) kürt jeweils Anfang Februar die weltbesten Garten- und Naturfotos. Die Bilder werden anschließend in Kew Gardens und danach in vielen weiteren englischen Gärten ausgestellt, inzwischen auch in anderen Ländern Europas. Erstmals sind im vergangenen Jahr die Herrenhäuser Gärten als Deutschland-Partner ausgewählt worden. In der neuen Kategorie „The Beauty of Herrenhausen Gardens“ konnten Profi- und Hobbyfotografen bis Ende Oktober ihre Motive einreichen. Mehr als 400 Fotos mit Motiven aus den Herrenhäuser Gärten wurden auf der Internetseite von IGPOTY hochgeladen. Die Herrenhäuser Gärten zeigen – sofern möglich – ab November die IGPOTY-Siegerfotos als Open Air-Ausstellung im Berggarten.

„Ich liebe die barocken Symmetrien und Wasserspiele“

Und dann ist da noch die private Liebe zu den Gärten: „Es ist nicht so, dass ich ein genereller Garten-Fan bin. Ich bin ein Herrenhäuser-Gärten-Fan.“ Warum? „Mich faszinieren die barocken Symmetrien und die Wasserspiele.“ Und das schon seit seiner Kindheit. Für die Familie aus Hildesheim – auch Gerhardts Vater war leidenschaftlicher Fotograf – sei Herrenhausen das Lieblings-Ausflugsziele gewesen. Auch jetzt ist Gerhardts noch ungefähr einmal im Monat da. „Die Gärten sind zu meinem Wohnzimmer geworden.“

Sehen Sie hier die besten Fotos der Herrenhäuser Gärten von IGPOTY

Falls es möglich ist, werden seine Fotos der Gärten ab November in den Herrenhäuser Gärten, seinem Wohnzimmer, zu sehen sein. Denn dann ist eine Open-Air-Ausstellung der Siegerfotos im Berggarten geplant. Und Gerhardts hat nicht nur den ersten Platz gemacht, sondern konnte auch Platz 11, 12 und 18 gewinnen. Das Siegerbild soll außerdem einen exklusiven Fotoplatz auf der erhöhten Kaskade beim Internationalen Feuerwerkswettbewerb bekommen.„Jetzt ist meine Verbindung und Liebe zu den Herrenhäuser Gärten sogar noch stärker geworden.“

Lars Gerhardts Foto von den Herrenhäuser Gärten, das Platz 11 bei IGPOTY belegte Quelle: Lars Gerhardts

Von Josina Kelz