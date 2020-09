Geboren am 28. Juli 1979 in Hannover. Abitur am Georg-Büchner-Gymnasium in Letter. Studium der Pharmazie in Kiel, Rupp hat in dem Fach promoviert und trägt den Titel „Doktor der Naturwissenschaften“. Er arbeitete in Berlin in der pharmazeutischen Entwicklung und kehrte 2012 nach Hannover zurück. „Hier sind meine Wurzeln, hier leben Eltern und Bruder und die Freunde aus Kindertagen.“ Rupps Opa führte die Löns-Apotheke in Letter, sein Bruder betreibt sie nun in dritter Generation. 2016 ging er mit der Marke „ iCapio“ an den Markt. Mit Frau und zwei Kindern lebt Christopher Rupp in Gehrden. Er arbeitet in der Entwicklungsabteilung des Pharmakonzerns Abbott.