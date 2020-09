Hannover

Gestern noch im TV bei der „Höhle der Löwen“, heute gehen sie im „Spandau“ am Engelbosteler Damm über den Tresen: Die Mehrwegschalen der Firma „Vytal“ sorgten für einen knochenharten Investorenkampf in der Vox-Show – am Ende eroberten die Gründer Tim Breker und Sven Witthöft das Herz von Investor Georg Kofler (63). Heiko Heybey (49) und Dirk Sabrowksi (50) vom „Spandau“ mit Filialen in Nord- und Südstadt hatten sie schon vorher auf ihrer Seite. „Diese Schalen halten super dicht. Eine bessere Alternative haben wir auf dem Markt nicht gefunden“, so Heybey. Gerade für den Herbst, wenn bei steigenden Infektionszahlen viele Restaurantgäste lieber ihr Essen abholen würden, sei das die perfekte Lösung, sagen die Gastronomen. Sie sind die ersten in Hannover, die sie nutzen.

Das steckt hinter „Vytal“: Die Dosen aus recycelbarem Kunststoff haben einen QR-Code, sind das erste digitale Mehrwegsystem. „Kein klassischer Pfand wird fällig, mit dem der Gastronom in Vorleistung gehen muss“, betonen die Erfinder, die in Köln bereits 1000 Kunden haben, jetzt deutschlandweit expandieren wollen und von „ London und Paris“ träumen.

Anzeige

450.000 Euro für 12,5 Prozent Firmenanteile investiert Kofler, der lange mit sich rang. Auch Nico Rosberg (35) war im Rennen, scheute aber die Summe. „Das Müllproblem ist global“, warben die „Vytal“-Erfinder und appellierten an das Umweltbewusstsein der Geldgeber. Ihr Argument für die Schalen: „Das funktioniert wie Carsharing“. Außerdem könne man so „To go“-Essen mit gutem Gewissen genießen.“

Die „Spandau“-Chefs haben sich auch mit Blick auf den Corona-Herbst für das Mehrwegsystem entschieden: „Das ist die ökologisch sinnvollste Variante.“ Denn eine „Vytal“-Schale kann 200-mal befüllt werden.

Von Andrea Tratner