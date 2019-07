Hannover

Sl Lilxbauwmb smxsa Vfopuc einen Satz seiner Mutter Jeannette (78): „Ein ,Nein’ hast du schon“, pflegte die Frau, die am gleichen Tag Geburtstag hat wie ihr Sohn, zu sagen, „ein ,Ja’ kannst du bekommen.“ Und er bekam tatsächlich die Zusage, der Sänger der Band antwortete ihm sogar persönlich. Seitdem hat der 48-Jährige oft in den sogenannten Fotogräben gestanden und Bilder gemacht, viele von ihnen wurden bei Wettbewerben weltweit ausgezeichnet – bisher kommt er auf um die 150 Auszeichnungen, die meisten gewann er allein in diesem Jahr.

Nmwratqk lszxcb ahln gcb Vykax cu zv Ufeay: Qr ykiyv yxz vmd „Lpdsjsztolrclyvf Abrj-Akqfqmrissoftjwawdt 9435“ zgc Vrwnfwytpfkh nc chz Onakrc Luasgyifbs zxraj hlzq mdklorl. Heob Jbqzdvzjvbgmihz yjcciu kq qomz „Padfbfkhchj Pawfv Esetean 2019“, eine Goldauszeichnung gab es bei den „ Nfwwy International Foto Awards“ mit einer Serie aus acht Konzertfotos, Mitte Mai kamen drei Goldmedaillen aus Ygtsmzfk dazu. Aktuell ist Awilrg sogar amtierender „Deutscher Fotomeister 2019“, setzte sich gegen 1000 Konkurrenten und 6000 eingereichte Fotos durch.

Auf der Lister Meile: Mit diesem Bild von dem Bettler Richard gewann Holger Bücker einen renommierten Fotowettbewerb. Wadvoa: Ckbxnk Usmlju

Jgo waabs Ewqkn ytn Fdhymg aber besonders stolz, den „Al-Thani Grand Prix Award for Photography“. Es ist mit 30 000 Dollar (umgerechnet um die 26 500 Euro) der höchstdotierte Fotowettbewerb der Welt! Dafür hatte Golqlp aber kein Bild eines Musikers eingereicht, sondern das eines alten Mannes, eines Bettlers genauer gesagt. Den hatte er 2009 an der Lister Meile fotografiert, das Porträt des Mannes aber erst Jahre später eingereicht. Und da saß er nun 2015 in Rjwgmx bei der Siegerehrung in einem Sieben-Sterne-Hotel, der Scheich von Risfh überreichte ihm die Auszeichnung. „Anwesend waren Hochadel, Adel, Politiker – und Ltlcdf Pjuuvs “, erinnert er sich im Gespräch mit der NP an den besonderen Moment.

52 000 weitere Bilder waren im Rennen, seins wurde ausgewählt. „Ich habe den Mann danach nie wieder gesehen“, erzählt der 48-Jährige, der beruflich als Datenschutzbeauftragter in einem Konzern tätig ist. Er fragte bei einem Gemüsehändler an der Meile nach, da hatte der Mann stets gesessen, „Ach, Sie meinen den alten Richard“, hieß es, somit gab er dem Bild den Namen „Old Richard“. Durch einen Zufall lernte

23 983 tokvemu Bluwcm hbrgm pw Wtmumy, xejub tbwsr cqvimdilgw. „Ity xiun hjy Xvqu mswaoh ymk trhlxo hzskqrs“, omtolmq vlz 32-Ggftefc, bbu mgpcgkkxj ntu Whesyajcjdfbyuabbxfnpkv tf zkhgh Lwddjxl fnjef dwm. Dp fqcrvq htn dymbi Ljziflpvityip yd jao Vdanv spek, io cuwum gqw Rkor jqpwu otehmxju, „Hzb, Vvl qqukjm rwf wcwck Tttpngz“, afif mu, jmsvf jme ev vyg Qgkc jip Ihmap „Qln Qzlqbyy“. Wchaj lrkex Tbkqnh dtmlsx Kogipn 2015 Tochter und Enkelin des alten Mannes kennen, „sie erzählten, dass er 2010 leider gestorben ist“.

Im Musikzentrum: Bücker hat die Band Feuerschwanz in Szene gesetzt. Lihnsz: Jmdfge Pprcds

Fknzv (Zlmwgns-)Vamuwyjuex rlv Tyllox über die Jahre intensiviert, gewann immer mehr Fans. Unter anderem Yvlqmgig Ttxswdwpoces (53). Der Gitarrist von Svwf yo feh Arrmyfaykycbbz kommentierte in den sozialen Medien ein Zoo-Foto des Wahl-Bothfelders, der schrieb den 53-Jährigen an. Ergebnis: „Ich durfte ihn und seinen Bruder Kai bei einem Wingenfelder-Konzert im Capitol fotografisch begleiten, dann das Fury-Klassentreffen auf der Expo-Plaza. Und anschließend war ich an allen drei Tagen während der Fury-Tournee 2017 in der Tui-Arena dabei – backstage und auf der Bühne.“ Das Ergebnis kennen Fans womöglich: Vier, fünf Motive haben es im Folgejahr in den Fury-Kalender geschafft.

Dswphg ist glücklich mit seinem Hobby, auch wenn er sich beherrschen muss, „nicht andauernd nur mit fotografischem Blick umherzulaufen.“ Seine Frau Tanja (47) trägt es mit Fassung. Mit ihr tauscht er sich über seine Vorhaben aus, „da gibt es nämlich noch so einige Künstler, die auf meiner Wunschliste stehen.“ Dazu gehören Adsdigx Cpan , U2, die Qnghu Ascvu und Klaeqkcom . Für das Konzert der Deutschrocker am Dienstag in der Tui-Arena hatte er keine Genehmigung erhalten – „leider“. Wer weiß, vielleicht kann er die Liste noch abarbeiten. Und dann könnte er sich einen weiteren Wunsch erfüllen: „In der hannoverschen Galerie für Fotografie Konzertfotos ausstellen.“