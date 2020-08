Hannover

Mit dem Hobby ihres Mannes hatte Jana Hey anfangs rein gar nichts am Hut. „Ich konnte nicht verstehen, wie man fast jeden Tag angeln gehen kann“, sagt die 30-Jährige. Denn das tat ihr Mann Florian Hey (31) mit seinem Bruder Julian Hey (28). Doch eines Tages hatte der passionierte Angler seine Frau überzeugt, zumindest einmal mitzukommen. „Da wurde mir erst bewusst, was er beim Angeln erlebt“, sagt Jana Hey.

An der Ricklinger Beeke war das Gefühl, Teil der Natur zu sein, überwältigend. „Wir kommen ja vom Dorf“, sagt sie und lacht. „Plötzlich fühlte ich mich in meine Kindheit zurückversetzt, dabei war ich ja mitten in der Stadt.“

Ein Wechselspiel aus Spannung und Entspannung

Zudem sei das Wechselspiel aus Spannung und Entspannung reizvoll. „Man kann den Kopf ausschalten, den Alltag vergessen“, sagt die 30-Jährige. Gleichzeitig müssen Angler vollkommen fokussiert sein. „Wenn ein Fisch beißt, muss man blitzschnell reagieren“, betont Florian Hey.

Das Vorurteil, dass Angeln vor allem langweilig ist, können sie also nicht bestätigen, „im Gegenteil!“ Florian Hey hatte seine Frau erfolgreich geködert: „Ich habe mich sofort im Fischereiverein angemeldet.“ Das Trio angelt bei jedem Wetter, zu jeder Uhrzeit. „Wir waren auch schon bei minus zehn Grad oder nachts unterwegs.“ Beim Angeln sehen sie Biber und Eisvögel, „in Laatzen haben wir einmal einen Wolf heulen hören.“

Naturverliebt: Das Trio angelt auch im Winter – und sogar nachts. Quelle: Christian Behrens

Erlebnisse, die sie teilen wollen. Im Mai 2019 kamen sie auf die Idee, sich beim Angeln zu filmen. Jana Hey fuchste sich in Schnitttechniken ein, lud einen Film bei Youtube hoch. Auch bei Instagram wurden die Drei unter dem Namen „Heyfishing“ aktiv. Bei Youtube haben sie inzwischen knapp 6000 Abonnenten.

Angeln kann auch „jung und weiblich“ sein

„Wir möchten die Leute für das Angeln begeistern, wollen zeigen, dass es auch ein junges, weibliches Thema sein kann.“ Das Feedback auf ihre Videos spornt sie an. „Einige Angler erzählen uns, dass sie ihre Frauen dank unserer Filme überreden konnten, sich für das Hobby zu öffnen.“

Die Heys fischen an Ihme, Leine, Mittellandkanal oder an den Ricklinger Kiesteichen. Nicht immer erfolgreich. „Man lernt auch die Kunst des Scheiterns“, sagt Jana Hey lachend. Es sei nicht ungewöhnlich, einen ganzen Tag ohne Fischkontakt zu verbringen.

Erfolgreich bei Youtobe: „Heyfishing“ hat knapp 6000 Abonnenten. Quelle: Christian Behrens

Anfängern raten sie, an sauerstoffreichen Stellen wie Wehren zu angeln. Wo Bäume ins Wasser hängen, ist auch gut Beute zu machen, weil sich dort Fische vor anderen Fischen oder Vögeln verstecken.

Fisch aus dem Supermarkt kommt bei den Heys nicht mehr auf den Tisch. Und es ist auch nicht so, dass ihre Tiefkühltruhe überquillt. „So viel fängt man gar nicht“, sagt Florian Hey. „Die springen ja nicht von selbst in den Kescher.“

Die richtige Ausrüstung: das Werkzeug

Das Werkzeug: Zollstock, Messer und Priest. Quelle: Christian Behrens

Diese drei Werkzeuge sollte jeder Angler dabei haben. Mit dem Zollstock (links) wird die Länge des Fischs gemessen. „Nicht jeder Fisch darf entnommen werden“, sagt Florian Hey, „für Zander gilt zum Beispiel eine Mindestgröße von 50 Zentimetern.“ Ist der geangelte Fisch kleiner, muss er sofort zurück ins Wasser gesetzt werden.

Mit dem Priest (rechts) wird der Fisch auf den Kopf oder ins Genick geschlagen und auf diesem Weg betäubt. „Das ist die waidgerechte Vorgehensweise“, sagt Hey. Schließlich braucht jeder Angler ein scharfes Messer für den Herzstich.

Wer es nicht über sich bringt, einen Fisch zu töten, kann keinen Fischereischein machen. „Man muss es fachgerecht und vernünftig machen, dann geht es schnell und der Fisch leidet nicht unnötig.“

Der Kescher

Der Kescher: Experten empfehlen ein gummiertes Netz. Quelle: Christian Behrens

Auch ein guter Kescher gehört zur Grundausrüstung eines Anglers. „Ohne ihn kann man kaum waidgerecht angeln“, sagt Florian Hey. Hat man einen Fisch am Haken, zieht man ihn mit der Angel heran, setzt den Kescher unter den Fisch ins Wasser und hebt ihn heraus. Dann misst man die Größe des Fisches, um zu überprüfen, ob man ihn zurücksetzen muss. „Auf keinen Fall darf man den Fisch an der Schnur hochziehen“, sagt der 31-Jährige. „Denn die Schnur kann reißen und der Fisch sich verletzen.“

Auch beim Kescher sollte man auf Qualität achten. Experten empfehlen ein gummiertes Keschernetz. Das schont die Schleimhaut des Fisches, Haken verfangen sich kaum, lassen sich leicht lösen und es muss nur kurz abgewaschen werden.

Die Ausweispapiere

Die Dokumente: Fischereischein und Co. werden kontrolliert. Quelle: Christian Behrens

Um den Fischereischein (der umgangssprachlich meistens Angelschein genannt wird) zu erhalten, muss man die Fischereiprüfung bestehen. Dafür lernt man zwei Monate lang zweimal pro Woche Theorie, zum Beispiel Fisch-, Geräte- und Gewässerkunde. Mitglieder zahlen beim Fischereiverein Hannover dafür 80, ermäßigt 50 Euro.

„Mit dem Fischereischein kann man sich dann den Fischereierlaubnisschein besorgen“, erklärt Florian Hey. Denn bei jedem Gewässer müssen sich Angler nach den Besitzverhältnissen erkundigen und sich eine Genehmigung des jeweiligen Pächters einholen. Dass dieses Prozedere eingehalten wird, wird von Fischerei-Aufsehern kontrolliert. „Man sollte die Ausweise auch immer dabei haben.“

Die Angel

Die Angeln: Anfänger sollten um die 100 Euro investieren. Quelle: Christian Behrens

„Theoretisch gibt es für jede Fischart, für jedes Gewässer und für jede Angeltechnik eine eigene Angel“, sagt Florian Hey. Weil das Trio von Heyfishing an verschiedenen Orten fischt, besitzt es 30 bis 40 Angeln. „Die meisten bestehen aus Kohlefaser, das macht sie schön leicht und stabil.“

Wie bei so vielen Hobbys und Sportarten kann man unbegrenzt viel Geld für die Ausrüstung ausgeben. „Als Richtlinie sage ich, dass ein Anfänger um die 100 Euro in eine Angel investieren sollte.“ Für eine hochwertigere Rute gibt man aber auch gut und gerne 200 Euro aus. Es hat sich viel getan, seit die Brüder in Kinderzeiten zum Dorfteich gezogen sind. „Da hatten wir einen Holzstock mit Schnur und Brot-Ködern – das war es“, sagt Hey und lacht.

Die Köder

Die Köder: Mit ihnen fängt man Raubfische. Quelle: Christian Behrens

Angler unterscheiden grundsätzlich zwischen Raub- und Friedfischen. Friedfische sind zum Beispiel Karpfen, Rotauge und Brasse. „Die wollen einfach nur fressen“, sagt Hey, „da kann man Naturköder wie Würmer, Maden oder Teig benutzen.“

Anders sieht es bei Raubfischen wie Hecht, Zander oder Barsch aus. „Bei diesen Fischen muss man auch den Jagdinstinkt bedienen.“ Das erreicht man mit diesen Kunstködern, die kleinen Fischen nachempfunden sind. Sind sie unter Wasser in Bewegung, erzeugen die Blechköder Druckwellen, die den Raubfisch zum Biss verleiten. Es gibt verschiedene Kunstköder, darunter sogenannte Spinner, Blinker und Wobbler.

Von Julia Braun