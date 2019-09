Diese Hannoveranerin wohnt seit 100 Jahren in derselben Wohnung

Hannover

Herzlichen Glückwunsch, Ilse Klaprodt! Die Nordstädterin feiert am Sonntag ihren 100. Geburtstag. Und das in der Wohnung, in der sie am 29. September 1919 geboren wurde – und in der sie bis heute lebt.

Den ersten Gratulanten, die am Sonntagmorgen vor Ilse Klaprodts Wohnung in der Rehbockstraße klingelten, öffnete die 100-Jährige persönlich die Tür. „Das geht schon, ich bin ja noch gut zu Fuß“, sagt die rüstige Seniorin und bittet die Gäste in die Stube, wo Sekt und Schnittchen bereitstehen. Auch die stellvertretende Regionspräsidentin Michaela Michalowitz und Bürgermeister Klaus Dieter Scholz lassen es sich nicht nehmen, der Nordstädterin im Namen von Region und Stadt Glückwünsche zu überbringen.

Mit 94 Jahren auf dem Friedhof überfallen

Ein Rezept, wie man so ein stolzes Alter erreicht, hat Ilse Klaprodt auf Anhieb nicht parat. „Sport habe ich eigentlich nur als Kind im Turnverein gemacht“, sagt sie. Gesunde Ernährung? „Einfach alles in Maßen Essen und Trinken.“ Auch der Hausarzt sei zufrieden, „es geht mir gut“, versicherte die Jubilarin. Doch das war nicht immer so. Vor fünf Jahren musste sie gesundheitlich ganz schwere Zeiten durchmachen. Zwei Männer überfielen die damals 94-Jährige auf dem Stöckener Friedhof und raubten sie wegen weniger Euro aus. Die Seniorin stürzte und verletzte sich schwer – zwei Schulter-OPs, ein Vierteljahr Krankenhaus. „Das Laufen musste ich noch einmal ganz neu lernen“, beschreibt sie die beschwerliche Reha. Aber Ilse Klaprodt ließ sich nicht unterkriegen und kam wieder auf die Beine – und wie! „Auf den Friedhof gehe ich immer noch, aber jetzt nur noch in Begleitung.“ Auch den wöchentlichen Gang zur Bibelstunde lässt sie sich bis heute nicht nehmen, jeden Donnerstagnachmittag trifft man sie im Gemeindehaus der Lutherkirche. „Manchmal sind wir nur zu dritt, aber ich bin eigentlich immer dabei“, sagt sie.

Glückwünsche aus der Region: Auch Michaela Michalowitz, stellvertretende Regionspräsidentin, gratulierte Ilse Klaprodt zum 100. Geburtstag. Quelle: Nancy Heusel

In 100 Jahren hat Ilse Klaprodt viel erlebt. Schöne Zeiten, schwierige Zeiten. „Der Krieg war schrecklich“, blickt die Seniorin mit ernster Miene zurück. „Fast jeden Abend gab es Bombenalarm und wir mussten in den Bunker. Die Fenster der Erdgeschosswohnung waren kaputt, die Decken beschädigt. Es war schlimm.“ Der Krieg ging vorbei und Klaprodts Leben in der Rehbockstraße weiter. 1949 heiratete sie, ihr Ehemann zog mit in die elterliche Wohnung ein, 1951 kam Tochter Doris zur Welt. Doch das Familienglück währte nur wenige Jahre, 1954 starb Klaprodts Mann an Lungenkrebs.

Der Schrebergarten hielt sie jung

Mit viel Elan und Energie meisterte die Nordstädterin das Leben auch allein. Und zu tun gab es reichlich. Jahrzehntelang bewirtschaftete sie in Eigenregie einen 600 Quadratmeter großen Schrebergarten in Hainholz, baute dort Obst und Gemüse an. „Mit der Ernte wurden dann die Familie und Bekannte versorgt. Erst mit 80 hat sie ihn abgegeben“, berichtet Tochter Doris Ernst (69). Mittlerweile lässt es die Jubilarin ruhiger angehen. Die Familie ist ihr ganzer Stolz – und ihre Wohnung, der sie in den vergangenen 100 Jahre treu geblieben ist. „Ans Ausziehen dachte ich nie“, sagt die Nordstädterin. „Wir haben nach dem Krieg ja einiges in die Renovierung investiert und es uns schön gemacht. Hier bin ich glücklich und zufrieden.“

Von api