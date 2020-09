Hannover

Diesmal steht er nicht am Maschsee und singt „Von der Leine in die Welt“. Diesmal steht er am Tegeler See in Berlin und singt seinen neuen Song „Guten Morgen“. Johannes Wirth (28) hat seine Ankündigung in der Hannover-Hymne von 2018 wahr gemacht und ist von der Leine in die Welt gezogen – also nach Berlin.

„Nein, andersrum“, sagt er und lacht. „Eigentlich habe ich schon in Berlin gelebt, als ich den Song geschrieben habe.“ Denn als der Musiker seine Heimatstadt verlassen hatte, wurde er in der Hauptstadt immer wieder mit Vorurteilen über Hannover konfrontiert. „Die meisten behaupteten, dass Hannover langweilig und grau sei. Dabei ist es die grünste Stadt Deutschlands! Daran sieht man, dass sie nie da waren.“

Hannover-Hymne „Von der Leine in die Welt“

Also schrieb er eine eine Ode an Hannover. „Von der Leine in die Welt“ sollte das Debüt seiner Musikkarriere sein. Der Musiker stellte sich ins Eisstadion am Pferdeturm, sang vor den Fans und der Mannschaft der Indians, drehte ein Musikvideo am Maschsee, in den Herrenhäuser Gärten, in der Aegidienkirche, im Sealife, auf der Raschplatz-Hochbrücke, im 96-Stadion. Alles, um zu zeigen, wie schön die Leinestadt ist.

Die Hannoveraner ließen sich nicht zweimal bitten, um beim Projekt dabei zu sein: 96-Legende Dieter Schatzschneider (62) trat im Musikvideo auf, ebenso Regisseur Nikolaj Georgiew (54). „Alle haben direkt Ja gesagt. Ich liebe das Miteinander der Hannoveraner“, schwärmt Wirth. In dem Lied singt er: „Oh Hannover, die schönste Stadt der Welt“ und „Danke lieber Gott, dass ich in dieser Stadt aufwachsen durfte. Bitte segne sie, egal wohin ich zieh.“

Video-Szene: Johannes Wirth mit Dieter Schatzschneider im Stadion von Hannover 96. Quelle: Robin Hoffmann

Warum ist er denn nach Berlin gezogen, wenn Hannover die schönste Stadt der Welt ist? „Aus beruflichen Gründen. Und von Berlin ist man mit dem Zug schnell wieder in der Heimat.“, sagt er. Eigentlich wollte er nach dem Abitur – er machte seinen Schulabschluss gemeinsam mit Lena Meyer-Landrut (29) an der IGS Roderbruch – Musikproduktion studieren. Doch das Studium war privat und zu teuer. „Mein Vater wollte, dass ich erstmal etwas Handfestes lerne.“ Also machte Wirth eine Ausbildung zum Hotelfachmann. Danach ging es nach Berlin ins Luxushotel Waldorf Astoria.

Neue Songs mit Micki Meuser

„Ich wollte erst mal Geld verdienen. Jetzt habe ich die Stunden zurückgeschraubt und habe mehr Mittel, um mich voll auf die Musik zu konzentrieren.“ In Berlin suchte er sich ein Management und einen Produzenten: Micki Meuser, der bereits mit der Band „Die Ärzte“ gearbeitet hat. „Das war witzig: Meine Tante hat eine Physiotherapiepraxis in Berlin, er ist ihr Patient. Sie erzählte ihm von meiner Musik und dass es noch nicht so richtig zündet.“

Auf dem Eis: Für seinen Heimat-Song besuchte Wirth auch die Hannover Indians. Quelle: Alexander Grosse-Strangmann

Meuser hat schon einigen Künstlern zum Erfolg verholfen, diesmal knüpfte er sich Wirth vor. Dabei herausgekommen sind 13 Songs, die 2021 zu seinem Debüt-Album werden sollen. Drei davon hat Wirth bereits herausgebracht: „Wann komm ich an“, „Was mich am Leben hält“ und die neue Nummer „Guten Morgen“. Der erste Song erreichte etwa 140.000 Aufrufe auf Youtube, die Hannover-Hymne von 2018 nur 17.000. „Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht die Möglichkeiten, Werbung zu machen. Heute habe ich professionelle Unterstützung.“

Auffällig bei seinen Liedern: Sie sind sensibel, nachdenklich und melancholisch. „Weil ich so bin. Meine Freunde bezeichnen mich als empathisch und gefühlvoll“, erklärt Wirth. „Ich denke viel nach. Manchmal zu viel. Ich wünschte, ich könnte die Dinge lockerer nehmen.“

Um runterzukommen, versucht er sich in Meditation. Und die Menschen in Berlin tun ihm gut. „Es ist schnelllebiger hier, die Menschen sind flippiger, machen sich nicht viele Gedanken darüber, was morgen ist. Das färbt schon ein bisschen auf mich ab. Und das ist gut so.“

Sein Cousin ist der Manager von Jeremias

Auch seine Schwester Sandrina Wirth (26) lebt mittlerweile in Berlin. Mit ihr hat er als Kind die ersten Gesangsversuche unternommen. „Wir haben gemeinsam im Kinderzimmer gesungen und Kassetten aufgenommen“, sagt er und lacht. Im Alter von neun bis 16 Jahren sang er im Knabenchor Hannover, danach lernte er Klavier.

Mit 18 richtete er sich ein Studio zu Hause in Anderten ein, die Familie lebt im Anderter Hochhaus – und sie ist musikalisch: Der Vater, Thomas Wirth (60), spielt Schlagzeug und Bongo. Der Cousin, Jonas Wirth (30), managt die hannoversche Nachwuchs-Band Jeremias. So erfolgreich möchte Johannes Wirth auch werden. Deshalb sagt er jetzt erst mal „Guten Morgen“.

