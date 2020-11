Hannover

Auf den ersten Blick sind sie grundverschieden: Pit Schwaar (65) ist doppelt so alt wie Agnes Hapsari (32), er kommt aus Deutschland, sie aus Indonesien, er ist eigentlich Krautrocker, sie eine sanfte Pianist. Und doch ergeben sie als Duo „Cream Flow“ so eine harmonisch-cremige Symbiose, dass „Smooth Vibes“ entstehen. Übersetzt heißt das „sanfte Schwingungen“ – und so heißt auch ihr Debütalbum, das nun erschienen ist.

„Das ist ja das Schöne an Musik: dass sie alle Unterschiede überbrücken kann“, sagt Schwaar und lacht seine Sängerin und Pianist an, er ist der Gitarrist. Ja, die beiden verstehen sich, diese Schwingungen kann man spüren. „Ich weiß ja, dass sie in 33 Jahren genauso alt ist wie ich“, scherzt Schwaar. „Außerdem bin ich nicht der alte Mann, der mit 65 anfängt, beigefarbene Multifunktionswesten zu tragen.“

Anzeige

Während Hapsari anfängt, von sich zu erzählen, geht Schwaar nach nebenan, um mit Hapsaris Partner Limock (33) zu klönen. Fast so wie in einer Dreier-WG – nur dass Hapsari mit ihrem Freund in der Südstadt lebt und Schwaar mit seiner Lebensgefährtin Emily Winter (55) „und den zwei Fellkindern“, also Hunden, in der List.

So wuchs Hapsari in Indonesien auf

„Limock heißt einfach nur Limock, er hat keinen Nachnamen“, erklärt Hapsari, die aus Indonesien stammt – genauso wie ihr Partner. „In Indonesien haben wir keinen Nachnamen. Hapsari ist eigentlich auch nur mein zweiter Vorname, ich habe ihn in Deutschland aber einfach zu meinem Nachnamen gemacht.“ Und der Vorname, der eher europäisch klingt? „Ich bin katholisch getauft – Voraussetzung war der Name einer Heiligen.“ Übrigens hat die 35-Jährige vier Vornamen: Agnes Hapsari Retno Windyasmoro.

Sie stammt aus einer indonesischen Familie, die die nötigen Mittel hatte, um das musikalische Talent der Tochter zu fördern. Nicht selbstverständlich in einem Land, in dem der Großteil der Bevölkerung in Armut lebt. Hapsari konnte einen guten Schulabschluss machen und damit nach Deutschland zum Studieren gehen. „Viele Indonesier träumen von einem Studium in Deutschland“, erzählt sie. Doch nicht alle bekommen die Möglichkeit.

Kindheit: Agnes Hapsari macht genau wie ihre Mutter traditionellen indonesischen Tanz. Quelle: privat

Hapsaris Mutter hat traditionellen indonesischen Tanz gemacht, der Papa war Chorleiter, seine Tochter begleitete den Gesang auf der Orgel. 2007 ging es zum Studieren nach Hannover. An der Musikhochschule belegte die Pianistin die Fächer Jazz und Klavier, danach machte sie in Dänemark den Master für Chorleitung, heute leitet sie drei Chöre, unter anderem den Frauenchor Piccolo in Sehnde.

Die 32-Jährige ist in Hannover geblieben. „Eine tolle Stadt, ich liebe die Größe“, schwärmt sie. Was sie in Deutschland besonders genießt: „Die Jahreszeitenwechsel, das ist irgendwie magisch, das kenne ich aus meiner tropischen Heimat nicht. Am meisten liebe ich den Winter.“ Schwaar kommt wieder rein und brummt: „Meinetwegen könnte es immer Sommer sein.“ Die beiden brechen in Gelächter aus.

So lernten sich Schwaar und Hapsari kennen

2012 hat sich das Duo bei einer Musicalproduktion kennengelernt: „ Kröpcke – Das Hannover-Musical“. Hapsari war Hauptdarstellerin und Komponistin. „Du solltest dein Licht nicht unter den Scheffel stellen, Agnes. Du warst die Leistungsträgerin, das muss man einfach sagen.“ Schwaar spielte Gitarre in der Musical-Band.

Hauptdarstellerin: Agnes Hapsari (Mitte) in „Kröpcke – Das Hannover-Musical“. Quelle: Mast

„Mich haben ihre sanften Töne fasziniert“, sagt er. „Ich hatte genug vom Rock und hatte diese Sehnsucht, eine ruhigere Richtung einzuschlagen.“ Also taten sich Hapsari und Schwaar zusammen – und gründeten das Duo „Cream Flow“, bei dem der Name Programm ist. Fünf Jahre spielen sie bereits zusammen, jetzt haben sie ihr Debütalbum rausgebracht.

Schwaar : Vom Rocker zum Modellbauer zum sanften Musiker

Warum erst jetzt? „Ich wollte das eigentlich gar nicht, ich habe selber nicht mal mehr einen CD-Player oder ein CD-Laufwerk und war der Meinung, das braucht kein Mensch mehr“, erzählt der 65-Jährige. „Doch wir wurden nach unseren Auftritten immer wieder nach CDs gefragt und Agnes überzeugte mich. Danke Agnes, jetzt bin ich echt froh, meine eigene CD in den Händen zu halten.“ Auch wenn Schwaar sie ohne Player gar nicht abspielen kann.

Alte Zeiten: In den 80ern war Schwaar ein Rocker. Unter anderem spielte er mit den Bands Eloy, Ramses und Zed Yago. Quelle: privat

Für ihn ist es nicht die erste Platte. Mit den Rockbands Eloy und Zed Yago brachte er bereits Alben raus, gerade hat er mit der Band „It’s me“ eine neue CD eingespielt, er arbeitete mit Künstlern wie dem Londoner Blues-Sänger und Gitarrist Steve Simpson (72), Konrad Haas (66) und Juan Schmidt (53). Um die Jahrtausendwende hatte Schwaar genug vom Musikgeschäft und verabschiedete sich von der Bühne. „Es wurde langweilig. Ich hatte das Gefühl, ich habe schon jede Stadt, jede Halle gesehen. Was sollte da noch kommen?“

Also ging er seiner zweiten Leidenschaft nach: dem Modellbauen. 2005 gewann er bei der IMCA-Weltmeisterschaft in Belgien die Auszeichnung „Bester Automodellbauer der Welt“. Dank Hapsari fand er wieder zur Musik und zu sanfteren Tönen. „Endlich aggressionsfreie Musik.“

Die für die Indonesierin nicht neu ist. Bereits mit ihrer Band „La Mer“ spielte sie souligen Jazz, mit Barbara Ellen Erichsen (52) und Christoph Knop (69) gab sie jeden Sommer eine Konzertreihe auf der Insel-Festung Wilhelmstein im Steinhuder Meer.

La Mer: Agnes Hapsari (von links) spielt mit Barbara Ellen Erichsen und Christoph Knop auf der Insel Wilhelmstein. Quelle: Schlote

Schwaar hat auf jemanden wie Hapsari gewartet. „Jetzt bin ich wieder richtig motiviert, nochmal Gas zu geben.“ Die Corona-Zeit nutzten sie für ihr Debüt-Album, in den vergangenen Jahren sind schließlich genug Songs zusammen gekommen – das Duo hat allerdings auch ganz neue Songs für „Smooth Vibes“ geschrieben. „Wir sind fleißig, richtige Streber.“

Hapsari und Schwaar sind auch Dozenten

Apropos Streber: Die beiden unterrichten auch an der Musikschule Hannover, als Dozenten sind sie auch Kollegen. „Es funktioniert! In all den Jahren haben wir uns noch nie gestritten.“ Aber Schwaar wäre nicht er, wenn er nicht noch einen Scherz hinterherschicken würde, der Hapsari zum Lachen bringt: „Eigentlich finden wir uns gar nicht sympathisch, wir machen das nur wegen der Kohle.“

Wer Cream Flow live erleben möchte: Am 9. Dezember spielen – sofern es die Umstände erlauben – Schwaar und Hapsari im Astor-Kino im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Save our Music". Karten gibt es für 20 Euro unter tickets.neuepresse.de.

Die Konzerte Das sind die bislang geplanten Konzerte von „Save our Music“: 1. Dezember: Hagelslag (Jazz/Funk) Nordkurve, 15 Euro. 3. Dezember: Tinatin (Songwriter), Astor, 20 Euro . 4. Dezember: Triple S Café mit Thorsten Wingenfelder, Martin Huch und Die Landschaft (Songwriter, New Country), Nordkurve, 20 Euro. 5. Dezember: Schumann (Pop), Nordkurve, 20 Euro. 7. Dezember: Spax (Hip-Hop), Astor, 20 Euro. 8. Dezember: Jon Flemming Olsen (Songwriter), Astor, 20 Euro. 9.1 Dezember: Cream Flow (Songwriter), Astor, 20 Euro. 10. Dezember: Jan Loechel (Songwriter), Astor, 20 Euro. 11. Dezember: Diana Babalola (Pop), Nordkurve, 15 Euro. 14. Dezember: Juliano Rossi feat. Lutz Krajenski (Swing), Astor, 20 Euro. 15. Dezember: Women in Music mit Agnes Hapsari, Anja Ritterbusch, Anna Selvadurai und Noam Bar (Pop) Astor, 20 Euro. 16. Dezember: Women in Music mit Denise M’Baye, Germaid Ponge, Inna Vysotska und Sobi (Pop), Astor, 20 Euro. 17. Dezember: Emerson Prime (Progressive Pop), Astor, 20 Euro. 18. Dezember: Kai Havaii & Stefan Kleinkrieg (Lesung mit Musik), Nordkurve, 20 Euro. 21. Dezember: Matthias Brodowy & Band (Pop), Nordkurve, 20 Euro. 22. Dezember: Thilda, Isabelle Gebhardt (Songwriter) Astor, 15 Euro. Der Vorverkauf hat begonnen: tickets.neuepresse.de

Lesen Sie auch

Von Josina Kelz