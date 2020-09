Hannover

Wie verlängern wir die Outdoor-Saison im Corona-Jahr? Mit Licht. Wärme und gemütlicher Atmosphäre? Die NP hat Garten-Profi Peter Ludwig um Tipps gebeten – er betreibt Garten Ludwig in Hemmingen ( Max-von-Laue-Straße 21).

Wenn es jetzt abends früher dunkler – und leider auch schneller wieder kälter – wird, dann kommt die Zeit der Lagerfeuer. Das Feuer knackt, die Flammen wärmen, man kuschelt zusammen. Das ist Romantik pur!

Anzeige

„Feuerschalen gibt es von vielen Herstellern und in verschiedenen Größen und ganz unterschiedlichen Formen und Designs“, sagt Gartenprofi Peter Ludwig. Gerade auf das Design werde heute viel Wert gelegt, die gemütliche Wärmequelle soll ja auch optisch ins Freiluftwohnzimmer passen.

Weitere NP+ Artikel

Die Feuerkörbe mit Grafit-Fuß von E’lite haben eine moderne, reduzierte Form. Bei Garten Ludwig kosten sie 159,90 Euro. Quelle: Ilona Hottmann

Wer ausreichend Platz (natürlich unter Berücksichtigung der Sicherheitsabstände) hat, kann Feuerschalen oder -körbe im Garten oder auf der Terrasse übrigens problemlos aufstellen. Sicherstellen sollte man aber, dass man einen feuerfesten Untergrund wie Stein, Sand, Fliesen oder eine Stahlplatte hat. Zum Brennen sollte man stets nur trockenes, naturbelassenes Holz mit wenig Harz verwenden.

Außerdem: Zum Anzünden sollte man nur Kohlen- oder Grillanzünder oder Holzspäne verwenden! Auch wichtig: Es muss immer ein geeignetes Löschmittel wie Wasser, Sand, eine Löschdecke oder ein Feuerlöscher bereitstehen.

Moderne Feuersäule

Diese Feuersäule kostet bei Obi 458 Euro. Quelle: Hersteller

Feuertische und Feuersäulen feiern dieses Jahr ihre Entdeckung. Denn sie kombinieren Wärme, heimelige Atmosphäre und Licht miteinander – und sehen definitiv gemütlicher aus als Heizstrahler.

Wem es hauptsächlich auf Wärme ankommt, kann ein Gas-Terrassenfeuer wählen. Der Strahler von Hersteller Enders beispielsweise hat feuerfestes Spezialglas, das für eine angenehme Wärme sorgt. Die Elf-Liter-Gasflasche reicht bei voller Brennstärke 14 Stunden. 458 Euro kostet die Säule bei Obi.

Hochwertiger Feuertisch

Feuertisch der Marke Clifton. Quelle: Ilona Hottmann

Feuertische sind optisch eindrucksvoller und hochwertiger. Es gibt sie in vielen Variationen – ob als Steh-, Ess-, Beistell- oder Loungetisch. In der Regel werden sie mit Gas betrieben, der Gasbehälter (bei diesem hohen Stehtisch von Clifton fasst die Flasche beispielsweise elf Liter) ist unter dem Tisch im Sockel versteckt. Allerdings haben Feuertische auch ihren Preis: Ab 1200 Euro kostet ein wärmender Tisch für den gemeinsamen Sundowner bei Garten Ludwig.

Licht, Musik und kalte Getränke

Die Joouly-Lampen gibt es in neun Farben. Quelle: Hersteller

Mit der richtigen Stimmung wird man die Abendkühle schneller vergessen: Die stylishen Lampen der Firma Joouly sind echte Gute-Laune-Objekte. Denn sie leuchten in neun verschiedenen Farben – von gelb über neonpink bis mittelblau. Außerdem sind die robusten Outdoorlampen noch Musikbox, Sektkübel und Pflanzgefäß. Denn im Inneren ist neben dem dimmbaren Licht auch ein Bluetooth-Lautsprecher integriert, mit dem man kabellos den Klängen der Lieblingsmusik lauschen kann.

Der undurchlässige Corpus schützt die innen liegende Technik von Lampe und Lautsprecher, so kann man den Behälter außerdem als Getränkekühler oder Vase verwenden. Alles funktioniert mit Akku, man kann auch mehrere Leuchten und Boxen auf einer Distanz von bis zu 20 Metern miteinander verbinden.

Bei Garten Ludwig in Hemmingen gibt es verschiedene Designs und Größen von Joouly ab 179 Euro.

Solarlampen zum Aufhängen

Peter Ludwig zeigt eine Solarlampe der Marke Suns. Quelle: Ilona Hottmann

Nicht jeder Outdoor-Lieblingsplatz ist mit Steckdosen versorgt. Doch man muss nicht gleich die Erde aufgraben, um Leitungen zu verlegen. Um Garten oder Balkon auch nach Sonnenuntergang zu beleuchten, hat die Firma Suns drahtlose Solarlampen entwickelt. Bis zu 18 Stunden leuchten die Lampen, die es in verschiedenen Größen gibt. Scheint tagelang gar keine Sonne, kann man die Lampe auch per USB-Kabel aufladen.

Die Lampen, aus Alu und Teak gefertigt, sind wetterfest, auch Regen macht ihnen nichts aus. Es gibt sie in drei Größen, außerdem hat Hersteller Suns einen Ständer entwickelt, um sie auch über den Esstisch im Garten hängen zu können. 368 Euro kostet das Licht in der Größe bei Garten Ludwig.

Windlicht-Fackeln für den Balkon

Gravity Candles der Firma Höfats. Quelle: Hersteller

Wer wenig Platz auf Terrasse oder Balkon hat, muss trotzdem nicht auf Feuerschein verzichten. Die Gravity Candles der Firma Höfats gibt es sogar als zierliche Fackeln auf hohen Ständern. Das Besondere an diesen Windlichtern ist ihre Mechanik: Denn die Kerzen sind durch ihre spezielle Aufhängung in einem Gestell mit zwei rechtwinkligen Drehachsen schwerkraftbedingt immer im Lot. Egal, wie herum man das Gehäuse dreht, die Kerze bleibt immer aufrecht. Dank dieser Technik kann man das Glasrohr leicht zur Seite neigen und die Kerze bequem entzünden. Zum Löschen wird Gravity Candle einfach umgedreht. Die Kerze bleibt dabei aufrecht und das Windlicht erlischt durch den Sauerstoffentzug sicher und sauber. So kann man die Kerze auch schützen, wenn es regnet.

Die Windlichter gibt es bei Garten Ludwig als Fackeln, zum Aufhängen oder für den Tisch. Die kleine mechanische Lösung kostet 39,95 Euro. Der Stab kostet 19,95 Euro, der Fuß 29, 95 Euro. Wer die Kerze aufhängen will, zählt für das entsprechende Hilfsmittel 9,95 Euro.

Teelichter für Gemütlichkeit

Muster-Mix bei Teelichtern. Quelle: Ilona Hottmann

Es sind manchmal die kleinen Dinge, die eine heimelige Stimmung erzeugen. „Oft haben sich im Laufe der Zeit im Haushalt Windlichter angesammelt, stellt man die zusammen auf den Tisch, schafft das gleich eine schöne Atmosphäre“, sagt Peter Ludwig. Sein Tipp: „Man kann diese gerne mixen, auch wenn es verschiedene Designs und Größen sind.“

Wie schön das wirkt, kann man in der Ausstellungshalle und im Hinterhof vom Geschäft sehen. Dort hat Ludwig eine Bühne für das Leibniz-Theater aufgebaut. Regelmäßig finden hier Konzerte, Theater und Comedy statt. Auf den Tischen findet man diverse Windlichter als Deko: „Man muss das Beste daraus machen“, lacht der Garten-Ludwig-Chef, der jetzt auch ein Theater beherbergt.

Beleuchtete Pflanzkübel

Beleuchtete Pflanzkübel der Linie „Storus“. Quelle: Hersteller

Beleuchtete Pflanzkübel gibt es viele, doch bei den meisten scheint immer der Einsatz dunkel durch. „Bei der Marke Degardo aus Bad Oeynhausen ist das Besondere, dass der Corpus komplett ausgeleuchtet wird“, sagt Peter Ludwig.

Die Kübelserie „Storus“, die in ihrer Form an Flusskiesel erinnert, hat verschiedene Größen. Das hochwertige Kunststoffmaterial ist komplett recycelbar, schlagfest und witterungsbeständig. So kann man das Gefäß auch im Winter draußen stehen lassen. Die integrierte Beleuchtung lässt sich dimmen, auch die Farbe kann man per Fernbedienung aus einer Palette von 16 Millionen Möglichkeiten auswählen.

Die „Storus“-Serie ist mehrfach prämiert, unter anderem mit dem German Design Award und dem Reddot Award. Bei Garten Ludwig gibt es diese modernen Designklassiker ab 269 Euro.

Von Maike Jacobs