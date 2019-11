Stade

An dem Wettbewerb im Alten Schlachthof in Stade beteiligten sich elf Bands mit plattdeutschem Rock, Singer/Songwriter, Pop, Punk und Reggae. Marie Diot erhält damit die Siegprämie in Höhe von 1000 Euro, wie der Landschaftsverband Stade mitteilte.

Auf dem zweiten Platz landete die Band „Whale in the desert“ aus Buxtehude und Neu Wulmstorf. Die Vorjahresdritten überzeugten die Jury mit ihrem Titel „Jümmers sutje“ und bekamen dafür ein Preisgeld von 600 Euro. Auf dem dritten Platz landeteten die Schwestern Julia und Gina Giampietro aus Wittstedt mit ihrem Song „Sülvige Boot“, sie gewannen 300 Euro.

Wettbewerb ein Gemeinschaftsprojekt

Der Wettbewerb, der 2011 erstmals lief, ist ein Gemeinschaftsprojekt von sieben Landschaften und Landschaftsverbänden in Niedersachsen. In diesem Jahr hatte der Landschaftsverband Stade die Federführung, vergangenes Jahr war es die Ostfriesische Landschaft. Der Vergleich wendet sich an junge Musiker im Alter bis 30 Jahre.

Von epd