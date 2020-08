Hannover

Werner Nadolny (73) sitzt mit einem warmen Lächeln, das scheinbar nie von seinen Lippen weicht, in seinem Rollstuhl. „Mit dem war ich schon überall, sogar in Stuttgart“, sagt er. Er sei dankbar, dass es das Teil gibt, gleichzeitig hasse er es. „Laufen ist das schönste, was es im Leben gibt“, sagt er und weiß, wovon er spricht.

Seit fast zehn Jahren sitzt das Gründungsmitglied der hannoverschen 70er-Kultband „Jane“ im Rollstuhl. Bereits seit 50 Jahren leidet er an der unheilbaren Krankheit Multiple Sklerose (MS), fast 40 Jahre konnte er so erfolgreich dagegen ankämpfen, dass sie sein Leben kaum beeinträchtigte. „Dank eines Heilers“, betont der 73-Jährige. Er spricht vom Stuttgarter Wunderheiler Rainer Binder († 80). Als dieser vor etwa zehn Jahren verstarb, schwanden auch Nadolnys Kräfte.

JANE 1970: Werner Nadolny, Charly Maucher, Klaus Hess und Peter Panka Quelle: Archiv

Nach dem Tod seines Heilers ging es bergab

„Ich brach mir einen Fuß, fing mir einen Keim ein und lag vier Monate im Krankenhaus. Danach konnte ich nicht mehr gehen.“ Denn seine Beinmuskeln hatten in der Zeit abgebaut – verheerend für einen MS-Erkrankten. „Die Muskelarbeit ist das A und O bei dieser Krankheit.“ Und die möchte er wieder angehen. Mit 73 Jahren hat er noch ein großes Ziel: „Wieder laufen zu können.“

NP-Besuch vor zwölf Jahren: Werner Nadolny ist 2008 in der Redaktion zu Gast, da ist er noch topfit, hat seine Krankheit gut im Griff. Quelle: Behrens

Und noch mehr: Der Keyboarder will eine neue Band gründen, wieder auf der Bühne stehen und aus dem Seniorenheim ausziehen, eine WG gründen. „Dann bin ich freier in meiner Lebensgestaltung, kann mit meinem Geld machen, was ich will und es für meine Wunsch-Behandlungen ausgeben.“ Zum Beispiel möchte er die Heilerin Anne Hübner in Bingen besuchen. „Ich weiß, für viele klingt das befremdlich, aber ich bin sehr esoterisch – und ich war ja nicht ohne Grund so lange gesund, als ich noch in Betreuung eines Heilers war.“

Nadolny möchte nicht im Seniorenheim sterben

Fest steht für den Musiker jedenfalls: „Ich werde nicht in einem Seniorenheim sterben!“ Der Auszug wäre seine Hoffnung, „nochmal den Hinter hoch zu bekommen.“ Er möchte mit seiner neuen Freundin Silvia (50) zusammen ziehen, vielleicht will er nochmal heiraten. „Eine so hingebungsvolle Frau. Ich weiß gar nicht, warum sie mich so sehr liebt.“ Silvia und ein weiterer Freund möchten Nadolny pflegen. „Ich habe tolle Menschen um mich herum“, freut er sich.

Im Vahrenwalder Seniorenheim lebt der Krautrocker seit fünf Jahren, „viel zu lange schon wieder.“ Er fühle sich dort eingesperrt, vor allem, als er wegen Corona nicht mehr das Zimmer verlassen durfte. „Ich dachte mir: Ich lebe und darf trotzdem nicht raus.“ Denn jeder weitere Tag ist für ihn ein Geschenk, das weiß er. Und jeden Tag möchte er genießen. „Deshalb bin ich kaum im Heim, ich bin den ganzen Tag mit meinem Rollstuhl draußen unterwegs.“

Werner Nadolny * 3. April 1947 in Hannover. Werner Nadolny wächst in der Calenberger Neustadt (Rote Reihe) auf, mit fünf Jahren lernt er Geige, sein Vater ist Berufsmusiker. Bei dem Instrument bleibt es nicht, Klarinette, Saxofon und Keyboard kommen dazu. Er studiert an der Musikhochschule in Hannover und möchte Opernhausmusiker werden. Dann lässt er sich von Dete Kuhlmann (71) überreden, ihn auf Tour zu begleiten, dabei hat Nadolny „Blut geleckt“. Er brach sein Studium ab und gründete 1970 mit Peter Panka (†59) die Band „Jane“. Zeitweise war sie populärer als die „Scorpions“, die als Vorband von „Jane“ auftraten. Die Bandmitglieder zerstreiten sich, 1994 endet das Drama vor Gericht. Seitdem gibt es Ableger der Kultband, unter anderem „ Werner Nadolnys Jane“.

Nadolny lässt sich weiterhin nicht von seiner Krankheit unterkriegen. „Das liegt an meinem Sternzeichen. Ich bin Widder, mein Aszendent ist Löwe, beides Feuer-Zeichen. Die haben ganz viel Willensstärke.“ Und ist man esoterisch oder nicht: Diese Eigenschaft kann ihm niemand abstreiten. Seine Mutter Martha Nadolny (93) lebt auch noch, er ist ihr sehr ähnlich. „Wir halten zusammen durch.“

Er hat seine Bandkollegen überlebt

Zwei von den vier Jane-Gründungsmitgliedern sind bereits verstorben, Nadolny hat Peter Panka († 59) und Charly Maucher († 72) überlebt. „Obwohl ich eigentlich ganz oben auf der Liste stand.“ Doch er hat nicht das typische Rockstar-Leben geführt. „Mir war es zu blöde, zu trinken und Groupies aufzureißen. Ich habe mich lieber mit dem tieferen Sinn des Lebens beschäftigt.“ Die Astrologie und der Heiler halfen ihm dabei.

Das neue Album Im Oktober 2013 spielte die Band „ Werner Nadolnys Jane“, ein Ableger der 70er-Kultband „Jane“, ein Konzert in Gadenstedt bei Peine. Die Bandformation bestand zu dem Zeitpunkt aus Bandgründer Werner Nadolny (73), dem Sänger Torsten Ilg (56), Gitarrist Dete Klamann (69), Bassist Rolf Vatteroth (73), Keyboarder Frank Werwitzki (64) und Schlagzeuger Sven Petersen (52). Es war einer der letzten Auftritte, bei denen der an MS erkrankte Nadolny Keyboard spielte. Aus diesem Konzert hat nun Filmproduzent Andreas Barthel (45) im 50. Jubiläumsjahr der Original-Band „Jane“ eine Live-DVD gemacht, Musikproduzent Ossy Pfeiffer (50) mischte die Aufnahmen für eine Live-CD neu ab. Enthalten sind Songs wie „Windows“, „Hangman“ oder „Daytime“. Der Vorverkauf für die DVD und CD „golden jubilee live“ läuft aktuell unter www.legendenshop.de, im Handel sind sie ab dem 18. September für 14,90 Euro erhältlich.

2013 war Nadolny noch auf der Bühne, er saß zwar bereits im Rollstuhl, Keyboard konnte er aber noch spielen. Heute macht die rechte Hand Probleme. Bei einem seiner letzten Auftritte ist die Live-CD und -DVD entstanden, die ab jetzt im Vorverkauf erhältlich ist und am 18. September offiziell auf den Markt kommt (siehe Info).

Damals spielte er mit dem Jane-Ableger „ Werner Nadolnys Jane“ aus dem Sänger Torsten Ilg (56), Gitarrist Dete Klamann (69), Bassist Rolf Vatteroth (73), Keyboarder Frank Werwitzki (64) und Schlagzeuger Sven Petersen (52). Die Musiker treten immer noch auf, Nadolny sitzt dann in seinem Rollstuhl vor der Bühne. „Ich muss die Kollegen ja unter die Lupe nehmen.“

Nadolny 2014 mit Bandkollegen: Rolf Vatteroth (67, rechts) und Sven Petersen (52, links) spielen in „Werner Nadolnys Jane“. Quelle: Wilde

Sein größter Traum: nochmal mit ihnen oder einem neuen Jane-Ableger auf der Bühne zu stehen. Und hört man ihm zu, sieht man seine glänzenden Augen, wenn er davon spricht, dann glaubt man mit ihm daran, dass das noch geschehen wird.

