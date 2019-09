Alarmstufe Orange: Vier köstliche Kürbis-Ideen

Hannover

Das ist schon mal ein Vorgeschmack auf den Herbst: Oliver Hodemacher vom Mövenpick am Kröpcke stellt vier Rezepte vor für unser Lieblingsfruchtgemüse der Jahreszeit. Er kombiniert Kürbis zum Beispiel genial mit Birne, klassischer Carbonara oder Bruschetta.

Wie findet man heraus, ob der Kürbis küchentauglich ist? „Einfach mit dem Knöchel auf den Kürbis pochen: Klingt er hohl, ist er reif“, erklärt Hodemacher. Der Stiel sollte holzig aussehen und sich fest anfühlen. „Fehlt er, kann die Frucht austrocknen und faulig werden.“ Trockene, helle Stellen auf der Schale sind nur Schönheitsfehler. Dunkle, weiche Bereiche neigen zur Fäule.

Noch ein Tipp des Experten: Sich nicht von der Optik blenden lassen und beim Einkauf Speise- mit Zierkürbissen zu verwechseln – Letztere sind ungenießbar. „Wer sich zu Hause unsicher ist, schneidet von der rohen Frucht ein kleines Stückchen ab und probiert“, rät der Mövenpick-Küchenchef. „Wenn es bitter schmeckt, ist der Kürbis nicht essbar.“

Kürbis-Birnen-Suppe mit Rote-Bete-Topping

Mit Liebe: Auf der Kürbis-Suppe schwimmt ein Rote-Betet-Topping. Quelle: Christian Behrens

Für das Topping die rote Bete schälen, in feine Streifen schneiden. Thymianblätter von den Stielen streifen und fein schneiden. Rote Bete und Thymian in einer Schale mit einem Teelöffel Zucker, etwas Salz, Pfeffer, Essig und Olivenöl mischen. Mit den Fingern (Einweghandschuhe!) durchkneten, sodass die Streifen weich werden. 30 Minuten ziehen lassen.

Zwiebeln in feine Streifen schneiden. Kürbis waschen, halbieren, entkernen und in zwei bis drei Zentimeter große Stücke schneiden. Öl in einem Topf erhitzen, Zwiebeln glasig dünsten. Currypulver zugeben und kurz andünsten. Kürbis zugeben und mit Gemüsefond und 500 Milliliter Wasser auffüllen. Leicht salzen und pfeffern und zugedeckt bei mittlerer Hitze 20 Minuten kochen. Birne schälen, vierteln, entkernen und grob in Stücke schneiden. Nach zehn Minuten der Garzeit die Birnenstücke in die Suppe geben.

In der Zwischenzeit für die Croûtons das Toastbrot entrinden und in fünf Millimeter große Würfel schneiden. Ingwer schälen und in sehr feine Würfel schneiden. Butter in einer kleinen Pfanne erhitzen, Brotwürfel bei mittlerer Hitze drei bis fünf Minuten goldbraun rösten. Nach zwei Minuten Ingwer zugeben. Croûtons auf Küchenpapier abtropfen lassen.

Kerbelblätter vom Stiel zupfen. Sahne in die Suppe geben, kurz aufkochen lassen und mit dem Schneidstab sehr fein pürieren, mit Salz und Zitronensaft abschmecken. Suppe in tiefe Teller füllen und mit Rote-Bete-Streifen, Ingwer-Croûtons und Kerbel anrichten.

Zutaten für vier Portionen Topping und Croûtons: 200 Gramm Rote Bete 2 Stiele Thymian Zucker, Salz, Pfeffer 1 Esslöffel Weißweinessig 1 Esslöffel Olivenöl 2 Toastbrotscheiben 20 Gramm frischer Ingwer 20 Gramm Butter 4 Stiele Kerbel Für die Suppe: 150 Gramm Zwiebeln 800 Gramm Hokkaido 2 Esslöffel Öl ½ Teelöffel Currypulver 400 Milliliter Gemüsefond Salz, Pfeffer 1 säuerliche Birne 150 Milliliter Schlagsahne 4 Esslöffel Zitronensaft

Duroc-Koteletts mit Bergkäse-Kürbis-Risotto

Herzhaft: Duroc-Kotelett mit Kürbis-Risotto. Quelle: Christian Behrens

Zwiebeln fein würfeln, Kürbis entkernen und raspeln. Vier Esslöffel Butter in einem weiten Topf erhitzen. Risotto-Reis andünsten, Zwiebeln zugeben, kurz mitdünsten. Mit Weißwein ablöschen, fast vollständig einkochen lassen.

Dann heiße Brühe zugeben, sodass die Zutaten gerade bedeckt sind. Bei mittlerer Hitze quellen lassen, mehrfach umrühren. Übrige Brühe nach und nach zugeben, Kürbis zufügen und 20 Minuten quellen lassen.

Öl in einer Pfanne erhitzen. Schweinekoteletts drei Minuten von jeder Seite braten. Kurz vor Ende der Garzeit Rosmarin und die restliche Butter zugeben. Koteletts kräftig salzen und pfeffern und mit der Rosmarinbutter beträufeln.

Bergkäse reiben und unter das Risotto rühren. Zusammen mit den Koteletts servieren.

Zutaten für vier Portionen 2 Zwiebeln 300 Gramm Hokkaidokürbis 6 Esslöffel Butter 400 Gramm Risotto-Reis 200 Milliliter Weißwein 1 Liter Hühnerbrühe 2 Esslöffel Öl 4 Schweine-Duroc-Koteletts 2 Zweige Rosmarin Salz, Pfeffer 150 Gramm B

Kürbis-Bruschetta mit Gorgonzola

Kleiner Imbiss: Kürbis-Bruschetta mit Gorgonzola. Quelle: Christian Behrens

Kerne aus dem Hokkaido-Kürbis herauskratzen, das Fleisch in einen Zentimeter große Würfel schneiden. Birne vierteln, entkernen und ebenso würfeln. Rauke verlesen, waschen und trockenschleudern.

Drei Esslöffel Olivenöl in einer großen beschichteten Pfanne erhitzen. Bauernbrot-Scheiben halbieren und im heißen Öl bei mittlerer Hitze auf beiden Seiten goldbraun rösten. Brote auf einem Gitter abkühlen lassen.

Zwei Esslöffel Olivenöl in der Pfanne erhitzen und den Kürbis bei mittlerer Hitze fünf Minuten unter Wenden braten. Birnenwürfel zugeben und weitere drei Minuten braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Gorgonzola klein würfeln und unterheben. Kürbismischung mit der Rauke auf den Broten anrichten und mit wenig Olivenöl beträufeln.

Zutaten für vier Portionen 200 Gramm Hokkaido-Kürbis 1 feste, reife Birne 30 Gramm Rauke 3 Esslöffel Olivenöl 4 Scheiben Bauernbrot 2 Esslöffel Olivenöl Salz, Pfeffer 60 Gramm Gorgonzola Olivenöl

Kürbis-Carbonara

Klassiker mit Pfiff: Carbonara mit Kürbis. Quelle: Christian Behrens

Speck und Zwiebeln fein würfeln. Hokkaido-Kürbis entkernen und in etwa einen Zentimeter große Würfel schneiden. Schlagsahne, Milch und Eier verquirlen. Mit Salz, Pfeffer und getrocknetem Majoran würzen.

Spaghetti in reichlich kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung garen. Inzwischen Öl in einer Pfanne erhitzen und den Speck darin drei Minuten knusprig braten. Zwiebeln und Kürbis zugeben und fünf bis sieben Minuten mitbraten. Mit wenig Salz und Pfeffer würzen.

Nudeln abgießen, in der Pfanne mit der Speck-Kürbis-Mischung mischen und von der Kochstelle ziehen. Eier-Sahne sofort zugießen und mit den heißen Nudeln mischen. Mit einigen Spritzern Zitronensaft abschmecken und sofort servieren.

Zutaten für vier Portionen 200 Gramm durchwachsener Speck 2 Zwiebeln 600 Gramm Hokkaido-Kürbis 300 Milliliter Schlagsahne 100 Milliliter Milch 4 Eier (M) Salz, Pfeffer 3 Teelöffel getrockneter Majoran 400 Gramm Spaghetti 2 Ess- löffel Öl Zitronensaft

Von Oliver Hodemacher