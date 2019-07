Hannover

Mittwoch gibt es Zeugnisse, danach wird der Schulranzen für sechs lange Wochen in die Ecke gestellt. Hannovers Schüler freuen sich auch die Sommerferien. Von 4. Juli bis 14. August stehen viele Abenteuer an. Wer die freie Zeit nicht am Strand, in den Bergen oder auf einem aufregenden Städtetrip verbringt, kann auch zuhause einiges erleben!