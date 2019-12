Der Frühstücksleiter im Luisenhof ist jetzt „Tea Master“

Hannover

Eins schickt Tim Niehoff (37) vorweg: „Morgens trinke ich schon eine Tasse Kaffee, um in Gang zu kommen. Aber ansonsten bevorzuge ich mittlerweile Tee.“ Über den weiß der 37-Jährige neuerdings auch jede Menge. Der Hotelfachmann und Frühstücksleiter im schmucken Luisenhof ist nämlich Tea Master geworden – als einer von zwei Absolventen aus Niedersachsen.

Heißt: Er hat eine Ausbildung mit Abschluss absolviert, weiß über Tee, seine Herkunft und Herstellung, seine Besonderheiten und Zubereitung bestens bescheid. Dass, was ein Sommelier über Weine weiß, schüttelt Niehoff nun in Sachen Tee locker aus dem Ärmel. Die NP hat ihn an seinem Arbeitsplatz besucht – und Tee getrunken.

Der Teemarkt ist gigantisch und vielfältig

„Tee hat mich schon immer interessiert“, erzählt der Mann, der in diesem Jahr in Hannovers einzigem Fünf-Sterne-Haus 15-jähriges Dienstjubiläum feiert. Wie es wohl bei vielen so Menschen, probierte er sich zunächst durch die Welt des Beuteltees. Heute weiß er: „Loser Tee ist der beste, es ist ein wirklich interessanter Markt mit gigantisch großen Qualitätsunterschieden.“

Was es für Unterschiede gibt, lernte er im Herbst diesen Jahres bei einem zweieinhalbtägigen Seminar in Frankfurt. Das Teehaus Ronnefeldt ist ein auf nach traditionellen Methoden hergestellte Tees spezialisiertes Handelsunternehmen, bildet regelmäßig interessierte Tee-Liebhaber weiter.

Schwarzer Tee kann auch beruhigend wirken

Grüne Teesorten sollte man beispielsweise nie mit kochendem Wasser übergießen. „Das Wasser sollte man stattdessen noch zehn bis 15 Minuten im Wasserkocher stehen lassen“, weiß der Experte, „andernfalls lösen sich Bitter- und Gerbstoffe, der Geschmack leidet.“

Wer glaubt, dass schwarzer Tee immer nur aufputschend wirkt, täuscht sich ebenfalls: „Bei bis zu drei Minuten Ziehzeit wirkt er anregend, bei bis zu viereinhalb Minuten dagegen beruhigend, weil das Koffein abgebaut wird.“ Allerlei Wissen hat Niehoff angehäuft. Auch, „dass die Engländer gar nicht Weltmeister im Teetrinken sind, sondern die Ostfriesen den größten Konsum haben“.

Während der Ausbildung lernte der 37-Jährige, verschiedene schwarze Tees von der gleichen Sorte zu unterscheiden. Das gelingt durch genaues Betrachten der Blätter („perfekt sind zwei Blätter mit einer Knospe, das lässt auf ein hochwertiges Pflückverfahren schließen“), die Überprüfung von Geschmack, Geruch und Farbe und sogar der Verfärbung, die der Tee in der Tasse hinterlässt.

Edle Sorten kosten mehr als 40 Euro pro 200 Gramm

Außergewöhnliche Sorten lernte Niehoff in dem Kurs kennen, zum Beispiel neuseeländischen Oolong Tee. „Der wächst in wunderbaren klimatischen Verhältnissen, ist halb fermentiert und hat eine ganz besondere Farbe. Der ist einfach irre.“ Manch einer würde den Preis auch als irre bezeichnen: Für 200 Gramm muss man um die 42 Euro bezahlen. Am liebsten trinkt Tim Niehoff weißen Tee, „der ist einfach, sanft und weich, sehr leicht und bekömmlich und schmeckt trotzdem intensiv nach Tee.“

Im Luisenhof bestellen Gäste, Frauen wie Männer, überwiegend English Breakfast Tea, „aber auch grüne Sorten wie den Morgentau, den gibt es seit 30 Jahren.“ Auf seinem Knowhow will sich Niehoff nicht ausruhen, sondern weiter in das Thema eintauchen: „Ich will Tea Master in Gold werden“, hat er sich vorgenommen. Während dieser Ausbildung verbringt man acht Tage auf einer Plantage in Indien, pflückt Tee mit den Arbeitern. „In Deutschland gibt es 100 Menschen mit diesem Titel – da würde ich mich gerne einreihen.“

