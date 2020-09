Berlin

Theresa Hein (25) und Jette Schmitz (25) sitzen in einem der vielen Büros im Bundestag. Es ist mit Holz vertäfelt, an der Wand hängen Schwarz-Weiß-Fotografien, der Blick aus dem Fenster zeigt auf den Innenhof des Jakob-Kaiser-Haus. Es ist Schmitz’ Büro, hier beginnt und beendet sie jeden Arbeitstag. Denn sie macht die Pressearbeit und Social Media für den stellvertretenden FDP-Fraktionsvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Christian Dürr (43).

Studiert hat die 25-Jährige Medienmanagement in Hannover, genau wie Hein. Dort haben sie sich vor sieben Jahren kennengelernt. Ohne zu wissen, dass sie beide irgendwann Politik machen würden („Uns hat Politik gar nicht so interessiert“), sich in die gleiche Richtung entwickeln und ihre Wege sich hier wieder kreuzen würden.

Mitte 20 – und schon in der Bundespolitik

Denn es ist schon besonders, was die beiden jungen Frauen machen. Sie sind erst Mitte 20 – und haben sich bereits Namen in der Bundespolitik gemacht. Hein schaffte es als einzige Frau neben vier Männern ins Finale von „Germany’s Next Bundeskanzler/in“, einer Castingshow für politischen Nachwuchs. Heute macht sie die Digitale Kommunikation für die CDU Niedersachsen und Social Media für Friedrich Merz (64) in Berlin.

Die beiden Frauen mit dem ähnlichen Haarschnitt verbinden auch ihre zwei Wohnsitze: Hannover und die Hauptstadt. Im Master-Studium trennten sich ihre Wege, auch wenn die Studiengänge die gleichen waren: Politische Kommunikation. Schmitz ging nach Dublin, Hein war zeitweise in Washington D.C. – doch der Kontakt hielt. Schmitz besuchte ihre Freundin sogar in den USA. „Das war total schön“, schwärmt sie.

Gemeinsame Reise: Theresa Hein und Jette Schmitz in New Yorks Central Park. Quelle: privat

Darum geht es im Podcast „Modern Politics“

Nun haben also beide ihren Platz in der Politik gefunden – und machen gemeinsame Sache in „Modern Politics“, ihrem Polit-Podcast. „Ihr denkt bestimmt: Oh nee, nicht schon wieder ein Podcast. Das dachten wir ehrlich gesagt auch“, ist einer von Heins ersten Sätzen in Folge null. Aber sie wollen es anders machen als die anderen: Kein Um-den-heißen-Brei-Gerede, knackige Informationen in maximal 25 Minuten, eine klare Gesprächsstruktur, keine Interessensvertretung ihrer Parteien. Sie kommen schließlich aus unterschiedlichen Lagern – und Anhänger anderer politischen Richtungen sollen auch zu Wort kommen.

In der ersten Folge mit Gast, am Sonntag erschienen, haben die Hannoveranerinnen SPD-Politiker Karamba Diaby (58) eingeladen – er ist der erste in Afrika geborene Schwarze, der in den Deutschen Bundestag gewählt wurde. Im Januar 2020 beschossen Unbekannte sein Büro in Halle ( Saale). „Wir haben bisher wenige Politiker erlebt, die gleich so offen und herzlich auf jemanden zugehen wie Herr Diaby“, schwärmt Schmitz von der gemeinsamen Podcast-Folge. Wer ihre nächsten Gesprächspartner sein werden, verraten sie nicht.

So kamen Hein und Schmitz zur Politik

Kommt es eigentlich zu Interessenskonflikten zwischen CDU-Mitglied Hein und FDP-Mitglied Schmitz? Die beiden schauen sich an und grinsen. „Naja, ich bin grüner als du“, sagt Schmitz. „Stimmt“, sagt Hein und schmunzelt. Ihr Themenschwerpunkt liege vor allem auf der Digitalisierung und neuen Arbeitsformen. Schmitz kämpft für Gleichberechtigung und Toleranz. Und grüne Themen.

„Das habe ich von meinem Opa“, sagt sie und lächelt. Der Isernhagener FDP-Politiker Claus Hogrefe (80) war es, der das Interesse seiner Enkelin an Politik geweckt hat, er nahm sie schon früh mit zu Wahlkampfständen. „Ich weiß noch, wie ich ihn als Kind gefragt habe: Opa, du sorgst immer dafür, dass alle Bäche und Wiesen sauber bleiben. Passt du nicht besser zu den Grünen als zur FDP?“ Schmitz hatte schon früh den politischen Durchblick. Politik in der Schule langweilte sie aber.

Genauso Hein. „Ich war echt schlecht in dem Schulfach“, sagt sie und lacht. „Eine Freundin nahm mich irgendwann mit zu einer Veranstaltung der Jungen Union, da fing ich Feuer.“ Schmitz kann das bestätigen: „Ja, wenn man einmal drin ist, wird man süchtig nach Politik.“

Hein wurde Parteimitglied, absolvierte ein Praktikum im Brüsseler EU-Parlament, arbeitete für den EU-Abgeordneten Burkhard Balz (51) und den niedersächsischen Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (53), bei der Kommunalwahl 2016 schaffte sie es als jüngstes Mitglied aller Zeiten in den Bezirksrat Hannover-Mitte. Schon früh legte sie den Fokus auf Soziale Medien, gründete den erfolgreichen Stadt-Blog „Hannoverlife“, bekam dafür sogar den Gründerpreis von „Hannoverimpuls“.

Experten in Social Media

Schmitz verfolgte währenddessen in Hannover journalistische Ziele, arbeitete beim Radiosender Antenne Niedersachsen und für eine Nachrichtenagentur. „Ich wollte unbedingt Journalistin werden!“ Doch dann führten auch ihre Wege in die Sozialen Medien, in Dublin arbeitete sie nach dem Studium ein Jahr bei Facebook.

Beide Frauen interessiert vor allem eines: Wie Soziale Medien Einfluss auf die Politik nehmen und wie die Politik ihren Einfluss durch Soziale Medien verändern kann. „Die Politik ist modern geworden. Früher hat man eine Pressemitteilung rausgeschickt und gehofft, dass sie von einer Zeitung abgedruckt wird – heute twittern die Politiker, was sie zu sagen haben. Und das kann viral gehen.“ So ist es zum Beispiel passiert, als Diaby ein Bild der Einschusslöcher in der Fensterscheibe seines Bürgerbüros twitterte.

Um solche Themen soll es bei „Modern Politics“ gehen. „Nächstes Jahr wird es besonders spannend mit den Bundestagswahlen und den vielen Landtagswahlen.“ Hein und Schmitz stehen bereit für die Social-Media-Kampagnen 2021. „Politik muss sexy verkauft werden“, so Heins Credo. Und die Politiker vertrauen ihnen, hören auf sie und lassen sie machen. Schließlich sind Hein und Schmitz Digital-Natives und Digital-Profis – und zählen zu den Jüngsten, die hinter den Kulissen im Bundestag die Fäden ziehen.

