Hannover

Das rote Granulat auf dem Basketballplatz am Allerweg in Hannover ist durch die Sonne aufgeheizt. Julian Hehmann (21) dribbelt in seiner weißen Hose und dem blauen Shirt mit dem gelbem Schriftzug „Mount Mercy“ über den Platz, immer wieder wirft er auf den Korb. „Von Mai bis August habe ich frei“, freut sich der 21-Jährige. In dieser Zeit besucht er seine Familie und Freunde in Deutschland.

Den restlichen Teil des Jahres verbringt der blonde, durchtrainierte, genau zwei Meter und drei Zentimeter große junge Mann in Cedar Rapids in Iowa (Mittlerer Westen der USA). „Ich studiere International Management und Marketing, mache zwei Abschlüsse gleichzeitig“, erzählt Hehmann. Außerdem ist er im Kader der ersten Herren-Basketball-Mannschaft, den „Mount Mercy Mustangs“. Sport gehört an US-Unis dazu. „Alle im Team haben ein Stipendium, wir kommen aus der ganzen Welt“, so Hehmann.

Früher hat er Tischtennis und Fußball gespielt

Sein Abitur hat er im Sommer 2017 an der KGS Hemmingen gemacht. Damals flog er zu einem Sichtungscamp für Basketball nach Daytona Beach in Florida. Dabei machte er den Sport erst seit drei Jahren. „Ich hab früher Fußball und Tischtennis gespielt”, erzählt Hehmann. Erst mit 16 Jahren brachte ihn sein Vater auf den Basketball-Geschmack: „Papa ist selber 1,95 Meter groß, er liebt Basketball”, erzählt Hehmann.

Der Junior konnte schnell Erfolge verzeichnen. Nach seinem Start bei der U16 des Turn Klubs Hannover (TKH) ging es weiter in die dortige U18 und in die erste Herrenmannschaft. „Irgendwann hat mich der Coach von Neustadt aus der Nachwuchsbundesliga angerufen“, sagt Hehmann und grinst. Dem damals 18-Jährigen gelang der Sprung in die Nachwuchsbundesliga.

Talent hat der junge Hemminger also. Mit einem Erfolg beim Sichtungscamp in den USA hatte er trotzdem nicht gerechnet. „Ich habe doch noch nicht so lange gespielt und dachte auch nicht, dass ich das Potenzial habe”, stapelt er tief. Er sollte sich irren: „Ich glaube, ich hatte am Ende zwölf Angebote.“ Das von Mount Mercy lockte ihn besonders: „Der Coach war am besten“. Trotzdem sagte er nicht gleich zu. „Ich habe das erstmal aufgeschoben“, Familie und Freunde vor Ort in Hannover machten ihm die Entscheidung nicht leicht.

Sein Team: Julian Hehmann (oben, Mitte) spielt Basketball bei den Mount Mercy Mustangs. Quelle: privat

Schließlich saß er aber doch im Flieger nach Amerika, wurde am Flughafen abgeholt, direkt auf das Gelände der Uni gefahren und rumgeführt. „Ich war echt aufgeregt“, erinnert er sich. Hehmann war noch nie so weit von Zuhause entfernt gewesen. Die Distanz machte ihm die erste Zeit an seiner neuen Uni auch nicht immer leicht. „Am Anfang habe ich meine Familie und Freunde echt vermisst, das war schon hart.“

In Cedar Rapids findet er neue Freunde

Über verschiedene Messanger-Dienst konnte er den Kontakt zu allen halten. Außerdem fand Hehmann schnell neue Freunde in Cedar Rapids. Heute gefällt ihm der Zusammenhalt an der Universität sehr gut – der Sport hat seinen Anteil daran. „Man ist für immer ein Mustang, das ist ganz krass da“, beschreibt Hehmann. „Du hast die Campus-Community, alle feuern dich an. Die Zuschauerränge sind voll.“

Immer im Training: Auch in den Sommerferien trainiert Julian Hehmann. Quelle: Frank Wilde

Mit drei weiteren Basketballern wohnt er zusammen, jeder hat in dem kleinen Haus auf dem Campus ein Zimmer. Badezimmer, Wohnzimmer und Küche teilen sie. „Wir gehen echt viel essen“, gesteht er – meistens bleibt die Küche der „Students“ kalt. In der große Mensa sei er gut versorgt: „Da gibt es echt alles, Reis, Kartoffeln, immer Nudeln und Fleisch“, freut sich der Leistungssportler, der aber keinem genauen Ernährungsplan folgt.

Der Studentenalltag ist streng getaktet. „Ich steh morgens in der Saison so um sechs Uhr dreißig auf, dann geht’s los“, erzählt Hehmann, die erste Trainingseinheit, Frühstück und Uni warten dann auf ihn. Nach dem Lunch geht es mit Vorlesungen und Training weiter. Unter der Woche fallen außerdem noch Spiele an. „Da fahren wir teilweise fast neun Stunden, sitzen alle mit Laptops im Bus und lernen auf der Fahrt“, beschreibt Hehmann. Auch die Athleten dürfen nichts von dem Stoff verpassen.

Umso mehr genießt Hehmann die Zeit im Sommer, wenn er in Deutschland ist. Jedoch darf auch in den Ferien Basketball nicht fehlen. „Ich trainiere auch hier eigentlich jeden Tag“, gibt er zu. Hehmann muss für die kommende Saison in Form bleiben. Schließlich kann er sich nach seinen bisherigen Erfahrungen inzwischen eine Karriere als Profi-Basketballer vorstellen. „Das nächste Jahr ist dafür entscheidend“, weiß Hehmann. Im September startet das nächste Semester.

Von Stella-Sophie Wojtczak