Hannover

Seit 2014 gibt es in Ricklingen den Vermehrungsgarten. Ein sperriger Begriff mit einem ernst zu nehmenden Hintergrund: Hier werden in zwei Folientunneln und auf 46 Beeten Gemüsesorten und Kräuter angebaut, um ihr Saatgut zu vermehren und unter Hobbygärtnern zu verbreiten. „Wir haben nicht nur ein Artensterben, sondern auch ein Sortensterben“, sagt Leiterin Kornelia Stock.

Das zu bekämpfen, ist das Ziel des Teams vom Vermehrungsgarten. Es besteht aus etwa 40 Naturliebhabern. „Manche kommen verlässlich, andere ab und zu“, sagt Stock. Die Ehrenamtlichen sind eine bunt gemischte Truppe, die sich über neue Helfer freut.

Die NP hat fünf Fakten über das Projekt für Sie!

Warum müssen wir Gemüsesorten retten?

Gut geschützt: In dem Folientunnel wachsen empfindliche Tomaten. Quelle: Wilde

Viele alte Gemüsesorten gehen verloren, weil sie für die Industrie nicht attraktiv genug sind. „Gemüse für den Supermarkt muss vielen Normen entsprechen“, sagt Kornelia Stock vom Vermehrungsgarten. „Es muss extrem robust sein, weil es lange Transportwege unbeschadet überstehen soll.“ Auch zu dicke Gurken oder Paprikas in völlig unterschiedlichen Größen überfordern den Handel: Die meisten Verpackungen sehen nur Produkte in gleichen Größen vor.

„Wenn wir die Sortenvielfalt nicht bewahren, sind wir irgendwann komplett abhängig von der Industrie“, mahnt die 65-Jährige. „Dann können die Menschen nicht mehr selbst entscheiden, wie sie sich ernähren. Es geht hier auch um Esskultur.“

Wie funktioniert diese Sortenvermehrung?

Die Pumpstation: Hier können Freiwillige Wasser für die Pflanzen holen. Quelle: Wilde

Wer Saatgut gewinnen will, muss Pflanzen in Ruhe lassen. Wenn anderswo Grünkohl geerntet wird, bleibt die Pflanze in dem Ricklinger Mitmach-Garten den ganzen Winter über stehen. Im Frühjahr beginnt der Kohl zu blühen, Insekten bestäuben ihn, woraufhin die Pflanze Hülsen ansetzt. Aus denen gewinnt das Gartenteam das Saatgut, das gereinigt, in Tüten gepackt, sorgfältig beschriftet und auf Saatgutbörsen verkauft wird. In Ricklingen liegt Hannovers Keimzelle für die Vermehrung von Kräuter- und Gemüsesorten, „aber wichtig ist, das Saatgut weiterzugeben, damit es in allen möglichen Gärten vermehrt wird“, betont Kornelia Stock.

Warum wäre die Kartoffel „Linda“ fast ausgestorben?

Wäre fast ausgestorben: die beliebte Kartoffelsorte Linda. Quelle: Wilde

So merkwürdig es klingt: Manche Gemüsesorten verlieren irgendwann ihre Zulassung. „Das Bundessortenamt erteilt Zulassungen für Saatgut für den Handel, die über 25 bis 30 Jahre laufen. Wenn die nicht neu beantragt werden, gibt es das Saatgut eines Tages schlicht nicht mehr“, sagt Kornelia Stock mit Blick auf einen Sommerrettich – ein Gemüse ohne Zulassung, das im Ricklinger Vermehrungsgarten weiter existieren darf. Das berühmteste Beinahe-Opfer dieses behördlichen Vorgangs war tatsächlich die Kartoffelsorte Linda, die 2005 vom Markt genommen werden sollte. Ein gewaltiger Protest brach los. Weil Schottland die Linda wieder als Pflanzkartoffel zuließ, durfte sie nach europäischem Recht schließlich auch europaweit gehandelt werden – die Linda war gerettet.

Wie kann ich in dem Garten mithelfen?

Willkommen: Der Vermehrungsgarten liegt ganz am Ende der Straße An der Bauerwiese. Quelle: Frank Wilde

Jeden Dienstag und Sonntag ab 14 Uhr kann man im Vermehrungsgarten in Ricklingen aktiv werden. Vorkenntnisse in Sachen Gärtnerei sind gut, aber nicht notwendig. „Wir finden für jeden Arbeit“, sagt Kornelia Stock, „alle, die Lust haben, sind willkommen.“ Freiwillige können Rasen mähen, Wasser pumpen, Pflanzen gießen, Unkraut jäten, mit Unterstützung einen Komposthaufen anlegen oder Saatgut ernten. Alle Geräte sind vorhanden, man sollte Arbeitskleidung und -handschuhe und einen Snack für die gesellige Pause dabei haben. Anmeldung ist nicht notwendig: „Einfach kommen! Dann sehen wir, welche Aufgaben anstehen.“

Kann ich den Vermehrungsgarten auch besichtigen?

Viel zu entdecken: In dem Mitmach-Garten leben auch Bienenvölker, um die sich ein Imker kümmert. Quelle: Wilde

Von April bis Oktober findet jeden zweiten Sonntag im Monat ab 15 Uhr eine kostenlose, etwa eineinhalb Stunden lange Führung durch den Vermehrungsgarten statt.

Am 8. September informiert das Team von 14 bis 17 Uhr über Anbau und Vermehrung verschiedener Kulturen und gibt Pflanz- und Saatgut weiter. Weitere Saatgutbörsen finden jeweils im Februar und im Mai statt.

Am 20. Oktober von 13 bis 15 Uhr läuft das Seminar „Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen“, in dem Teilnehmer praktische Übungen zur Saatgutreinigung lernen. Der Kurs kostet zehn Euro, Anmeldung per Email an vermehrungsgarten@htp-tel.de

Mehr Informationen und eine Anfahrtsbeschreibung gibt es hier: www.vermehrungsgarten.de

Von Julia Braun