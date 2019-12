So gibt Chris Myland dem Wintervarieté „Impulse“

Hannover

Nein, die Mütze setzt er auch für den NP-Fotografen nicht ab. „Sie ist irgendwie mein Markenzeichen“, sagt Chris Myland (29) und muss selber ein wenig schmunzeln. Käppi, Mütze, Hut – privat habe er immer eine Kopfbedeckung auf. „Sie verändert offenbar das Gesicht“, hat er festgestellt. Denn wenn er mit seinem Tanz- und Choreografie-Kollegen Dennis MacDao (28) in der Stadt unterwegs ist, werde nur der lange Schlacks mit den asiatischen Gesichtszügen und den langen schwarzen Haaren von Fans des aktuellen GOP-Wintervarietés „Impulse“ erkannt. „Mich halten sie immer nur für seinen Kumpel...“

Dabei drückt der Hannoveraner Christian Myland („Ich musste mir nicht mal einen Künstlernamen zulegen, Chris Myland klingt schon international“) der GOP-Show seinen Stempel auf – als Choreograf, der zusammen mit Mac Dao die einzelnen Nummern zu einem fließendem Ganzen zusammengefügt hat. Und als kraftstrotzender Tänzer, der auf der Bühne die Symbiose mit Trapez und Sakko wagt.

Mylands Oma war Primaballerina

Liegt der Tanz in den Genen des Wunstorfers? Der 29-Jährige überlegt kurz. „Meine Oma war Primaballerina in der DDR, sie ist heute sehr stolz auf mich.“ Und ein natürlicher Bewegungsdrang stecke seit Kindesbeinen in ihm: „Als ich sieben Jahre alt war, hat mich meine Mutter in der Tanzschule angemeldet, weil es sie genervt hat, dass ich dauernd rumgehüpft bin. Das hat wohl ordentlich gebollert.“

Mit Trapez und Sakko: Chris Myland in der Show „Impulse“. Quelle: Mahramzadeh

Im Tanz-Centrum Kressler in Garbsen war er fast allein unter Mädchen. „Aber ich fand die Lichter der Discokugeln cool“, erzählt Myland über die ersten Tanzstunden. Nicht pures Ballett, sondern Disco-Dance mit vielen Sprüngen und Drehungen. Trotzdem musste er einiges an Hänseleien einstecken – „meine Kumpels spielten natürlich Fußball oder Handball.“ Aber schon damals war ihm bewusst, dass er das aushalten würde. „Man muss wissen, welchen Weg man geht“, sagt er selbstbewusst. Sein Weg führte auf die Bühne.

Im Fernsehen tanzt Myland dreimal an

Dabei hätte es auch die Bühne eines Lehrerpultes sein können: „Ich wollte nach dem Abi Lehramt für Biologie, Chemie und Sport studieren, habe aber keinen Studienplatz bekommen.“ Die Alternative war, zwei Jahre beim GOP-Varieté in der Show „Base“ anzuheuern. Den Grundstein dafür hatte er beim „Feuerwerk der Turnkunst“ gelegt, Choreografin Heidi Aguilar (59) entwickelte für ihn und ihre Tochter Felice (28) Nummern, als Duo Indigo waren sie eine der Säulen der Show. Und starteten auch im TV durch – gleich doppelt beim „Supertalent“ auf RTL und im Tanz-Casting „Got to Dance“ (bis ins Finale) auf Pro7.

Im TV: Chris Myland und Felice Aguilar treten unter anderem bei „Supertalent“ auf. Quelle: RTL

Myland blieb beim Tanz, der Lehrerplan war vom Tisch. „Das Leben sagt dir, in welche Richtung es gehen soll“, findet er. „Ich war drin im Kreislauf der Artistik.“ Doch der ist für den Körper eine permanente Herausforderung. Am 18. Dezember feiert Myland 30. Geburtstag. „Da ist ein Wow-Effekt“, gibt er zu und lässt die schmerzende linke Schulter kreisen – vor dem Treff mit der NP war er noch beim GOP-Physiotherapeuten. „Ich merke, dass der Körper länger braucht, um zu regenerieren, die Systeme werden langsamer.“ Eineinhalb Stunden tägliches Training sei sein Pflichtprogramm – „nur um zu halten, was da ist.“

Deshalb setzt er schon seit Jahren auf das zweite Standbein Choreografie. Zusammen mit Mac Dao hatte er bereits 2016 „Impulse“ („Die Show ist mein Baby“) für die kleine GOP-Bühne konzipiert, auch die Choreografien für Varieté-Hits wie „Wet“ oder „Made in Berlin“ stammen von ihm. Mit den Artisten arbeitet er sehr intensiv, will eine familiäre Atmosphäre schaffen. „Tanz ist sehr emotional. Die Künstler müssen sich mit den Schritten auf der Bühne wohlfühlen. Wenn es nicht authentisch ist, merkt das Publikum das.“ Ist nicht die Regie der nächste logische Schritt? „Das ist noch zu früh“, winkt der 29-Jährige ab.

Die nächsten Schritte sind der 30. Geburtstag und das Weihnachtsfest. „Toll, dass ich das in der Heimat feiern kann. Das ist ein echtes Plus“, freut er sich auf die Feiertage mit seiner Familie. Das Thema Fernsehen hat er längst abgehakt. „Das kann man machen, wenn man eine Sendung als Sprungbrett nutzen will. Über diesen Schritt bin ich aber hinaus“, sagt er selbstbewusst. Und gibt zu: „Ich will gar nicht so im Rampenlicht stehen.“ In Hannover hilft ihm dabei wohl auch seine Mütze – als Markenzeichen und Schutzschild.

Das GOP-Wintervarieté „Impulse“ in der Orangerie Herrenhausen läuft noch bis 12. Januar, Tickets kosten 36 bis 55 Euro.

