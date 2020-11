Hannover

„Kein Karneval ist auch keine Lösung“, sagt Martin Argendorf (65) und macht das, was man vom Präsidenten der Lindener Narren erwarten kann: Er lacht laut. „ Weil wir aber nicht physisch präsent sein können in diesen Zeiten“, erklärt er, „machen wir etwas, was wir noch nie gemacht haben: Wir digitalisieren den Karneval.“

Und zwar gleich mit zwei Formaten: Am Traditionsdatum 11.11. um 11.11 Uhr wird auf dem Youtube-Kanal der größten Karnevalsgesellschaft Norddeutschland die rund halbstündige Dokumentation „Ein Blick hinter die Kulissen“ scharf geschaltet. „Wir führen die Zuschauer Backstage, zeigen Programmausschnitte und das Making of verschiedener Nummern“, verspricht Argendorf: „Der Film ist von Profis gemacht und absolut sehenswert.“

Podcast-Reihe bis Aschermittwoch

Zudem steigen die Lindener Narren groß ins Podcast-Geschäft ein. Gemeinsam mit der Firma ABC-Communication von Ina Tenz (48, frühere Programmdirektorin von Radio ffn) und Ehemann Bela Anda (57, Regierungssprecher von Bundeskanzler Gerhard Schröder) ist eine Serie von mindestens 15-minütigen Audiostücken geplant, die in allen gängigen Abokanälen ( Apple, Spotify, Google, Deezer) kostenlos abrufbar sein wird.

Studio-Besuch: Dinah Wicke, Martin Argendorf und Ina Tenz (von links) treffen Oliver Pocher am RTL-Set. Quelle: Lindener Narren

Start der 18-teiligen Staffel, die bis Aschermittwoch laufen wird, ist natürlich ebenfalls der 11.11. um 11.11 Uhr, Star des Premieren-Podcast ist der Ehrensenator 2019 – Comedy-King Oliver Pocher (42). „Der ist ja wieder schwer im Geschäft und hat durch seinen Exklusivvertrag mit RTL eigentlich null Zeit“, berichtet Argendorf.

Für ihn, Argendorfs Bruder Stephan (63) und Narren-Pressesprecherin Dinah Wicke (59) nahm er sich aber zwischen zwei Aufzeichnungen 60 Minuten im Studio 3 auf dem Produktionsgelände in Köln-Hürth. „Er hat eben eine besondere Nähe zum Karneval“, erklärt Martin Argendorf. Grund: „Sein viertes Kind ist 2019 am 11.11. um 11.11 Uhr zur Welt gekommen. Kein Scherz.“

Pocher plaudert über Hannover , Karneval und den Wendler

Pocher plauderte mit der Hannover-Delegation und Podcast-Moderator Argendorf über 96, Martin Kind den Wendler, seine Heimat Hannover und natürlich die Lindener Narren. „Es hat ihn offenbar schwer beeindruckt, dass Hannoveraner so lustig sein können“, sagt Argendorf, der seinem Verein mit den Podcasts ein närrisches Alleinstellungsmerkmal in ganz Deutschland beschert hat. „Es gibt Vereine, die filmen ihr Programm, pressen das auf DVD und verschenken die an Altersheime.“ Das sei eine schöne Geste, „aber wir sind da schon ein wenig weiter.“

Im Digital-Karneval hat Hannover die Hochburgen Köln, Düsseldorf, Mainz und Aachen überholt. Die Liste der Wichtigen, die „Ja“ gesagt haben zu den Podcasts der Lindener ist so prominent besetzt wie die Premieren sonst: Ex-First-Lady Bettina Wulff (47), Gerhard Schröders fünfte Ehefrau Soyeon Schröder-Kim (52), Hannover-Concerts-Chef Nico Röger (33) und Ministerpräsident Stephan Weil (61) machen mit.

Mit an Bord: Dietmar Wischmeyer redet über „Närrische Weltpolitik“. Quelle: Dröse

Aufgenommen wurde bereits der Podcast „Närrische Weltpolitik“ mit Radiopreisträger Dietmar Wischmeyer (63) aus der ZDF „heute show“. „Der macht eigentlich gar nix im Karneval“, weiß Argendorf. „Dass er was mit uns gemacht hat, war eine ganz besondere Geste.“ Die Narren durften auf Wischmeyers Hof in Niedernwöhren im Landkreis Schaumburg. Zwischen Motorrädern, Traktoren und den drei herumflitzenden Hunden machte der selbsternannte „Humorfacharbeiter“ solch derben Spaß, „dass uns die Augen tränten“, erinnert sich der Präsident.

Alexander zu Schaumburg-Lippe will singen

Er hat demnächst auch einen Termin auf Schloss Bückeburg: Alexander Prinz zu Schaumburg-Lippe (61), wie Pocher Ehrensenator der Blau-Weißen, hat ein Weihnachtsständchen angekündigt, der Adelige setzt sich gerne ans Klavier und singt dazu. Es soll sogar gut klingen.

Digital soll auch die Verleihung der Ehrensenator-Würde 2021 werden. „Im Freizeitheim Ricklingen mit hunderten Jecken auf den Tischen zu tanzen, verbietet sich und ist ja auch verboten“, sagt Argendorf. Plan ist, Möbelhaus-Chef Robert Andreas Hesse (58) virtuell zu feiern, die Laudatio vorher aufzuzeichnen. Darauf ein dreifaches Linden Alaaf.

Von Christoph Dannowski