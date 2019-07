Hannover

Er hat sich eigentlich schon seit etwas längerer Zeit aus dem operativen Geschäft des „ Weidendamm“ herausgehalten, nun überraschte Sem Köksal (44) einige doch: Er hat den Club in der Nordstadt nach acht Jahren verkauft, zieht sich vollständig aus der Gastroszene zurück.

„Ich bin dem einfach nicht mehr gerecht geworden. Die Zeit, die die Gastronomie in Anspruch genommen hat, wurde zu viel“, erklärt der 44-Jährige der NP. Und zwar zu viel für das, womit er seit einiger Zeit so beschäftigt ist: „Cybersecurity“ , sagt er und überrascht auf’s Neue. Der Geschäftsmann aus Linden ist seit ein paar Jahren viel in Dubai unterwegs, hat seinen Lebensmittelpunkt eigentlich auch schon längst in den mittleren Osten verlagert. Nur was er da treibt, damit ging er nicht hausieren. „Es gab so unzählig viele lustige und absurde Gerüchte“, so Köksal lachend.

Hauptsitz der neuen Firma ist in Hannover

Die Wahrheit dürfte jedoch die spannendste sein: Er hat die Firma „Legacy Technologie“ mit den zwei Gesellschaftern Gil Birger(54) und Pini Meidan(62) sowie die Tochterfirma „Involabs“ gegründet. Erstere agiert mit Regierungsstellen auf staatlicher Ebene, die Zweite kümmert sich um Privatpersonen. „Mit unserer Software wehren wir Hackerangriffe ab“, erläutert der Geschäftsmann. Und den Hauptsitz für seine Firmen hat er nun nach Hannover gebracht: „Auch die Investoren fanden Hannover ideal, für mich ist es ein Heimspiel.“ In den Büroräumen an der Hohenzollernstraße sind 41 Mitarbeiter tätig, allesamt Experten auf ihrem Gebiet, die meisten Programmierer. Bis 2021 will Köksal weiter wachsen und einen zweistelligen Millionenbetrag in die Entwicklung seiner Software sowie die Ausbildung von Fachkräften in der Stadt investieren. Chapeau!

Von Mirjana Cvjetkovic