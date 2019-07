Hannover

Zugegeben: Sommerlich sind die Temperaturen so gar nicht. Allerdings verabschiedet sich die Sonne am Dienstagabend auf ganz wunderbare Weise vom Tag – das Licht ist bezaubernd schön, ein perfektes Abendrot. Am Ende sind es dann optimale Voraussetzung für einen Videodreh. Und das findet auch Nicole (54): „Der Roof Garden ist der ideale Ort, man hat einen Blick über die gesamte Stadt“, schwärmt die Sängerin. „Die Weite, die man hier oben hat, ist perfekt.“

Die 54-Jährige hat sich Hannover ausgesucht, um hier für zwei ihrer Lieder – „50 ist das neue 25“ sowie „Alle Menschen sind besonders“ – Videos entstehen zu lassen. Und zwar mit einem, der sich richtig gut mit so was auskennt: Nikolaj Georgiew (53). „Wir arbeiten schon sehr lange zusammen“, erzählt Nicole in einer Dreh- und Verschnaufpause nach Sonnenuntergang der NP. „Er ist ein sehr professioneller, einfühlsamer Mensch.“

Nicole schätzt Nikolaj Georgiew

Seit gut 15 Jahren kennen sich die beiden, sie schätzt vor allem seine „effektive und schnelle Arbeit“. So sieht es auf dem Dach der Rooftop-Bar an der Mehlstraße auch aus: Georgiew gibt Anweisungen an sein Team, setzt die weltberühmte Künstlerin immer wieder gekonnt in Szene. So lange, bis die Bilder für den ersten Song im Kasten sind.

Tolle Abendstimmung: Nikolaj Georgiew (links) gibt bei den Dreharbeiten Anweisungen für Sängerin Nicole. Quelle: Dröse

„50 ist das neue 25“ ist einer der Songs, die auf dem neuen Album zu hören sein werden – es kommt im September, vielleicht wird der Titel auch der der Platte. Nicole ist mittlerweile ja 54 – was an ihr ist denn noch 25? Sie lacht ein entzückendes Lächen: „Der Geist. Und das Herz.“ Allerdings sieht auch der Rest der Künstlerin top aus: Wenige Fältchen kräuseln sich um ihre Augen, die blonden Haare sind zu einer prachtvolle Mähne zurechtgemacht. Um so auszuschauen, tut die zweifache Mutter eine Menge: Sport steht auf der Tagesordnung, auf Zucker verzichtet sie seit 30 Jahren.

Die Klappe fällt erst weit nach Mitternacht, für die Künstlerin ist das aber gar kein Problem: „Ich bin gewohnt, lange aufzubleiben. Wenn ich um 22 Uhr ins Bett gehe, liege ich noch zwei Stunden wach.“ Erst gegen null Uhr geht sie schlafen, „sonst fehlt mir die nötige Bettschwere“.

Dreh im Zoo? Nicole schlägt Alarm

An Ausschlafen war beim Hannover-Besuch allerdings nicht zu denken, schon am Morgen ging es in die Maske, der zweite Drehtag sollte ebenfalls ein langer werden – diesmal für das Lied „Alle Menschen sind besonders“. Regisseur Georgiew (hat auch schon für Hollywood gedreht) hatte unter anderem Bad Nenndorf und das Steinhuder Meer als Locations ausgesucht. Und den Zoo. Nicole lacht: „Als ich das gelesen hatte, hab ich sofort Alarm geschlagen. Ich habe nämlich eine schlimme Tierhaarallergie“, erklärt sie.

Gutes Team: Winfried Seibert (links) begleitet seine Ehefrau Nicole zum Videodreh mit Nikolaj Georgiew im Maharadscha-Saal des Zoos. Quelle: Dröse

Vor allem wenn sie mit Pferden oder Ziegen in Berührung kommt, schwellen ihre Schleimhäute an, das Atmen fällt ihr schwer – „außerdem sehe ich dann aus wie ein Zombie.“ Von solchen Vierbeinern und so einen Aussehen war sie glücklicherweise weit entfernt: Yukon Bay diente als Kulisse, da tummeln sich ja nur Eisbären.

Stets an ihrer Seite war auch Ehemann Winfried Seibert (58, ist zugleich ihr Manager), das Paar ist seit 34 Jahren verheiratet. Die beiden sind in Zeiten von sozialen Medien und Rummel um Nicoles Person sehr auf ihr Privatleben bedacht: „Ich muss nicht forcieren, Unmengen an Privatem preiszugeben.“ Homestorys würde sie nie machen. Was nicht bedeutet, „dass ich unnahbar bin. Ich gebe gerne Autogramme, wenn man mich drum bittet, unterhalte mich mit den Leuten.“

Mit „Ein bisschen Frieden“ gewinnt sie 1982 den Grand Prix

Richtig große Unterhaltung haben übrigens ihre beiden Enkelkinder, wenn sie Zeit bei den Großeltern verbringen: „Wir machen auch mal Sachen, die wir der Mama nicht erzählen“, so Nicole mit einem Augenzwinkern. Vielleicht singt sie den Knirpsen auch ihren größten Hit vor, „Ein bisschen Frieden“, mit dem sie 1982 als 17-Jährige den „Grand Prix de la Chanson d’Eurovision“ (heutiger ESC) im britischen Harrogate gewann.

Historisch: 17 Jahre alt ist Nicole, als sie 1982 den Grand Prix de la Chanson in Harrogate (England) gewinnt. Quelle: dpa

Sie ist auch drei Jahrzehnte später nicht von dem Lied genervt: „Es ist kein Fluch, es ist ein Segen“, betont sie. „Wenn ich es heute vor Publikum anstimme, bekomme ich immer noch überall Gänsehaut“. Es ist untrennbar mit ihr verbunden und habe auch seine Aktualität nicht verloren: „Es wird immer Menschen geben, die nicht dazulernen. Und es wird immer Menschen geben, die sich nichts sehnlicher wünschen als Frieden.“

Von Mirjana Cvjetkovic