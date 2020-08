Hannover

Sein Film handelt vom Aufwachsen in Hannover, er selber ist auch in Hannover groß geworden. Was für ein Zufall – oder auch nicht? „Der Film ist keine Biographie“, betont der Regisseur Ceylan-Alejandro Ataman-Checa (34). „Aber natürlich gibt es einige Parallelen“, gibt er zu.

Zum Beispiel, dass die Hauptfigur Sebastian, gespielt von Finn Freyer (15) als Junge und von Joseph Peschko (24) als Erwachsener, die gleiche Erfahrung macht. „Aufwachsen in Hannover ist sehr unaufgeregt, unspektakulär.“ Das meint Ataman-Checa aber nicht böse: „Das ist ja auch irgendwie das Schöne an Hannover.“ Seit elf Jahren lebt der Jung-Regisseur in Berlin, immer wieder kommt er zurück in seine Heimat. Um seine Familie zu besuchen und zur Ruhe zu kommen. „In Berlin ist mehr Remmidemmi.“

Der Regisseur ist in Linden aufgewachsen

Ataman-Checa kommt aus Linden und ist in der Nordstadt zur Schule gegangen. 2006 zog er nach Hamburg, um Geschichte und Politikwissenschaften zu studieren. „Meine Begeisterung für Kino kam erst ziemlich spät“, erzählt er. Während seines Studiums landete er zufällig in einem Filmseminar. „Irgendwie faszinierte mich das.“

Also beschloss er sich nach seinem Bachelor-Abschluss für ein weiteres Studium: Regie. Der Hannoveraner bewarb sich an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin, wurde angenommen und zog 2009 in die Hauptstadt. „Die Begeisterung entzündete sich erst so richtig im Studium. Ich bin nicht der typische Regisseur, der schon vorher Feuer und Flamme war.“

Premiere im Kino am Raschplatz Wer „Sebastian springt über Geländer“ sehen möchte: Am 26. August feiert der Film im Kino am Raschplatz Premiere, es gibt noch Karten. Um 20.30 Uhr startet die Filmvorführung, anschließend stellt sich Regisseur Ceylan-Alejandro Ataman-Checa vor und beantwortet Fragen des Publikums. Die Karten kosten acht Euro, für Schüler und Studenten 7,50 Euro. Der Film läuft zusätzlich am 27., 28., 29. und 30. August sowie am 1. September um jeweils 19.45 Uhr. Das Kino empfiehlt Reservierungen (Telefon 0511 / 31 78 02 oder online unter www.kinoamraschplatz.de), da die Plätze aufgrund der Corona-Bestimmungen begrenzt sind. Erlaubt ist der Besuch in Gruppen bis zu zehn Personen.

Wofür Ataman-Checa hingegen früh eine Leidenschaft hatte: Musik, Schallplatten sammeln. „Ich habe etwa 5000, hab aber schon viele aussortiert“, sagt er. „Aber ich bin nicht so ein Platten-Freak, der sich kein Geld mehr für Shampoo leisten kann. Ich wasche meine Haare noch“, versichert er und lacht. In seinem ersten Film „Dreissig“ (beschäftigt sich ebenfalls mit dem Älterwerden) produzierte Ataman-Checa den Soundtrack. „Ich mache gerne Mucke.“

Woher er die kreative Ader hat? „Keine Ahnung, mein Papa ist Bildhauer“, sagt er, während er noch über die Frage nachdenkt. Sein Vater, Halil Aydin Ataman (62), pendelt zwischen Berlin, Hannover und Istanbul, er stammt aus der Türkei. Die Mutter, Maria Checa-Mena (63), ist Spanierin. „So multikulti ist das aber gar nicht, ich fühle mich als Deutscher, ich bin schließlich in Hannover aufgewachsen.“

Sebastian springt über Geländer: Finn Freyer spielt den jungen Sebastian. Quelle: privat

Als der Regisseur 2016 auf Heimatbesuch war und durch Linden spazierte, kam ihm ein spannender Gedanke: „Ich betrachtete die Orte meiner Kindheit und bemerkte, dass ich sie heute anders wahrnehme als damals. Dass die Momente von damals zu Erinnerungen geworden sind. Und dann fragte ich mich, wann ich älter geworden bin.“ Ein Gedanke, den er in einen Film verpacken wollte. „Zwei Monate später begannen wir zu drehen.“

Das Film-Kollektiv „Demnächst auf Video“

Mit „wir“ meint er das Film-Kollektiv aus ihm und den Produzenten Simona Kostova (37), Övünc Gevinisik (39) und Jörg Daniel (36), sie nennen sich „Demnächst auf Video“. Auch die Schauspieler Peschko, Freyer, Ambar De La Horra (29),Frederieke Morgenroth (23) und Andreas Sigrist (54) zählt er dazu. „Ein tolles Team.“

Das Team: Övünc Gevinisik (39, von links), Finn Freyer (15), Ambar De La Horra (29), Ceylan Ataman-Checa (34), Joseph Peschko (24), Frederieke Morgenroth (23) Quelle: Bas Czerwinski

Doch Peschko liegt ihm besonders am Herzen. „Ich habe ihn zufällig entdeckt. Er ist nämlich eigentlich gar kein Schauspieler, sondern ein Koch-Azubi.“ Ataman-Checa hatte Mathias Max Hermann (54), Ensemblemitglied am Schauspiel Hannover, gecastet. „Ich fragte ihn, ob er noch einen jungen Mann kennen würde, der zur Hauptrolle passen würde.“ Ja, kannte er: seinen Sohn Joseph Peschko.

Die Texte bekamen Peschko und die anderen Schauspieler erst am Tag des Drehs. „Wenn sie das Drehbuch vorher zu Hause lesen, haben sie schon eine gewisse Vorstellung im Kopf, wie die Szene aussehen wird. Da muss ich dann als Regisseur gegen arbeiten, damit sie sich davon lösen.“ Der 34-Jährige hat einen Trick, wie die Darsteller ihre Texte schnell am Set lernen können. „Aber den verrate ich nicht“, sagt er und grinst. Er sei ein Kontrollfreak. Doch eins offenbart er: „Ich schreibe die Drehbücher nachts.“ In seiner Wohnung in Neukölln, nebenbei laufen dann seine Platten.

Was bedeutet der Titel „Sebastian springt über Geländer“ eigentlich? „Das ist jedem selbst überlassen. Ich möchte dem Zuschauer nicht vorgeben, was er über einen Film denken soll“, sagt er. „Aber viele interpretieren mit dem Sprung übers Geländer, der in zwei Szenen vorkommt, ein Überqueren von Hindernissen beim Älterwerden.“

„Dreissig“ lief weltweit

In „Dreissig“ arbeitete der Filmemacher als Producer, „Sebastian springt über Geländer“ ist sein erster Langfilm. Im Januar feierte er auf dem Filmfestival in Rotterdam Premiere, im Oktober geht es nach Moskau. Auch „Dreissig“ lief weltweit, sogar auf der Berlinale.

Der Film: „Sebastian springt über Geländer“ läuft ab heute im Kino am Raschplatz. Quelle: privat

Doch ganz besonders ist es für Ataman-Checa, dass der Film in Hannover laufen wird. „Ich war als Kind selber im Kino am Raschplatz, wir haben mit der Klasse Ausflüge dorthin gemacht und uns Filme abseits des Mainstreams angeschaut.“ Das war vielleicht der Grundstein für Ataman-Checas spätere Karriere. „Ich kann mir vorstellen, noch viele weitere Filme in Hannover zu drehen. Im Gegensatz zu Berlin ist die Stadt filmisch noch herrlich unverbraucht.“

Von Josina Kelz