Hannover

Sie sieht sechs Kräne und drei Bagger, die auf dem eingezäunten Areal ihre Spuren ziehen. Sie hört Bauarbeiter, die hämmern, fräsen, schleifen oder den Kollegen knappe Anweisungen zurufen. Sie riecht Mörtel, Beton, Zement und Dachpappe, es ist der typische Geruch, der von Baustellen herüberweht.

Was Rebekka Brouwer (38) durch den Kopf geht, oben auf einem drei Meter hohen Erdwall, der das Neubaugebiet vom bereits fertigen Stadtteil trennt? „Dass ich es hier unglaublich spannend finde. Das alte Limmer im Rücken und den freien Blick auf das Neue, von dem keiner weiß, wie es wirklich wird.“

Projektstelle Wasserstadt läuft über fünf Jahre

Vergangenen Sonntag wurde die promovierte Pastorin von Superintendentin Bärbel Wallrath-Peter (61) vor coronabedingt nur 80 Gästen bei einem Freiluftgottesdienst an der St. Nikolai-Kirche in ihr neues Amt eingeführt. Die halbe Stelle als Gemeindepastorin ist unbefristet, die halbe Projektstelle Wasserstadt auf fünf Jahre begrenzt. Mit ihrem Ehemann Christian (40) hat sich Brouwer (gesprochen: Brauer) die letzten sechs Jahre lang das Pfarramt der St. Dionysius-Gemeinde in Steimbke bei Nienburg geteilt und dort 2000 Gemeindeglieder betreut.

In Limmer sind es 1500 plus x, das Potenzial ist gewaltig: Ab Herbst 2022 sollen bis zu 4000 Mieter und Eigentümer die Wasserstadt bevölkern. „Mein Ziel ist nicht, dass die alle bei der evangelischen Kirche unterschreiben, auch wenn das sehr schön wäre“, sagt die sympathische Kirchenfrau lachend, Kirche habe schließlich „mit Glauben zu tun, nicht mit Müssen.“ Brouwer möchte „den Familien und den Singles, den Studierenden und den Älteren, die hier nochmal was Neues wagen einen Eindruck von Kirche“ vermitteln: „Wo das Leben der Menschen ist, da müssen wir sein.“

Im alten Teil Limmers: Rebekka Brouwer möchte den ganzen Stadtteil kennenlernen. Quelle: Nancy Heusel

Bereits angelaufen ist ihr ganz persönliches Projekt „Zeig mir dein Limmer“. „Ich möchte diesen Stadtteil gerne kennenlernen durch die, die in ihm wohnen“, sagt die gebürtige Saarländern, die nun 550 Kilometer fern der Heimat wirkt, im Gemeindebrief hat Brouwer um private Stadtteilführungen gebeten: „Ich habe tolle Rückmeldungen bekommen und den ersten Termin vereinbart.“ Auch die Wasserstadt will die Pastorin schnell kennenlernen, durch Kontakt zur Bürgerinitiative Wasserstadt, aber auch zur Bauleitung.

Rebekka Brouwer *6. Januar 1982 in St. Ingbert, fünftgrößte Stadt des Saarlands. Nach dem Abitur Ausbildung zur Hebamme. Theologie-Studium in Heidelberg, Bonn, Oxford und Wuppertal. Promotion als Doctor theologiae 2012. 2014 erste Pfarrstelle in der St. Dionysius-Gemeinde in Steimbke bei Nienburg. Verheiratet mit Pastor Dr. Christian Brouwer, der als Studienleiter für Theologie und Ethik in der Evangelischen Akademie Loccum arbeitet. Zwei Söhne (zehn und vier Jahre). Hobbys: Fotografieren, lesen – gerne englische Originaltexte. Rennrad fahren, singen, Geige spielen. Brouwer bringt als Kinderbuch-Autorin gerade ihr erstes Werk heraus – einen Familien-Adventskalender.

„Vielleicht kann ich die dazu gewinnen, mich mal über die Baustelle zu führen“, hofft die zweifache Mutter, die schon eine Schule und eine Kita für ihre beiden Jungs gefunden hat: „Auch diese Institutionen planen schon für den Zuzug durch die Wasserstadt.“ Bauunternehmer Günter Papenburg (81) findet den Vorstoß der Kirche „begrüßenswert, ich habe nichts dagegen“. Natürlich könne Brouwer eine Führung haben, „sie muss sich nur melden“. Die hat mit dem Kirchenvorstand sogar schon über einen „Baustellengottesdienst“ beraten: „Wir hatten gemeinsam so einige kreative Ideen.“

Sie weiß, dass es nicht nur Zustimmung gibt

Zur Seite steht der 38-jährigen Pastor Michael Schneider (61), beim Stadtkirchenverband Beauftragter für Bau- und Quartiersentwicklung. Er glaubt: „Wenn ein Stadtteil Hannovers alles für eine positive Entwicklung mitbringt, dann ist es Limmer.“ Brouwer allerdings weiß, dass sie nicht überall offene Türen vorfinden, nicht nur Zustimmung bekommen wird.

Spannende neue Stelle: Brouwer vor dem gigantischen Neubaugebiet. Quelle: Nancy Heusel

Ein Praktikum in der Krankenhausseelsorge der Uniklinik Heidelberg, das sie während des Studiums absolviert hat, könnte im Nachhinein helfen: „Da habe ich täglich Dutzende Krankenhaustüren geöffnet und den Patienten Zeit und Begegnung angeboten. Pro Tag wurde mein Angebot zweimal angenommen und zehnmal abgelehnt“, sagt Brouwer und bückt sich auf dem Weg zum Werbeplakat „Weitsicht. Wohnen am Ufer der Wasserstadt“. Sie hat ein vierblättriges Kleeblatt entdeckt. „Man muss einen Blick für die Besonderheiten des Lebens haben“, sagt Brouwer, die auch im Netzwerk „Wir in Limmer“ wirken will.

Brouwer hat Erfahrungen mit Bauprojekten

Die Initiative hatte 2019 mit 800 Menschen ein Stadtteilfest gefeiert und führt Diskussionsrunden zum Thema Wasserstadt durch. „Wir kümmern uns um Wünsche, Hoffnungen, Vorstellungen und Ängste“, verspricht Dr. Rebekka Brouwer, die sich „sehr bewusst“ um den geteilten Job beworben hat, seit der Zusage Fortbildungen über Quartierentwicklung besucht hat und „mit dem Projekt Wasserstadt wachsen will“.

Ein erfolgreiches Bauprojekt steht übrigens schon in ihrer Vita: „Mein Mann und ich haben mit vielen anderen von 2016 bis 2018 ein komplett neues Gemeindehaus in Steimbke gebaut.“ Die entstandenen 155 Quadratmeter sind nun ein Ort, der „Kirche Raum gibt und Glauben Raum gibt“. Brouwers Wünsche für die Wasserstadt sind bescheidener: „Es wäre wunderbar, wenn das alte Limmer mit der neuen Wasserstadt zusammenwächst und wir dabei eine Brückenfunktion haben.“

Von Christoph Dannowski