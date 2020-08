Hannover

Die weißen Pagodenzelte sind schon aufgestellt, die ersten Händler bereits angekommen, um ihre Stände aufzubauen – Freitag öffnet das Gartenfestival Herrenhausen im Georgengarten seine Tore. Und was man bei allen Organisatoren wie Ausstellern schon jetzt sieht: Die Erleichterung und Vorfreude auf das Festival ist riesengroß. „Wir wollen ein Zeichen setzen“, bekräftigt Projektleiterin Christine Koch.

„In der Corona-Zeit haben die Aussteller, die von diesen Märkten und Festivals leben, bislang sehr gelitten. Wir haben ihnen hier eine Möglichkeit geschaffen, sich wieder zu präsentieren und ihre Waren anzubieten.“ Ursprünglich sollte das Festival wie immer über Pfingsten stattfinden, das musste abgesagt werden.

Ausstellerzahl wurde um 40 auf 120 reduziert

„Wir haben die Ausstellerzahl um 40 auf 120 Aussteller reduziert, so haben wir auf dem 30.000 Quadratmeter großen Gelände mehr Platz“, sagt Christine Koch. Damit es bei den Kassen nicht zu langen Warteschlangen kommt, wird es einen weiteren Eingang mit zusätzlicher Kasse an der Augustenbrücke am Leipniztempel geben. Außerdem ist ein zusätzlicher Ausgang am Wilhelm-Busch-Museum eingerichtet. „Wir verkaufen auch Eintrittskarten an die Autofahrer, wenn sie ihr Parkticket kaufen“, sagt Koch.

Alle Infos zum Festival Das Gartenfestival ist Freitag und Sonnabend von zehn bis 19 Uhr geöffnet, Sonntag von neun bis 18 Uhr. Tickets: Eintrittskarten kann man online buchen und zu Hause ausdrucken oder an allen Tagen vor Ort an der Tageskasse (Tageskasse, mobile Kassen, Ticketverkauf am Auto) kaufen. Das Online-Nachmittag-Ticket ist nur vorab online buchbar. Erwachsene zahlen zwölf Euro, ermäßigt (Schwerbehinderte, Studenten und Schüler mit Ausweis) neun Euro. Kinder bis 17 Jahre haben freien Eintritt. Das Online-Nachmittag-Ticket ab 15 Uhr kostet sechs Euro. Kombiticket: Wer sich auch den Großen Garten und Berggarten anschauen will, kann ein Kombiticket für 14 Euro erwerben. Dieses Ticket gibt es nur an der Tageskasse oder im Vorverkauf im Schloss der Herrenhäuser Gärten. Hygiene: Unter freiem Himmel muss der Mund- und Nasenschutz auf dem Gelände nicht getragen werden. Sollte aber der gebotene Mindestabstand nicht eingehalten werden können oder sollte man bei dem Festival Innenräume betreten, muss man ihn aufsetzen. Hunde: Hunde sind angeleint erlaubt.

Trotzdem: Im Eingangsbereich sollten Besucher ihren Mund-und Nasenschutz tragen, da hier der Abstand nicht immer gewährleistet werden kann. „Auf dem freien Gelände ist das nicht nötig, außer es kommt zu einer Ansammlung von Menschen. In den Zelten ist natürlich Maskenpficht“, sagt Koch. „Wir werden immer genau beobachten, wie viele Menschen auf dem Gelände sind.“ Die Organisatoren glauben, dass mit den neuen Regeln das Einkaufen sogar entspannter und entschleunigter ist.

Bequeme Pause: Die Organisatorinnen Christine Koch (links) und Bettina Böhnke auf einem Relax-Liegesessel. Quelle: Michael Wallmüller

„Ich wollte dieses Jahr unbedingt wieder dabei sein,“, freut sich Textildesignerin Orike Muth. Die Ausstellerin hatte ein paar Jahre pausiert und zeigt jetzt ihre neue Siebdruck-Kollektion, darunter sind viele maritime Muster. Übrigens: Man kann ihr auch alte Stoffschätze zur Veredelung mitbringen. Ihr Zelt teilt sich Muth mit Petra Warneke, die Lederdesignerin ist. Sie bietet von Maßanfertigungen bis Büroaccessoires ganz besondere Produkte aus pflanzlich gegerbtem Leder an.

Garten hat durch Corona neue Wertigkeit

Nicht nur die Aussteller, auch viele Kunden warten dieses Jahr gespannt auf das Festival, weiß Organisatorin Koch. Denn der Garten mit all seinen Möglichkeiten – auch das ist eine Folge von Corona – wurde von vielen neu entdeckt. Viele Menschen haben ihren Garten in dieser Zeit neu gestaltet, neu bepflanzt und Projekte gestartet: „Man muss ja nicht gleich den ganzen Garten umgraben, aber viele haben sich in Zeiten des Lockdowns beispielsweise eigene Hochbeete gebaut“, weiß Koch.

Auf dem Gartenfestival gibt es viele Fachleute, die Besucher beraten und interessante Pflanztipps geben können. „Die neue Lust aufs Gärtnern betrifft nicht nur den Nutz-, sondern auch den Ziergarten“, stellt Koch fest. Und auch wenn schon August ist, sei die Gartensaison noch nicht vorbei.

Blühwunder: Die Allium haben besonders schöne Blütenbälle. Quelle: Michael Wallmüller

Außerdem kann man sich bereits an die Planung für das nächste Jahr machen. „Einiges muss schon jetzt in die Erde gebracht werden“, sagt Koch. Ausgefallene Zwiebeln hat zum Beispiel Bio-Flora mitgebracht, der Holländer ist Spezialist für Callas, Kaiserkronen, Lilien und Allium, auch Zierlauch genannt. Neben den Pflanzenfachleuten sind aber auch viele Aussteller gekommen, die Gartenschmuck oder Skulpturen mitbringen.

Den Garten als Wohnzimmer unter freiem Himmel zu nutzen, war schon vor Corona ein großer Trend. Jetzt ist in diesem Bereich die Nachfrage nach geeigneten Sitzmöglichkeiten, Liegen, Hängematten, Gartentischen oder Gartenduschen gestiegen. Auch diesem Thema widmen sich das Gartenfestival Herrenhausen.

Von Maike Jacobs