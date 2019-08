Hannover

Ihre neue Heimat ist grandios: Für Ingo Blanke (46) und seine Lebensgefährtin Papichaya Nathoen (37, er nennt sie liebevoll Maya) ist der goldene Sandstrand von Ao Nang im thailändischen Urlaubsort Krabi nur wenige Gehminuten entfernt. Wegen der riesigen steilen Kalksteinklippen sieht es hier aus wie im Paradies.

Anfang Juni sind die beiden mit ihrem Katamaran hier angekommen. Neun Monate zuvor waren sie im Mittelmeer an der türkischen Küste mit dem Segelboot aufgebrochen, um ihren Auswanderer-Traum zu verwirklichen. Nicht selten wurden die mehr als 9000 Kilometer lange Fahrt dabei aber auch zum Albtraum auf See.

Ihr neues Zuhause: Krabi an der Westküste Thailands gleicht einem Paradies. Quelle: privat

„Das waren neun Monate Abenteuer, die uns ziemlich viel abverlangt haben. Es gab drei Momente, an denen wir am liebstem aufgegeben hätten“, sagt Blanke. Doch das kam nicht in Frage. Schließlich hatte er zu Hause in Gestorf alles aufgegeben: Seinen Job als Serviceleiter im Staatstheater, sein Haus, sein Leben. Die kompletten Ersparnisse hatte er in den Katamaran „Mango One“ gesteckt. Mit dem Ziel, zusammen Maya in Thailand nachhaltigen Tourismus anzubieten.

Todesangst mitten im Sturm

Schon in der ägyptischen Küstenstadt Hurghada stand das Paar das erste Mal vor den Trümmern ihres Vorhabens – im wahrsten Sinne des Wortes. Der Katamaran war auf ein Riff aufgelaufen, bei einer misslungenen Abschlepp-Aktion der Marine zerfetzte es das Boot im Roten Meer. „Ein Totalschaden. Die Lage war hoffnungslos“, sagte Blanke.

Drei Monate saß das Paar in Ägypten fest, hatte schon bald kein Geld mehr, um die Reparatur oder eine Bleibe zu finanzieren. Über Spenden kamen 8000 Euro zusammen. Ein NP-Leser, der aus der Zeitung von dem Schicksal der beiden erfahren hatte, flog sogar nach Ägypten. Er hatte früher Katamarane gebaut und konnte ihnen ein wenig unter die Arme greifen. „Wir sind sehr dankbar über die viele Unterstützung. Nicht nur finanziell, sondern auch moralisch. Wir wurden immer wieder aus aller Welt motiviert“, berichtet Blanke.

In der ägyptischen Küstenstadt Hurghada steckte das Paar fest. Quelle: privat

Denn auch mit dem zusammengeflickten Boot ging es nicht unbeschwert vorwärts. Etwa 18 Stunden nachdem die beiden aus dem Sudan aufgebrochen waren, gerieten sie in einen nicht vorhergesagten Sturm. „Plötzlich waren wir mitten drin, die Wellen sechs Meter hoch. Wir haben jede Sekunde den Abflug erwartet“, erinnert sich Blanke. Wegen des Gegenwindes kam der Katamaran kaum voran, trieb wie eine Nussschale im Wasser, ein Segel brach. Dann wurde auch noch der Treibstoff knapp, bis Djibouti am Horn von Afrika kamen sie deshalb nur im Schneckentempo vorwärts.

Die Welt mit anderen Augen sehen

Auf dem Weg von Indien nach Sri Lanka fielen dann die Maschinen plötzlich aus. „Wir konnten fünf Tage nur segeln“, sagt Blanke. In den Hafen kamen sie aufgrund der hohen Wellen nicht hinein. Die Navy half ihnen erst, als Nahrung und Wasser an Bord knapp wurden.

Um die halbe Welt: Diese Route legte das Paar von Hannover bis Krabi (Thailand) zurück. Quelle: Stepmap

So dramatisch ging es in den neun Monaten allerdings nicht immer zu. Manchmal passierte auch einfach nichts. „Stell dir vor, du sitzt auf dem Klo und draußen schwimmt Plankton am Fenster vorbei. Und wenn du spülst, hast du eine Spiralgalaxie in der Schüssel. Das sind in etwa die Highlights des nächtlichen Schipperns“, schrieb Blanke am 14. März in sein digitales Logbuch bei Facebook.

Dann gab es auch noch die schönen Momenten während der Reise: Nicht enden wollende Sonnenuntergänge am Horizont, schöne Küstenstädte oder nette Begegnungen auf See und an Land. „Nach so einer Reise sieht man die Welt mit anderen Augen. Wir sind so häufig mit offenen Armen empfangen worden“, schwärmt Blanke.

Alles am Boot neu denken

Hin und wieder nahmen die beiden Auswanderer Gäste in ihrem Boot mit. Von Indien bis nach Thailand war der buddhistische Mönch Jürgen, ein Deutscher, mit an Bord. Zwischen der Türkei und Djibouti begleitete der Kater Takhe das Paar treuherzig, bis er eines Nachts spurlos verschwand. Piraten, die es am Horn vom Afrika noch immer geben soll, begegneten sie nicht.

Goldene Belohnung: Sonnenuntergänge auf dem Meer sind beeindruckend. Quelle: privat

Endlich angekommen am Ziel, ist die Arbeit aber noch nicht vorbei. „Wir haben viel zu tun und haben derzeit bei zehn verschiedenen Behörden Termine“, erzählt Blanke der NP, als er gerade auf dem Weg zum Gewerbeaufsichtsamt ist. Parallel dazu baut das Paar an der „Mango One“, denn noch immer müssen Schäden aus dem Unfall in Hurghada beseitigt werden. Später sollen dann Touristen mit dem Katamaran unterwegs sein – und das möglichst nachhaltig.

Der Kater Takhe begleitete das Paar bis an das Horn von Afrika. Quelle: privat

„Wir sind dafür sogar in Kontakt mit einem Meeresbiologen. Wir wollen alles an Bord neu denken, das ist nicht immer leicht“, sagt der 46-Jährige. Auf dem Boot soll auf Plastik und Dosen möglichst verzichtet werden. Das Shampoo soll biologisch abbaubar sein. „Und Sonnencreme ist auch Gift für das Leben im Meer“, weiß Blanke.

Blanke vermisst die Cumberlandsche Galerie

Die Natur liegt den Hannoveranern am Herzen: Wann immer sie Zeit haben, gehen sie mit Müllsäcken an den Strand und sammeln Unrat auf. Denn die Strömung treibe viel Schmutz von Malaysia und Indonesien bis an den Strand von Krabi.

Ist er schon angekommen in der neuen Heimat? „Ich vermisse meine Cumberlandsche Galerie im Schauspielhaus. Das war einige Jahre lang mein Büro, mein Wohnzimmer, meine Kneipe und meine Disco“, sagt Blanke. Vergleichbares habe er im Nachtleben von Thailand noch nicht gefunden. Sonst aber habe er Hannover zurückgelassen, sogar nach dem typisch hannoverschen Bier sehnt er sich nicht mehr. „Die vielen Monate in der muslimischen Welt haben mich quasi abstinent gemacht. Ich würde jetzt nach einem Bier schmutzige Lieder singen.“

In diesem Haus lebt das Paar in Thailand. Quelle: privat

Und hat sich der ganze Stress gelohnt? Zurzeit hält sich der Auswanderer mit einer klaren Meinung zurück – zu anstrengend war die neunmonatige Reise. „Wenn wir alles organisiert haben und in Deutschland im Herbst das Schmuddelwetter anfängt, dann werde ich mit Sicherheit sagen, dass es sich gelohnt hat.“

