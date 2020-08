Hannover

Mit dem praktischen Teil hatte sie kein Problem, bei der Theorie musste Sonia Ordoñez Alcantara (41) ranklotzen – nun hat sie ihn aber, ihren Bootsführerschein. „Es war schon immer mein Traum, selbst auf offener See zu fahren“, sagte die Musikmanagerin und Bookerin der NP. Und wenn sie darüber nachdenkt, hat auch Corona dazu beigetragen, dass sich die 41-Jährige ihren Traum erfüllt: „Ich hatte Zeit. Bei meinem Arbeitspensum hätte ich das sonst nie geschafft.“

Vergangenes Wochenende war Ordoñez Alcantara schließlich erstmals offiziell Kapitänin, sie steuerte eine Sieben-Meter-Yacht auf der Trave umher, „das war superschön“. Mit an Bord war ihre Frau Lilli, die sie einmal mehr beeindrucken konnte: „Park mal so ein Boot ein, wenn rechts und links von dir millionenschwere Yachten stehen“, sagt die gebürtige Spanierin und lacht.

Corona-Krise stellt Musikmanagerin auf die Probe

Dabei hatte Ordoñez Alcantara in den vergangenen Monaten nicht viel zu lachen: Im März wurde die erste Veranstaltung wegen Corona abgesagt, „weitere Events fielen nacheinander wie Dominosteine. Bis Jahresende werden es 280 Shows sein, die gecancelt wurden.“ Wie es weitergeht, weiß sie wie viele andere auch nicht. „Da hat man sich 20 Jahre lang etwas aufgebaut, eine Existenz gegründet und von einem Tag auf den anderen droht alles vernichtet zu werden.“

Erster Auftritt seit März: Vanessa Ekpenyong spielt mit ihrer Band Munique in der Digitalversion des Suppermintclub. Quelle: HAZ

Der Künstlervermittlerin macht nicht nur ihre Zukunft sorgen, „auch Musiker, Techniker und Soundleute bekommen ja keine Jobs mehr von mir“. Herausforderung ist, sich jeden Tag neu zu motivieren. Mit Erfolg, denn bei zwei Events mischt Ordoñez Alcantara wieder mit: Für die dritte Ausgabe des digitalen Suppermintclubs am Sonnabend stellt sie die Künstler, es tritt ihre Band Munique um Sängerin Vanessa Ekpenyong (39) auf.

Nutzer können Künstler mit Snack-Box unterstützen

Die Combo hat schon auf den Hochzeiten von Gerhard Schröder (76) und seiner Frau Soyeon Schröder-Kim (50) sowie auf der von Fußballer Manuel Neuer (34) gespielt. Außerdem legt auf der vierstündigen Party „Out of the Box“ im Peppermint Pavillon DJ Abuze auf, Beginn ist um 20 Uhr. Die Bäckerei Backgeschwister sponsert das Event, wer Künstler und Crew unterstützen mag, bestellt sich noch eine der „Snack-Attack“-Boxen mit Getränken, Popcorn und Snacks (58 Euro). Mehr Infos gibt es auf Nachfrage per Mail unter tickets@suppermintclub.de

Steigt dem Anzeiger Hochhaus aufs Dach: Mousse T. legt am 29. August anderthalb Stunden in einem Live-Stream vom Steintor auf. Quelle: Franson

Am 29. August steigt dann eine weitere hochkarätige Streamingparty – „Über den Dächern Hannovers“. Dort legt Mousse T. (53, „Sexbomb“, „Horny“) auf einem Balkon des Anzeiger Hochhauses auf, Sängerin Emma Lanford (42) performt live, los geht es um 19.30 Uhr. „Wir wollen in dieser schwierigen Zeit etwas Besonderes für Hannover auf die Beine stellen“, erläutert Ordoñez Alcantara. „Die Location ist genial, ich hoffe, dass viele den Stream anschauen.“ Ihr Anliegen ist, freischaffenden Künstler ein Plattform zu bieten: „Es kann nicht sein, dass sie im Stich gelassen werden.“

Von Mirjana Cvjetkovic