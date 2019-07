Hannover

Vor den Kindern liegen noch fast fünf Wochen Sommerferien. Was braucht man dringend für ruhige Stunden am Strand oder gemütliche Nachmittage im Garten? Lesestoff!

Der Kinderbuchmarkt ist schier unübersichtlich. Regelmäßig stellt NP-Redakteurin Maike Jacobs (selbst Mutter von drei Kindern) die besten Neuerscheinungen vor. Diesmal steht das Motto „Reise“ im Vordergrund. Die kann zu fremden Planeten, in neue Welten, ins Liebesglück oder zu spannenden Abenteuern führen!

Reise ins All

Quelle: Matt Fitch, Chris Baker, Mike Collins: „Apollo 11“. Knesebeck, 160 Seiten, 24 Euro, Knesebeck

Die Autoren: Mike Collins arbeitete unter anderem an Superman, Batman. WonderWoman, Transformers. Chris Baker und Matt Fitch sind Mitbegründer des Magazins „Dead Canary Comics“.

Das Buch: In wenigen Tagen jährt sich ein besonderer Tag – am 21. Juli 1969 landeten Neil Armstrong und Buzz Aldrin als erste Menschen auf den Mond. Ganz im Stil amerikanischer Superheldencomics erzählt das Autorentrio all die Legenden, die Gerüchte, aber auch Hintergründe rund um diesen Meilenstein der Weltraumforschung. Was hat wen angespornt, wovon haben die Menschen geträumt, welche Ängste haben sie begleitet? All das ist zu einer komplexen, spannenden Geschichte geworden.

Für wen geeignet? Für alle, die auch 50 Jahre nach der Mondlandung davon fasziniert sind. Für das Verständnis ist es hilfreich, ein paar Hintergründe zu wissen, aber nicht zwingend nötig. Ein besonderer Comic im Stil der Graphic Novel für Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren.

Reise zum Ich

Ami Polonsky: „Und mitten drin ich“. Cbj, 286 Seiten, 15 Euro. Quelle: cbj

Die Autorin: Plonsky lebt mit ihrer Familie bei Chicago. Sie war Lehrerin und arbeitet heute als Schreibtutorin und Autorin.

Das Buch: Grayson ist zwölf Jahre alt. Von seinen Mitschülern hält er sich fern, denn er hat Angst, dass sie sonst sein größtes Geheimnis entdecken: Grayson wäre am liebsten ein Mädchen. Doch er hat immer mehr das Gefühl, selbst zu zerspringen, er flieht in Traumwelten und hofft, diese möglichst lange in die Realität zu retten. Ein Vorsprechen beim Schülertheater verändert dann alles. Denn Grayson bewirbt sich für die Rolle der Persephone.

Für wen geeignet? Sensibel geschriebenes Buch, das viel Redebedarf nach sich ziehen wird. Denn bei so einer Geschichte ist ein Happy End nicht einfach so programmiert. Für Kinder ab zwölf Jahre.

Reise ins Unglück

Quelle: Dressler

Der Autor: Don Zolidis war Highschool-Lehrer und ist Theaterautor. Das Buch ist sein Debüt als Schriftsteller.

Das Buch: Auch wenn der Titel das Gegenteil behauptet, es ist eine Liebesgeschichte. Craig, ein echter Nerd, ist unsterblich in die kluge, hübsche Amy verliebt. Überraschenderweise kommen sie zusammen, doch Amy verlässt ihn immer wieder – sechsmal bricht sie ihm das Herz! Die siebte Trennung übernimmt Craig – um sich zu schützen. Trotzdem ist diese Story nicht auf die On-Off-Beziehung zu reduzieren. Vielmehr geht es um Heranwachsende, die aus ihren Verletzungen heraus agieren und erkennen müssen, dass Liebe kein Allheilmittel ist.

Für wen geeignet? Ein herrlich geschriebener, teils vor Sarkasmus sprühender, teils lustiger, aber auch sehr ernsthafter Roman für Teens ab 14 Jahre.

Reise in eine bunte Welt

Mina Teichert: „Spring! Vor allem über Deinen Schatten.“ Planet, 222 Seiten, 11 Euro. Quelle: Planet!

Die Autorin: Mina Teichert wurde in Bremen geboren und wollte zunächst Kunstreiterin werden. Sie lebt mit ihrer Familie in Niedersachsen.

Das Buch: Pebbels ist schüchtern, leise und überhaupt nicht selbstbewusst. Beste Voraussetzungen, in der Schule als Mobbingopfer zu enden. Dann lernt sie das ehemalige Zirkusmädchen Coco kennen, die so viel Fantasie und Kreativität hat, dass sie davon gut etwas abgegeben kann. Die unkonventionelle Coco nimmt Pebbels in ihre bunte Welt mit und zeigt ihr, wie es sich anfühlt, wenn man einfach etwas wagt – ohne vorher zu viel nachzudenken. Vor allem, wenn es darum geht, für sich selbst einzustehen.

Für wen geeignet? Warmherzige Story über zwei gegensätzliche Mädchen, die sich perfekt ergänzen. Ideal ab zehn Jahre.

Reise in die neue Heimat

Rieke Patwardhan: „Forschungsgruppe Erbsensuppe“. Knesebeck, 142 Seiten, 13 Euro. Quelle: Knesebeck

Die Autorin: Rieke Patwardhon wuchs in Schleswig-Holstein auf. Sie wurde Buchhändlerin, studierte Geisteswissenschaften und Psychologie.

Das Buch: Linde ist neu in der Klasse. Und schon bald stellen Nils und die immer unter Strom stehende Evi fest, dass Linde eines wirklich drauf hat: Sie ist eine supergute Detektivin. Und die können sie gerade gut gebrauchen, denn bei Nils Großmutter verschwinden immer Dinge, während Oma nur noch vorm Fernseher sitzt und Erbsensuppe hortet.

Für wen geeignet? Das Buch ist fesselnd und lustig geschrieben, hat aber auch nachdenkliche Seiten, wenn es darum geht, aufzuzeigen, wie Flüchtlingsschicksale weiter nachwirken. Empfohlen für Kinder ab acht Jahren, auch gut für die gemeinsame Lektüre geeignet.

Reise zur großen Liebe

Chantal Schreiber: „Perfekt für dich“. Schneiderbuch Egmont. 239 Seiten, 12 Euro. Quelle: Schneiderbuch Egmont

Die Autorin: Chantal Schreiber arbeitete als Flugbegleiterin, Model, Verkäuferin und mehr, bevor sie begann, Kinder- und Jugendbücher zu schreiben. Sie lebt in der Nähe von Wien.

Das Buch: Kim ist 13 Jahre alt und schwärmt für Danny, ein cooler Typ aus der Oberstufe, der außerdem auch noch gut in Mathe ist, Kims schwächstes Fach. Als ihre Mutter aber trotzdem ein Mädchen in den Sommerferien als Nachhilfelehrerin engagiert, ist Kim stocksauer. Einziger Lichtblick ist Lego, ein Junge, den sie im Fußballcamp kennengelernt hat – rein platonisch, versteht sich, denn schließlich schwärmt sie ja für den tollen Danny.

Für wen geeignet? Leicht und locker geschriebene Love-Story mit viel Teenie-Chaos und Verwirrungen. Ideale Schwimmbadlektüre für Mädchen ab zwölf Jahren.

Reise ins wilde Leben

Silke Lambeck: „Mein Freund Otto, das wilde Leben und ich“. Gerstenberg, 184 Seiten, 12,95 Euro. Quelle: Gerstenberg

Die Autorin: Die Journalistin Silke Lambeck hat Germanistik und Theaterwissenschaften studiert. Sie lebt in Berlin.

Das Buch: Matti und Otto kennen sich fast ihr ganzes Leben. Doch jetzt wird ihre Freundschaft auf einen besonderen Prüfstand gestellt. Die Musiklehrerin möchte, dass alle Kinder in Gruppenarbeit ihre eigenen Raps produzieren, doch Otto meint, dass für Rapper ihr Leben viel zu brav ist. Also versuchen die beiden, etwas mehr Action in ihren Alltag zu bringen. Und das gelingt ihnen ziemlich gut, denn sie rutschen rasant in eine ominöse Kriminalgeschichte hinein, also direkt ins wilde Leben.

Für wen geeignet? Traumhaft schön erzählte Geschichte für Kinder ab acht Jahren.Das Buch ist völlig zu Recht für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2019 nominiert.

Reise in den Abgrund

Ceylan Scott: „Auf einer Skala von 1 bis 10“. Chicken House, 220 Seiten, 15 Euro. Quelle: Chicken House

Die Autorin: Ceylan Scott, 22 Jahre alt, hat als Boderline-Patientin selbst den Alltag in psychiatrischen Kliniken erlebt. In dem Buch mit fiktiven Personen hat sie auch ihre Erlebnisse verarbeitet. Heute studiert sie Psychologie und Kriminologie.

Das Buch: Nach dem Tod ihrer Freundin Iris fühlt Tamar sich schuldig und gleitet so stark ab, dass sie in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird. Doch auch dort fällt es ihr schwer zu erzählen, was sie wirklich beschäftigt, statt dessen ritzt sie sich und versucht sich umzubringen.

Für wen geeignet? Sehr offen und direkt gibt Ceylan Scott Eindrücke in die Abgründe psychischer Krankheiten. Am besten sollte man das Buch als Eltern parallel lesen, um den anschließenden Redebedarf aufzufangen. Ab 14 Jahren.

Reise zur neuen Chance

Tom Limes: „Voll Verkackt ist halb gewonnen“. Arena, 253 Seiten, 12 Euro. Quelle: Arena

Der Autor: Tom Limes arbeitet seit mehr als zwanzig Jahren mit schulfrustgeplagten Kindern und Jugendlichen.

Das Buch: Julian, Liza, Tariq und Max lernen sich in einer Bildungsmaßnahme, in der sie den Hauptschulabschluss nachholen können, kennen, Aus ganz unterschiedlichen Gründen sind sie mit dem Schulsystem nicht klar gekommen, allen gemeinsam sind aber die schlechten Erfahrungen, die sie mit Mitschülern und Lehrern gemacht haben. So leben sie mit dem Gefühl, als chancenlos abgestempelt zu sein.

Für wen geeignet? Jedes Jahr verlassen etwa 50 000 Jugendliche die Schule ohne Abschluss. Dabei sind diese Kinder in der ersten Klasse einst auch frohen Mutes gestartet. Dieses Buch will aufrütteln und Mut machen, seine Träume, für die es sich zu leben lohnt, auch umzusetzen.

Reise zu neuen Helden

Ben Brooks: „Stories for Kids who dare to be different – vom Mut, anders zu sein“. Loewe, 208 Seiten, 19,95 Euro. Quelle: Loewe

Der Autor: Ben Brooks ist Shooting-Star der britischen Literaturszene. Er lebt in Berlin.

Über das Buch: Es ist immer schwer, gegen den Strom zu schwimmen. Gerade Kinder leiden häufig unter Mobbing oder Einsamkeit, weil sie anders denken oder sich anders verhalten. In „Stories for Kids“ zeichnet Ben Brooks in mehr als 100 kurzen Biografien nach, was aus Kindern und Erwachsenen geworden ist, die sich getraut haben, ihr Anderssein auch zu leben. Darunter sind bekannte Persönlichkeiten, aber auch viele, die vielleicht nur regional oder in bestimmten Kreisen bekannt sind wie der taube Bulgare Dobri Dobrew, der vor der Kathedrale in Sofia bettelte und sein Geld an die Kirche spendete. Oder Indira Ranamagar, die in Nepal für Kinder inhaftierter Eltern Kinderheime und Schulen gründete. Oder Liam Davis, der Fußballer und schwul ist.

Für wen geeignet? Jeweils auf einer Doppelseite werden die Menschen vorgestellt – die Biografien können natürlich in der Kürze nur auf das Wesentliche begrenzt sein, aber sie eignen sich gut zum Stöbern und Hineinschnuppern. Da die Schrift nicht zu klein ist, können auch geübte junge Leser ab acht Jahre (dritte Klasse) versuchen, die Geschichten selbst zu lesen. Es gibt auch weitere Bände, zum Beispiel Biografien nur für Mädchen oder Jungen.

Von Maike Jacobs