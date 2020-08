Hannover

„Leinweber“ meldet sich die Miss NP jetzt am Telefon. Seit zwei Wochen ganz genau. Da hat die 26-Jährige ihren langjährigen Freund Dimitri Leinweber (33) im Standesamt am Timmendorfer Ostseestrand geheiratet, die große Feier ist natürlich verschoben in Corona-Zeiten. Donnerstagabend hätte die schöne Frau mit vietnamesischen Wurzeln ihren Titel abgeben müssen, auf der Bühne im Stadtpark hätte eine prominente Jury die Nachfolgerin von My Leinweber gewählt, die 15. Miss NP.

Nun ist die gesamte Donnerstags-Rendezvous-Reihe wegen der Pandemie abgesagt worden, es wären sechs rauschende Familienfeste im 38. Jahr von Niedersachsens größter Sommerserie gewesen. Aber nicht nur das: wir von der NP haben uns entschlossen, das Rennen um den Titel der Miss NP 2021 nicht neu zu starten.

Es scheint nicht mehr die Zeit für Schönheitskonkurrenzen, selbst Marktführer Miss Germany Corporation, mit dem die NP seit der ersten Miss-NP-Wahl im Jahr 2006 kooperiert hat, hat seine Aktivitäten komplett ins Digitale verlegt. Statt Miss Hannover- und Miss Niedersachsen-Wahl gibt es Live Experiences mit Beauty-Fachleuten in einem Studio in Hamburg – und nur noch eine einzige öffentliche Wahl mit Jury: die des Miss-Germany-Finales im Europapark Rust.

Autogramm und Events

„Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit“, hat My Bui Leinweber Verständnis für die Entscheidung, „so werde ich also die letzte Miss NP bleiben.“ Viel erlebt hat die Junior-Abteilungsleiterin „Herren Hemden“ bei „ Peek & Cloppenburg“ am Kröpcke vor dem Lookdown im März – sie war auf der Bühne der Sportgala im Theater am Aegi und der „Nacht der Gastronomie“ im Kuppelsaal, fuhr Ehrenrunden mit den Gewinnern der „Nacht von Hannover“, schlemmte in den VIP-Logen von 96, dem „Ascot-Renntag“ auf der Bult und „Stars for free“ auf der Expo-Plaza.

My wurde für ein halbes Dutzend Fotoshootings gebucht, lernte spannende Menschen wie alle Bürgermeister der Region kennen und gab selbst Autogramme. „Eine aufregende Zeit, die ich da erleben durfte“, sagt sie und lacht, wenn sie daran denkt, dass ihr „Dienstwagen“ (ein VW Up! des Autohauses Kahle) an beiden Seiten mit ihrem Konterfei beklebt war: „An der Ampel haben die Leute schon sehr neugierig rübergeschaut.“

„Mehr Selbstvertrauen“

Fast 20 Termine hat My durch Corona verpasst, noch nichtmal verabschieden kann sie sich heute von dem Publikum, das sie 2019 so gefeiert hat, als vor laufenden RTL-Kameras der Siegername genannt wurde und sie die Hände vors Gesicht schlug. „Ich möchte an und mit diesem Titel wachsen“, hatte sie den Reportern danach in den Block diktiert, jetzt sagt sie: „Der Titel hat mich wirklich wachsen lassen und mir noch mehr Selbstvertrauen gegeben. Schade, dass nicht noch andere junge Frauen nach mir so ein spannendes Jahr erleben dürfen.“

My bei der Miss NP Wahl Quelle: Archiv

Nun wohnt also ein Ehepaar in der 75-Quadratmeter-Wohnung im Stadtteil Groß-Buchholz, ein Ehepaar mit zwei Modeexperten. Ehemann Dimitri ist Filialleiter von „Eighty-Five“ in der Ernst-August-Galerie. Etwas wehmütig schaut sie auf das Kleid, in dem sie im vergangenen Sommer gewann.

Die Krone, die sie so gerne der Nächsten aufgesetzt hätte, hat sie schon abgegeben und nur fürs letzte Foto nochmal in Händen gehalten, was bleibt sind die Erinnerungen und ist die Tatsache, das letzte Kapitel dieser Erfolgsgeschichte geschrieben zu haben. „Ich werde den Titel in Ehren halten“, sagt My Leinweber, „irgendwie bleibe ich ja jetzt für immer und ewig die Miss NP.“

