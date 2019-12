Model Vivien Wysocki mischt auch politisch mit

Hannover

Wo man möglicherweise eine große Diskrepanz zwischen zwei Welten erkennen könnte, gelingt ihr der Kunstgriff: Vivien Wysocki (24) startet derzeit international als Model durch und ist zugleich in beachtlicher Weise politisch engagiert. Beispiel zur Einstimmung auf ihre Geschichte: Ihr Gesicht zierte die Novemberausgabe des Magazins „Grazia“, für den hannoverschen TV-Sender „h1“ moderierte sie Sendungen rund um die Oberbürgermeisterwahl, interviewte die drei Kandidaten vorab und berichtete am Wahltag live aus dem Rathaus.

Regional: Mit ihrem „h1“-Kollegen Niklas Kuschkowitz interviewt Vivien Wysocki den frisch gewählten Oberbürgermeister Belit Onay. Quelle: h1

Aber alles nacheinander. Als Wysocki 15 Jahre alt war, bummelte sie durch Hamburg, schaute sich in einer Filiale der spanischen Modekette „Zara“ um. Dort sprach sie eine Frau an, fragte, ob sie nicht Lust hätte zu modeln. „Mein Vater war da eher skeptisch“, erinnert sie sich im Gespräch mit der NP an das darauffolgende Gespräch mit den Eltern zu Hause. „Meine Mutter hat sich erstmal die Website der Agentur angeguckt, mich dann bei den weiteren Schritten unterstützt.“ Für diese Agentur war sie mit ihrer Körpergröße von 1,70 Meter zwar zu klein, dafür klappte es aber bei der Hamburger Agentur „Muga Models“ – seit 2012 ist sie dort unter Vertrag.

Früher wurde sie für einen Jungen gehalten

„Es ging alles ganz behutsam los, ich konnte ja schließlich nicht in der Schule fehlen“, erzählt sie von den Anfängen. Dass sie für dieses Geschäft einmal gefragt sein würde, hätte sie damals nicht für möglich gehalten: „Ich bin früher oft für einen Jungen gehalten worden und stand nicht gerade im Mittelpunkt, wenn es um Äußerlichkeiten ging.“

Mini-Model: Die kleine Vivien bei ersten Styling-Versuchen. Quelle: privat

Die Medienwissenschaftlerin, die gerade in Hannover an der Expo-Plaza ihr Studium abgeschlossen hat, muss lachen. Aber nicht nur, weil heute genau das Gegenteil der Fall ist – sie arbeitet für die Kosmetikkette Sephora, für Garnier (Kosmetikprodukte), für die Modemarke Liebeskind, ist im aktuellen Heft des Magazins „Emotion“ zu sehen. Trotzdem: Die 24-Jährige macht sich aus dem ganzen Mode- und Modelzirkus nicht wirklich viel: „Ich sage nicht, dass ich Model bin“, betont sie bei einem Latte Macchiato in der Holländischen Kakaostube, „ich sage immer: Ich arbeite als Model.“

International: Für die Marke Sephora ist Wysocki (links) in einer Werbekampagne im asiatischen Raum zu sehen. Quelle: privat

Sie trennt strikt zwischen dem Job („er hat unglaublich viele Facetten“) und ihrer Persönlichkeit und wird auch in dem Gespräch nicht müde, mehrfach darauf hinzuweisen. „Wenn man Model sein möchte, muss man immer gut gekleidet sein und den Lifestyle eines Models auch führen, wenn man erfolgreich sein möchte. Das nervt. Ich weiß gut, dass ich diese Erwartungen nicht zu 100 Prozent erfülle.“ Viel mehr erfüllt es sie, sich mit gesellschaftlichen Themen – insbesondere mit politischen – auseinanderzusetzen, das ist das, was sie reizt. Zwar nicht seit jeher, dafür heute umso intensiver.

Politik fängt für die Hannoveranerin vor der Haustür an

„Irgendwann nach der Schule habe ich gemerkt, dass Politik das ganze Leben beeinflusst: Es fängt vor der eigenen Haustür an und geht bis in die ganze Welt.“ Wysocki empfand es als Pflicht, sich zu informieren. Und das nicht zu knapp: „Ich habe jeden Tag 20-mal Nachrichten geschaut, jede Politsendung geguckt – drei Jahre lang bis zur Bundestagswahl 2017“, erzählt sie, „ich konnte gar nicht informiert genug sein.“ Die junge Frau erkannte, „dass es meine Bürgerpflicht ist, demokratisches Verständnis aufzubringen.“ Nach und nach fügte sich das gigantische Politikpuzzle in ihrem Leben, „man muss die Geschehnisse lange verfolgen, um sie überhaupt zu verstehen.“

Wysocki organisierte politische Veranstaltungen in der Stadt mit, brachte sich bei Themen wie Streitkultur und Partizipation ein. Highlight bisher: Die 24-Jährige moderierte Sendungen bei „h1“, die sich mit der Oberbürgermeisterwahl beschäftigten, sprach mit den Kandidaten. Größte Erkenntnis dieser Arbeit: „Toleranz heißt nicht, die gleiche Meinung zu haben. Sondern auch zu tolerieren, wenn man nicht einer Meinung ist.“

Und in Zukunft? Will Wysocki Gründerin werden

Dennoch setzt sie jetzt erstmal auf das Modeln: „Manche Chancen bekommt man nur einmal im Leben.“ Den Master will sie im Oktober nächsten Jahres machen. Langfristig gesehen strebt sie an, Gründerin zu werden, „weil ich spannend finde, ein Produkt oder eine Geschäftsidee aus eigener Kraft aufzuziehen.“ Spannend ist es aber auch, wie diese junge Frau Politik, Wirtschaft und das Modebusiness unter einen Hut bringt.

Lesen Sie auch:

Wysocki diskutiert mit IT-Experten über Datensicherheit

Vivien Wysockis Auftritt bei Instagram

Von Mirjana Cvjetkovic