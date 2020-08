Hannover

Die stadtnahe vordere Eilenriede ist ein Dreieck zwischen Hohenzollernstraße, Fritz-Behrens-Allee und Bernadotte-Allee. „Hier hat der Gartenarchitekt Julius Trip um 1900 breite Wege und Promenaden anlegen lassen. Der Wald sollte zum Flanieren einladen und gezielt zum Naherholungsgebiet werden“, sagt Hannovers Forstbetriebsleiter Felix Bettin.

Es ist der trubeligste Teil des Stadtwaldes, von dessen Eingang der Hauptbahnhof nur 800 Meter entfernt liegt. In der vorderen Eilenriede liegen Besucherlieblinge wie die Spielplätze Wakitu und Sonnenspielplatz, die urige Gaststätte „Milchhäuschen“, die Minigolf-Anlage oder die Wilhelm-Busch-Wiese. In diesem Teil beobachtet der Förster besonders häufig, dass sich Kinder Hütten oder Tipis im Wald bauen – auch bei unserem Rundgang bastelt der kleine Thore (6) im Unterholz an einem Häuschen. „Das dürfen Kinder mit herumliegenden Holz gerne tun“, sagt Bettin. Wichtig sei nur, dass das Holz nicht mit nach Hause genommen wird. „Totholz sollte im Kreislauf des Waldes bleiben, sonst entzieht man ihm die Nährstoffe.“

Anzeige

Den 34-Jährigen freut es, wenn er sieht, wie Kinder den Wald für sich entdecken. „Nur wenn sie die Natur schätzen, werden sie sie als Erwachsene auch schützen.“ Allen Beteiligten sollte aber klar sein, dass niemand haftet, wenn sich Kinder beim Toben und Werkeln verletzen sollten. „Das Betreten des Waldes“, betont der Förster, „erfolgt immer auf eigene Gefahr.“ In der vorderen Eilenriede gilt zudem eine weitere wichtige Regel: „Das Gebiet gehört zum Stadtbereich Mitte, deswegen herrscht hier ein ganzjähriger Leinenzwang für Hunde.“ Im übrigen Stadtwald müssen Hunde nur in der Brut- und Setzzeit vom 1. April bis zum 15. Juli an der Leine geführt werden.

Weitere NP+ Artikel

Erlaubt: Thore (6) baut an einem Holz-Tipi. Quelle: Behrens

Wir kommen zu einer mächtigen Esche. Um die 160 Jahre alt ist der Baum, mehr als 30 Meter hoch, 1,80 Meter dick. „Wir haben viele dieser alten Riesen im Wald“, sagt Bettin. Aber wie lange noch? Was Laienaugen nicht sehen: Der Baum ist krank. „Der Schwarze Eschenbachkäfer frisst an ihm“, sagt Felix Bettin. Schuld ist die Dürre der letzten Jahre. „Es ist zu warm und zu trocken.“ Der Wassermangel schwächt das Immunsystem der Esche, sie kann sich dadurch nicht mehr gegen Schädlinge wehren. „Ihre Baumkrone wird schon lichter.“

Die alte Eilenriede – Fitness

Die nördliche Eilenriede reicht von der Walderseestraße im Norden bis zum Pferdeturm im Süden. Dieses Gebiet, das zum Stadtteil Zoo gehört, ist der alte Teil des Waldes. „Hier stehen Bäume, seit es Bäume gibt“, sagt der Förster.

Neben Liegewiesen, Spiel- und Bolzplätzen, Rodelbahn und Pflanzgarten, dem Traditionslokal „Steuerndieb“ und dem 2019 komplett überarbeiteten, legendären Trimm-dich-Pfad befindet sich nahe des Stadtteilzentrums Lister Turm auch der ebenfalls vergangenes Jahr erbaute Fitnessparcours. 150 Quadratmeter umfasst die Fläche mit Balancebalken, Hangel- und Turnleitern sowie Reckstangen, an denen auch bei unserem Besuch fitte Freizeitsportler Kraft, Körperbeherrschung und Ausdauer trainieren und sich bereitwillig fotografieren lassen. „Die Station wird super genutzt“, freut sich Felix Bettin.

„Vor allem, als wir den Parcours nach dem Corona-Lockdown wieder öffnen konnten, die Fitnessstudios aber noch dicht waren, war die Anlage begehrt.“ Überhaupt Corona und die Eilenriede. „Die Menschen haben in dieser Zeit ihren Wald neu entdeckt, es kamen deutlich mehr Besucher – auch viele Menschen, die sonst nicht hier unterwegs sind.“ Woran der Förster das gemerkt hat? „Ganz viele haben sich verlaufen und uns nach dem Weg gefragt“, sagt er mit einem Schmunzeln.

Sportlich: Fabian (li) und Lukas (re) beim Fitness Quelle: Christian Behrens

Seit 2003 ist die Waldstation die waldpädagogische Einrichtung der Eilenriede, auch sie liegt im nördlichen Teil. Wegen der Corona-Bestimmungen werden Führungen und Kurse noch nicht wieder angeboten, doch man kann das 3,7 Hektar große Gelände mit Tiergehegen, Forsch- und Erlebnisstationen rund um die Themen Pflanzen, Tiere und Wald auf eigene Faust erkunden. „Auch Rundgänge mit dem Audioguide sind wieder möglich“, sagt Waldstation-Leiter Hanspeter Geiges. Kleine Gruppen dürfen auch den 36 Meter hohen Walderlebnisturm wieder erklimmen. Beinahe mit jeder Stufe ändert sich die Aussicht. Und wenn man dann von oben auf die Baumkronen blickt, ist das ein majestätisches Bild.

Förster Felix Bettin und Hanspeter Geiges (li) von der Waldstation genießen die Aussicht. Quelle: Christian Behrens

Der Wald in Zahlen 480 Sitzbänke laden zu einem Päuschen ein, 280 Papierkörbe sollten eigentlich gewährleisten, dass es keine Vermüllung gibt – doch dem ist nicht so, bedauert Felix Bettin. „Auch der Vandalismus nimmt zu. Ich würde mir wünschen, dass sich alle Besucher der Eilenriede rücksichtsvoller untereinander und in Hinblick auf die Natur verhalten würden.“ Ein weiteres Problem: Immer mehr Menschen nutzen Nebenwege, die nach und nach zu richtigen Trampelpfaden werden. „Dadurch wächst dort weniger, das war dichter Wald“, sagt der Förster. Es gibt 50 Holzbrücken, 14 Denkmäler, je zehn Liegewiesen und Spielplätze, drei Schutzhütten und einen Minigolfplatz. Hobbysportler können sich außerdem an einer Fitnessstation, einem Fitnessparcours oder zwei miteinander verbundenen Inlinerstrecken austoben. Ein Mountainbike-Parcours und ein Trimm-dich-Pfad führen durch den Wald, es gibt fünf Laufstrecken, drei Rodelhügel, 80 Kilometer Wanderwege, 38 Kilometer Radwege und elf Kilometer Reitwege.

Die ruhige Eilenriede – Waldbaden und Poesie

Felix Bettin führt uns an der Kleefelder Petrikirche in den südlichen Teil der Eilenriede. Dieser Bereich steht vor allem für eines: für Ruhe. Entlang des Schmachtebergs geht es in östlicher Richtung in den Wald. Unter Rotbuchen, die 120 bis 140 Jahre alt sind, bleibt der Förster stehen. Wir lauschen. Und hören – nichts. „Hier gibt es weniger Besucher als in anderen Teilen der Eilenriede“, sagt der 34-Jährige. Den Wald umgeben an dieser Stelle auch weniger Hauptverkehrsstraßen, kein Autolärm dringt zu uns durch. Der perfekte Ort zum Waldbaden!

Entspannung: Förster Felix Bettin demonstriert, wie man Waldbaden betreiben kann – eine erholsame Meditation. Quelle: Christian Behrens

Um diese Methode, bei der man mit allen Sinnen in die Natur eintaucht, zu demonstrieren, stellt sich Felix Bettin an eine Buche, umfasst den Stamm. „Man kann sich einen Baum ganz bewusst erschließen, die Rindenstruktur fühlen oder darauf achten, wie viel Kraft die Wurzeln ausstrahlen.“ Der Förster legt sich mit dem Rücken auf den Waldboden und schließt die Augen. „Einfach mal dem Wald zuhören“, sagt er, „das Vogelgezwitscher und das Blätterrauschen aufnehmen. Die Erde berühren, den besonderen Geruch des Waldes wahrnehmen.“

Er rät, mehrere Minuten so zu liegen und die Augen zu schließen. „Wenn man die Augen wieder öffnet, die grünen Baumkronen und den blauen Himmel dahinter betrachtet, ist das eine tolle neue Perspektive, die man beim Spazierengehen nicht erlebt.“ Viele Menschen nutzten den Wald inzwischen für diese Meditation, hat Bettin beobachtet, „die meisten früh am Morgen.“

Waldbaden verstärkt den heilenden Effekt, den Wälder ohnehin auf Menschen haben. „Bei einem Gang durch den Wald wird der Puls gesenkt, Stresshormone werden abgebaut, Glückshormone aufgebaut“, zitiert der Forstbetriebsleiter aus Studien. Dazu passt das Gedicht, das jemand in einen Strauch gehängt hat, an dem wir vorbei spazieren. „Doktor Wald“ heißt es und erzählt davon, wie viele Wehwehchen der Wald kuriert. „Wenn ich an Kopfweh leide oder Neurosen, mich unverstanden fühle oder alt, und mich die holden Musen nicht liebkosen, dann konsultiere ich den Doktor Wald.“

Es käme vor, dass Menschen Bilder und Gedichte im Wald aufhängen, erzählt Bettin. „Im Advent hat auch mal jemand einen Baum weihnachtlich geschmückt.“ Solange dem Wald damit nicht geschadet wird, lässt das Forstteam derlei Dekorationen hängen. Für Felix Bettin ist es auch Indiz für die Verbundenheit der Hannoveraner mit ihrer Eilenriede. „Viele haben eine richtig emotionale Beziehung zu ihr.“

Gedichte im Wald Quelle: Christian Behrens

Der Förster zählt für uns auf, welche Tiere die Eilenriede beherbergt: Hasen, Füchse, einige Rehe, Eichhörnchen, zahllose Vögel, Mader, Wildschweine als Wechselwild. Da begegnen wir zwei Frauen, die eine für die Eilenriede neue Spezies an der Leine führen: die Ziegen Lilli und Fenna. Susanne Franke und Claudia Dahnke arbeiten im Kleefelder Stephansstift in der Jugendhilfe. Ihre tiergestützte Pädagogik wird von Ziegen und Hunden begleitet. „Und manchmal machen wir einen Ziegen-Spaziergang in der Eilenriede“, erzählt Franke und lacht. Felix Bettin kennt jeden Winkel von Hannovers grüner Lunge. Er würde sich niemals verlaufen und hat als Förster viel erlebt. „Aber Ziegen“, sagt er lachend, „sehe ich hier heute zum ersten Mal.“

Claudia Dahnke mit Ziege Lilli (li) und Susanne Franke mit Ziege Fenna Quelle: Christian Behrens

Von Julia Braun