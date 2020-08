Hannover

Mitten in der Nacht fing alles an. Weil der Laden sich nur langsam füllte, mussten die 14 Finalistinnen im Oktober 2006 an einem Freitag, den 13., bis zwei Uhr morgens warten, ehe die erste Miss-NP-Wahl in der Osho-Disko am Raschplatz starten konnte. Die Premierensiegerin überzeugte mit Schlagfertigkeit und Optik. Die 21-jährige Jennifer Kirsch aus Garbsen war Studentin der Wirtschaftswissenschaften und stellte ihre Traummaße 90-58-88 im Leoparden-Bikini zur Schau. 450 Besucher johlten, die Jury gab Bestnoten. Von der Diskokugel ging es in den Stadtpark, vom Herbst in den Sommer – dort etablierte sich der Wettbewerb, der 14 Siegerinnen und mehr als 400 Bewerberinnen sah.

Carla Sofia Valente (heute 33), deren Eltern das Restaurant „ Algarve“ führten, warf ihr portugiesisches Temperament in die Waagschale, Evelin Alirezaei (jetzt 30) verzauberte Hannover mit einem Lächeln aus 1001 Nacht – ihre Familie stammte aus dem Iran. Viktoria Specht (nun 29) war in Sibirien geboren, My Bui Minh (26) hatte Wurzeln in Vietnam und reiste noch kurz vor Corona in das Land ihrer Eltern.

Anzeige

Miss Wahl hat einiges verändert

Die Miss NP war ein Markenzeichen, viele der Siegerinnen schafften es hinterher aufs Podium der Miss-Niedersachsen-Wahl – und eine sogar auf Deutschlands Schönheits-Thron. Caroline Noeding hat eine kolumbianische Mutter und einen peruanischen Papa und studierte Mathe und Spanisch, als sie 2012 im Stadtpark antrat. Die damals 21-Jährige gewann genauso überlegen wie fünf Monate später auch die Miss-Niedersachsen-Wahl und holte sich im Europapark Rust den Titel der Miss Germany mit dem größten jemals erreichten Vorsprung. Juror Reiner Calmund (71) urteilte: „Eine Jahrhundert-Schönheit.“

Weitere NP+ Artikel

Caro war fortan ein TV-Promi, lernte George Clooney (59) kennen, war zu Gast bei Oliver Pocher (42) war mit Partysänger Lorenz Büffel (41) liiert, fing selbst an zu singen und hat seit 2016 eine Hauptrolle in der RTL-2-Seifenoper „ Köln 50667“. Wie übrigens Miss NP 2015 Sophie Imelmann (24) auch. Die schönsten Rollen allerdings gab es für 2007-Siegerin Tina Vehling und 2014-Champion Janine Beckefeld. Die 33-jährige Vehling heißt jetzt Akcay und ist zweifache Mama, Beckefeld ist nun Frau Koster und brachte im Oktober 2019 den kleinen Karl zur Welt. Ein Frühchen, das sich prächtig entwickelt. „Die Miss NP-Wahl war unglaublich wichtig für meine Entwicklung“, sagt die 25-jährige Janine Koster, „der Sieg hat mir großes Selbstvertrauen gegeben und mich tolle Menschen kennenlernen lassen.“

„Ohne diese Wahl wäre ich nicht zu der geworden, die ich jetzt bin“, sagt 2018-Siegerin Jo-Ann Bornträger (26). Nur eine will nicht mehr zurückblicken. Annika Nitsche (jetzt 30), Miss NP 2013, wurde Lehrerin und bat die NP, alle Fotos ihrer Wahl aus dem Internet zu entfernen. Die anderen sind eher stolz, Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein.

Das sind unsere Missen

2006 Jennifer Kirsch

2007 Tina Vehling

2008 Carla Sofia Valente

2009 Helene Raatz

2010 Evelin Alirezaei

2011 Viktoria Specht

2012 Caroline Noeding

2013 Annika Nitsche

2014 Janine Beckefeld

2015 Sophie Immelmann

2016 Annette Sylla

2017 Sylvia Hamacher

2018 Jo-Ann Bornträger

2019 My Bui Minh

Von Christoph Dannowski