Hannover

Manchmal ist es nur ein kleiner Hebel, den man umlegen muss – und schon sieht das Leben viel bunter aus. Hannovers Poesie-Pop-Duo „Milou & Flint“ haben mit „Vor der Tür“ ein Video gedreht, das ein Lächeln auf jedes Gesicht zaubern dürfte. „Es geht um einen Miesepeter, der sich einigelt, sich abschottet, die Gefühle ausknipst“, erzählt Christoph van Hal (42) alias Flint über den Song aus dem Album „Blau über grün“. Ein Glücksfall: Für die Hauptrolle konnten die hannoversche Band den zweifachen Comedypreisträger Oliver Kleinfeld (53, „extra 3“) gewinnen.

Gedreht wurde unter Hochdruck – „von neun Uhr morgens bis neun Uhr abends war alles im Kasten, Milou wollte noch zum Elton-John-Konzert “, erinnert sich van Hal an den Stress-Tag im Mai. Der aber kein Problem war: Hinter der Kamera stand nämlich Marquess-Sänger Sascha Pierro (47), der schon häufiger für „ Milou & Flint“ Videos inszenierte. „Er sprudelt immer über vor Ideen“, schwärmt Multi-Instrumentalist van Hal.

Marquess-Sänger Sascha Pierro hinter der Kamera

Das Video über eine schwierige Tochter-Vater-Beziehung spielt unter anderem in einem kultigen Tante-Emma-Laden in Laatzen, Grummel-Rentner Kleinfeld rempelt da Verkäufer van Hal mit seinem Hackenporsche an. „In den Laden hat auch Mousse T. schon mal gedreht“, berichtet der 42-Jährige. Er und Barbara Milou (28) warfen sich für die Szene auch in Schale: „Wir tragen alte Edeka-Kittel aus den 70er Jahren.“

Angestaubt ist die liebevoll inszenierte Geschichte zwar nicht, „aber total klischeehaft“, gibt van Hal zu und schmunzelt. Kleinfeld verbreitet in seiner Rolle noch schlechte Laune bei einer Kioskfrau, Straßenmusikern und dem Nachbarsjungen, dessen Fußball er einkassiert. Bis „vor der Tür“ der Paketbote einen Kasten mit vielen bunten Lichtern und einem Hebel ablegt. Als Kleinfeld sich dazu durchringt, den Hebel umzulegen, stiehlt sich die Sonne in sein Leben zurück.

Neben Schauspieltalent hat das Duo noch mehr zu bieten: „Wir arbeiten an einem Kinderbuch“, verrät van Hal, er und seine Gesangs-Partnerin haben mit Songs wie „Karussell“ die Herzen vieler junger Fans erobert. „Wir bekommen so einige Zuschriften von Familien.“ Insgesamt hat dieser Auftritt die Hannoveraner ganz weit nach vorne gebracht: Im November 2018 lud Entertainerin Ina Müller (53) sie ein – nach dem Auftritt bei „Inas Nacht“ gingen die Video-Klicks steil nach oben. „Wir haben das voll gemerkt, sogar nach der Wiederholung auf NDR neulich“, freut sich van Hal. Hier ist ein Ausschnitt des Auftritts:

„ Milou & Flint“ sind gut gebucht: Am 14. Juli singen sie „Vol avec moi“ in der französisch geprägten Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens (ab 11.50 Uhr). Am Vorabend treten sie in Chemnitz auf, rechnen damit, dass sie erst gegen vier Uhr morgens in Mainz eintreffen. Van Hal sieht das gelassen: „Zum Glück haben die beim Fernsehen eine gute Maske.“

Das sind weiter Termine des Duos: Am 20. und 21. September begleiten sie das 30. Bühnenjubiläum von Kabarettist Matthias Brodowy (47) im Theater am Aegi, am 2. November geben sie ein Heimspiel im Pavillon. Karten kosten im NP-Shop 25,90 Euro.

Schöne Geschichte: Sascha Pierro (rechts) dreht das Video „Vor der Tür“ mit Oliver Kleinfeld und Barbara Milou. Quelle: Foto: Christoph van Hal

Von Andrea Tratner