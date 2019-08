Hannover

Wie es so ist im Leben, nach dem Schulabschluss stellen sich wohl alle jungen Leute die Frage der Fragen: Was mache ich jetzt? „Musik oder Mode?“, wog Mick Möller (23) nach dem Abi im Jahr 2016 eine Zeit lang ab. Und kam zu dem Schluss, dass „das eine ja das andere nicht ausschließt“. Er entschied sich schließlich für den Weg in die Bekleidungsindustrie. „Der theoretische Teil der Musik hat mich in der Schule schon nicht interessiert“, so Möller lachend, diese Tatsache dürfte ihm die Entscheidung leichter gemacht haben.

Und nun eröffnet der Sohn von Herrenausstatter Herbert B. Möller (71) und seiner Frau Michaela Möller (50, sie hat bei „Möller & Möller“ an der Joachimstraße die Damenmode unter ihrer Fittichen) bald sein erstes Geschäft – das „ Micks“ an der Luisenstraße, wohl die beste Adresse der Stadt. „Ich freu mich sehr“, sagt der 23-Jährige beim Rundgang mit der NP durch den Laden – derzeit noch eine Baustelle. Hier hatte die Pariser Luxusmarke Hermès bis Februar ihre Waren verkauft. Nach 15 Jahren war dann Schluss, das Geschäft wohl zu klein geworden – obwohl es gut lief.

Für Möller sind die 160 Quadratmeter Verkaufsfläche genau richtig für den Start ins Geschäftsleben. Hier will er „vom legeren Look für die Freizeit bis hin zur Maßkonfektion“ ausgewählte Mode für den Mann anbieten. Damit auch das Interieur am Ende seinen Vorstellungen entspricht, hat er die Räume umgestalten lassen, einiges ist geblieben. Hat ihm sein Vater, der ja 1971 sein erstes Geschäft in Linden-Süd, den „Lindener Kleiderschrank“ eröffnet hat, Tipps gegeben oder gar reingeredet? Beide müssen lachen, der Sohn lässt dem Vater den Vortritt beim Beantworten der Frage.

„Für ihn hat sich das vielleicht so angehört, aber ich habe nun mal die Erfahrung“, so Herbert Möller. Und als er dem 23-Jährigen gesagt hat, „dass ein Detail seines Vorhabens höchstwahrscheinlich so nicht funktionieren wird, hat er das nicht unbedingt freudig aufgenommen. Den Rat befolgt hat er dennoch.“

Bei Junior und Senior hat man aber in keiner Sekunde das Gefühl, dass der Junge bloß das tut, was der alte Herr möchte. „Ich habe mir viel von meinem Vater abgeguckt, stilistisch und auch kaufmännisch“, erzählt Mick Möller ganz offen. Und der Vater ergänzt: „Die Aufgabe der Eltern ist es doch, die Kinder an die Tränke zu führen.“ Wieder lacht er leise sein verschmitztes Lachen: „Saufen müssen sie selber.“

Möller will sein eigenes Ding machen und hochwertige Kleidung aus Manufakturbetrieben (überwiegend aus England, Italien und Japan) anbieten. Hier arbeitet der 23-Jährige mit Schneidern, Schustern und Reinigungen zusammen, die ebenfalls Freude an ihrem Handwerk haben.

„Ich weiß, was ich zeigen möchte, ich weiß, wofür ich stehe“, sagt Mick Möller ganz selbstbewusst. Manchmal wundert man sich schon, wie klar der 23-Jährige die Dinge sieht, wie er seine Ansichten formuliert. Und was ist das, wofür er steht? „Verlässlichkeit, Eigenverantwortlichkeit – privat als auch geschäftlich –, sowie für einen eigenen smarten Look“, bringt es Mick Möller (der gestern einen Anzug vom Abiball trug) auf den Punkt.

Aus Hannover wegzugehen, war für ihn übrigens keine wirkliche Option – bis auf die Ausbildung und im Anschluss ein Jahr Arbeit in München. „Ich habe mit meiner Familie meine Basis hier, fühle mich in Hannover sehr wohl.“ Hier hat Mick Möller auch seine eigene Band, „The Briccs“ heißt sie, er spielt Gitarre. Die Kombo spielt Musik, vorwiegend Rock, Soul und Blues aus Zeiten von Ende der 50er bis Anfang der 70er Jahre. „Meine Familie hat mich mit der Leidenschaft für Musik angesteckt, da war ich Teenager“, erinnert sich Möller junior. Und auch hier schließt sich der Vater-Sohn-Kreis einmal mehr, Herbert Möller spielt in der Band nämlich Schlagzeug – bereits seit 1960 begeistert er sich für das Instrument. Gemeinsam standen sie schon oft auf der Bühne, zuletzt beim Bierfest in der Altstadt!

Die zwei sind ein gutes Team und werden es geschäftlich womöglich auch werden: Möller junior hofft auf den Nachwuchs der Stammkunden, die sich seit Ewigkeiten bei seinem Vater einkleiden. „Die haben sie bei mir nicht so identifiziert, weil es der Laden der Eltern ist“, hat Herbert Möller beobachtet, „sie wollen ein Universum für Gleichgesinnte.“ Da hat er – vielleicht mal wieder – Recht. Und die Jüngeren haben mit dem „ Micks“ bald eine eigene Anlaufstelle. Passt also alles zusammen.

