Hannover: Meeresbiologin Boetius erhält Leibniz-Ring

Boetius leitet das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Der Leibniz-Ring ist mit 15.000 Euro dotiert. Boetius war am 2. Oktober bereits mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt worden. Sie setzt sich für eine deutliche Verschärfung des Klimaschutzes ein.

Laudatio hält Hannes Jaenicke

Die Laudatio bei der Preisverleihung in Hannover hält der Schauspieler und Umweltaktivist Hannes Jaenicke. Mit dem Leibniz-Ring ehrt der Presse Club Hannover seit 1997 jedes Jahr herausragende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Zu den bisherigen Preisträgern gehören die Schauspielerin Maria Furtwängler, der Sänger Peter Maffay und die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth ( CDU). Die Auszeichnung erinnert an den Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), der 40 Jahre lang in Hannover wirkte.

Von epd