Moderne Designs von den Design-Zwillingen Jila und Jale Pashottan, eine Weihnachtskollektion von Antje Aschemann und ganz viel Auswahl bei „ Paradisia“ am Lindener Marktplatz: Die NP zeigt eine Masken-Auswahl von hannoverschen Designern.

Linden-Mitte: Große Auswahl bei Paradisia

„Ich bin seit elf Jahren selbstständig und gewohnt, mich neu zu erfinden“, sagt Ercan Carikci. Deshalb schlossen sich die Türen seines Geschäfts „House of Camey“, um im Oktober als „ Paradisia Germany“ am selben Standort in Linden-Mitte mit überarbeitetem Konzept wieder zu öffnen. Die Designer, deren Kreationen dort verkauft werden, vertreiben die Produkte nun selbst mit. Einige neue Namen hat der Unternehmer in sein Sortiment mit aufgenommen.

Die Auswahl an Stoffmasken (ab 10 Euro) umfasst mit Perlen bestickte oder mit Nieten verzierte Modelle sowie kunterbunt bedruckte Kreationen. „Hannoverkind“ lautet der Schriftzug auf einer Maske – gleichzeitig ist das der Name des lokalen Labels. Die Masken von „Mikes Fun Time“ tragen Nieten oder Perlen.

Große Auswahl gibt es in Ercan Carikcis Geschäfts Paradisia in Linden-Mitte. Quelle: Behrens

Die Corona-Pandemie trifft viele Unternehmer hart. „Um Energien zu bündeln und gemeinsam dem erneuten Lockdown entgegenzuwirken, habe ich ein Netzwerk für lokale Unternehmen ins Leben gerufen“, erzählt Ercan Carikci. Seit Anfang November erarbeiten die Teilnehmer in vier Gruppen Strategien zu Themen, die die Unternehmen nach vorn bringen sollen, wie etwa Social Media, Online-Infrastruktur und Optimierung der Verkaufsflächen.

„Wir unterstützen uns gegenseitig in dieser schwierigen Zeit“, so Carikci. Viele seien moralisch angeschlagen, habe er festgestellt. „In unserer Gesellschaft neigen wir dazu, nur körperliche Krankheiten zu sehen, doch auch mentale Krisen muss man ernst nehmen“, sagt er. Teil des Kollektivs sind nicht nur Modedesigner, sondern Unternehmer aus den verschiedensten Branchen. Manche sind seit vielen Jahren selbstständig, andere frisch gestartet. „Alle sind total motiviert“, freut sich der 36-Jährige.

Linden-Nord : Sportlich-elegante Designs bei Jilajale

Bekannt wurden die Designerinnen Jila und Jale Pashottan 2013 durch ihre Teilnahme an der ProSieben-Show „ Fashion Hero“. Im Frühjahr 2020 eröffneten die Zwillinge in Linden-Nord ihre erste Boutique. Der Erfolg war riesig: Schon nach drei Tagen waren die ersten Teile ausverkauft.

Die Design-Zwillinge Jila und Jale Pashottan in ihrer „Jilajale“-Boutique in Linden-Nord. Quelle: Wilde

Ähnlich überwältigend ist die Nachfrage nach Stoffmasken. Die Designerinnen haben Kunden wie die Deutsche Bank, die Agentur für Arbeit und Therapiezentren mit ihren Kreationen ausgestattet. „Zu zweit haben wir bis zu 600 Masken genäht“, so die eifrigen Zwillinge. Das war für die beiden erstmal die Obergrenze. „Mehr ging nicht, denn wir mussten auch noch die anderen Kollektionsteile nähen.“

Die Designs sind überwiegend schlicht gehalten. Jedoch legen die Designerinnen Wert auf besondere Stoffe. Neue Anfragen, auch von Privatkunden, liegen vor. „Deshalb wollen wir demnächst wieder Stoffmasken nähen und auch einige für das Weihnachtsgeschäft produzieren.“

List: Bunt und weihnachtlich bei Antje Aschemann

Seit 1996 ist Antje Aschemann als Modedesignerin selbstständig. Vor fünf Jahren eröffnete sie ihr eigenes Geschäft in der Ferdinand-Wallbrecht-Straße, nur wenige Schritte vom Lister Platz entfernt. Hier bietet Aschemann nicht nur ihre eigene Modekollektion an, sondern auch eine tolle Auswahl an Stoffen. Außerdem veranstaltet die Designerin regelmäßig Nähkurse für alle, die sich selbst einmal an einem Nähprojekt versuchen wollen. „Im Moment geht das wegen Corona natürlich nicht“, sagt sie.

Ihre eigene Kollektion beschreibt Aschemann als klassisch modern. Auch auf die von ihr designten Stoffmasken trifft dies zu. Die äußere Lage besteht aus gewebter Baumwolle, innen befindet sich ein Baumwolljersey. Eingefasst sind die Masken mit Baumwollschrägband.

Die Weihnachtskollektion punktet mit zurückhaltenden Mustern und Schrägband in Gold oder Silber. Statt knallbunter Weihnachtsmann-Prints setzt Aschemann auf filigrane Blütenranken, Sternchen und cremige Nudetöne. Ein integrierter Draht sorgt bei allen Masken für den perfekten Sitz.

Die Masken sind in verschiedenen Größen erhältlich. Die Modelle für Kinder kosten 15 Euro, Masken für Erwachsene jeweils 18 Euro. Wer lieber online bestellen möchte, wird auf der Kreativplattform Etsy unter „ASCHEMANNstudio“ fündig.

Linden-Mitte: Individuelle Designs bei Frau Zimmer

2001 schlossen sich mehrere Textildesignerinnen zusammen und gründeten das Label „Frau Zimmer“. Marion Krüger und Beata Foit sind von Anfang an dabei und führen das Geschäft am Lindener Markt seit mehr als zehn Jahren zu zweit. In den wechselnden Kollektionen sind zeitlose Mode und Accessoires mit wunderschönen Mustern und in großer Farbvielfalt zu finden. Die drei Räume des Geschäfts sind wie eine große Schatzkiste für alle, die originelle Unikate lieben. Vielleicht lässt sich hier auch noch ein hübsches Weihnachtsgeschenk finden.

Für ihre Stoffmasken (jeweils 12 Euro) wählen die beiden die Textilien sorgfältig aus. Baumwoll-Leinen oder feine japanische Stoffe verzieren sie per Hand mit dem Siebdruckverfahren. Dabei wird die Farbe durch ein engmaschiges Sieb auf den Stoff gedrückt. Die verschiedenen Farben werden nacheinander aufgetragen. Die Siebe stellen die kreativen Damen selbst her.

Marion Krüger und Beata Foit sind Frau Zimmer. Quelle: Wallmüller

Wer einen individuellen Wunsch für seine Maske hat, ist bei „Frau Zimmer“ genau richtig. „Manchmal gibt es eine zum Rock passende Maske oder ein Brautpaar lässt sich die Masken mit einem ,Love’-Schriftzug bedrucken“, erzählt Beata Foit.

Sofern die aktuelle Corona-Lage es zulässt, bieten Foit und Krüger regelmäßig Workshops an, in denen die Teilnehmer sich mit dem Siebdruckverfahren vertraut machen und kreativ austoben können. Anfänger sind herzlich willkommen, Vorkenntnisse sind nicht nötig.

Im Internet: Lustige Masken bei Defeed

Wer auf originelle Accessoires steht, sollte sich die Weihnachtsmasken-Kollektion des Onlineshops Defeed anschauen. Die Schneemann-Maske mit Möhrennase, wird garantiert alle Blicke auf sich ziehen. Der passende Haarreif mit Weihnachtsmann-Mützchen erinnert jeden daran: Weihnachten ist nicht mehr fern.

Eine rote Maske mit weißem Rau-schebart und Santa-Mütze ist eben-falls erhältlich. Doch die weihnachtliche Truppe wäre nicht komplett, wenn nicht auch ein Rentier mit von der Partie wäre.

Die Gummibänder an den Masken sind in der Länge verstellbar. So liegt der Stoff gut am Gesicht an. Wichtig ist bei Stoffmasken immer eine regelmäßige Reinigung. Weichspüler und Trockner mögen Santa und Co. nicht so gern. Ein Vollbad in der Waschmaschine machen sie bis 40 Grad mit. Empfohlen wird jedoch eine heiße Dusche mit 70 Grad heißem Wasser. Zehn Minuten einweichen lassen, mit kaltem Wasser ausspülen und an der Luft trocknen lassen.

Die Masken sind auf www.defeed.de für jeweils 12,90 Euro erhältlich.

Von Janina Fesser