Sie war zweifelsohne eine Grand Dame der Stadt, leitete viele Jahre die Geschicke der Parfümerie „Liebe“ im Herzen Hannovers. Nun hat das Herz von Irmingard Prenzler aufgehört zu schlagen, die Seniorchefin des Unternehmens starb am 10. Juli um 18.10 Uhr im Alter von 98 Jahren.

„Sie ist aus dem Traum in den Himmel gegangen“, sagte ihr Sohn Kurt Prenzler der NP. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass sie keine Schmerzen hatte und friedlich eingeschlafen ist.“ Seine Mutter bezeichnete der Geschäftsmann als eine „tolle Frau, wir hatten ein wunderbares Verhältnis“. Kurt Prenzler und seine Schwester Margit Gieseke haben mit dem Rest der Familie alle Vorkehrungen für die anstehende Beisetzung von „Oma Irmi“ getroffen, sie findet auf dem Familienfriedhof Engesohde am Rande der Döhrener Feldmark statt – es ist einer der ältesten in der Stadt. Hier fanden Persönlichkeiten wie der Flugpionier Karl Jatho, Stadtplaner Georg Ludwig Friedrich Laves, Musiker Konrad Kittner und Schriftsteller Kurt Schwitters ihre letzte Ruhestätte.

Irmingard Prenzler führte ein erfülltes Leben, die letzten Jahre verbrachte sie im Eilenriedestift. In der Einrichtung hatte sie vor drei Jahren ihren 95. Geburtstag gefeiert, Bürgermeisterin Regine Kramarek kam zum Gratulieren vorbei. Und auch da präsentierte Irmingard Prenzler sich stilsicher gekleidet, perfekt frisiert, die Schminke gekonnt dezent ausgewählt. In jungen Jahren liebte sie das Reiten, spielte begeistert Golf. Als 19-Jährige lernte die Apothekertochter Kurt Prenzler kennen und lieben. Der hatte 1939 als Junior-Chef und in dritter Generation die Parfümerie übernommen, die 1871 der Kaufmann Wilhelm Liebe an der Georgstraße eröffnet hatte.

Geschäft in Familienhand

Als Kurt Prenzler 1965 schwer erkrankte, stieg Gattin Irmingard in das Unternehmen ein. Zum 100. Firmenjubiläum folgte Sohn Kurt Prenzler junior, auch dessen Schwester und Irmingards Tochter Margit arbeitete bereits im Hause mit, baute den Modebereich erfolgreich auf. Bis heute ist das Geschäft in Familienhand: Zwar kümmerte sich Irmingard Prenzler ab dem Jahr, in dem ihr Mann starb – es war 1993 – nicht mehr um das Tagesgeschäft, ihre beiden Kinder sowie die Enkelkinder Caroline Prenzler (seit 2001 Geschäftsführung) und Matthias Meyerhoff (seit 2011 in der Geschäftsführung) leiteten den Betrieb erfolgreich weiter.

Drei Generationen: Kurt Prenzler, Margit Gieseke, Irmingard Prenzler, Matthias Meyerhoff, Caroline Prenzler Quelle: Rainer Droese

Die Adresse ist bis heute Anlaufstelle für viele Stars und Sternchen, Menschen aus der Stadtgesellschaft kaufen hier regelmäßig ein. Dazu zählen unter anderem Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, Niedersachsens Migrationsbeauftragte Doris Schröder-Köpf, Sängerin Vicky Leandros, Schauspielstar Uschi Glas, Ex-Messe-Chef Klaus Goehrmann mit seiner Gattin Tessa.

Mit Irmingard Prenzler verliert die Stadt eine ihrer elegantesten Töchter, die Familie Prenzler ihre geliebte Irmi. Ein Trost: „98 Jahre, was für ein Alter“, so ihr Sohn Kurt, „was habe ich Zeit mit meiner Mutter genießen können.“

So trauert Hannover Fotograf Hassan Mahramzadeh: „Mein aufrichtiges Beileid und Mitgefühl gilt den gesamten Familienmitgliedern Prenzler und Gieseke. Ruhe sie in Frieden.“ Designerin Jila Pashottan: „Liebe Familie Prenzler, mein aufrichtiges Beileid! Sie war eine Powerfrau und ein Vorbild.“ Gastronom Biagio Tropenano: „Mein aufrichtiges Beileid und Mitgefühl gilt den gesamten Familienmitgliedern Prenzler und Gieseke. Wenn ich und mein Team etwas tun können, stehen wir Ihnen jederzeit zu Verfügung. Dicke Umarmung.“ Unternehmerin Arina Jablonka (Klavierhaus Döll): „Liebe Familie Prenzler, liebe Familie Gieseke, unser herzliches Beileid – sie war die Grand Dame bei Liebe.“ Herrenausstatter Rolf Eisenmenger: „Unser aufrichtiges Beileid.“Geschäftsfrau Birgitt Rüter: „Mein großes herzliches Beileid liebe Familie Prenzler.“ Fotografin und Filmemacherin Franziska Stünkel: „Liebe Familie Prenzler, meine aufrichtige Anteilnahme.“ Musiker Marc Masconi: „Unser aufrichtiges Beileid! Sie war eine großartige Frau-eine echte Dame! Ich bin stolz, Sie gekannt zu haben und vergesse nie unsere gemeinsame Golfreise auf MS Europa vor vielen Jahren. Sie wird unvergessen bleiben!“

Von Mirjana Cvjetkovic