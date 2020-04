„Rabeneck“: Claudia Rimkus lässt im Internat morden

Hannover

Der Trubel fehlt ihr: „In einem Schulsekretariat ist immer was los“, sagt Claudia Rimkus (63) ein bisschen wehmütig. Die Verwaltungsangestellte im Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium vermisst ihren Job in der Corona-Zeit, man kann sich die kleine, rundliche Frau mit den blonden Wellen im Haar als gute Seele im Auge des Schulsturms vorstellen. Inspirationen aus dem Schulalltag hat sie auch in ihrem zweiten Krimi verarbeitet. Ihr Debüt „Eichengrund“ spielte in einem Seniorenwohnheim, in dem es rätselhafte Todesfälle aufzuklären galt. Für den Nachfolger „Rabeneck“ hat sich Rimkus ein Internat als Schauplatz ausgesucht.

„Da ist mehr Action, mehr Dramatik, ein anderer Lebensrhythmus“, erklärt sie ihre Wahl. Zwar habe sie sich in den Tagesablauf eines Internats erst einarbeiten müssen, manche Themen seien aber klassisch für Schulen: „Mobbing gibt es überall“, sagt sie, verweist aber auch gleich darauf, dass es in „ihrer“ Schule im Zooviertel „moderat zugeht“.

Rimkus lässt wieder Charlotte Stern ermitteln

Ihrer Protagonistin hält Rimkus die Treue: Es ermittelt wieder Charlotte Stern, pensionierte Leiterin des Kriminalarchivs der Polizei Hannover, eine Frau mit Instinkt und Spürsinn. Als im Internat eine Lehrerin ermordet wird, im selben Atemzug eine Schülerin verschwindet und Tage später ein weiteres Mädchen entführt wird, wird sie von Hauptkommissar Hannes Bremer um einen Undercover-Einsatz als Vertretungs-Lehrerin gebeten. Stern soll Fitnesskurse geben.

„Rabeneck“ (408 Seiten, 13 Euro) ist im Gmeiner-Verlag erschienen, der auf Regionalkrimis spezialisiert ist. Quelle: Verlag

Wäre man auf der Suche nach Parallelen zwischen Autorin und Hauptfigur, stieße man hier an die Grenzen: „In Sachen Lebenserfahrung und Weltanschauung steckt schon einiges von mir in Charlotte, auch der Humor ist derselbe. Meine Freunde kennen die flotten Sprüche auch von mir“, gibt die 63-Jährige zu. „Aber schlank und sportlich? Das bin ich nicht“, sagt sie vergnügt – obwohl sie täglich 30 Kilometer auf dem Heimtrainer strampelt. Ein Programm, dass sie seit einem Herzinfarkt vor einigen Jahren konsequent verfolgt.

Lesen Sie auch: So entstand Rimkus’ Debüt „Eichengrund“

Der hätte damals beinahe ihre Nebenlaufbahn als Schriftstellerin verhindert: Zweimal musste sie nach dem Infarkt wiederbelebt werden, lag tagelang auf der Intensivstation, musste auf Reha. Bei der ambulanten Maßnahme bat sie um einen Tag Urlaub, um in Stuttgart zum ersten Mal ihre Lektorin zu treffen – danach war der Vertrag für ihr Krimidebüt fix.

Der dritte Band „Uhlenbrock“ ist schon fertig

Aus dem Debüt ist längst eine Serie geworden, auch wenn der zweite Band erst seit Anfang März auf dem Markt ist. Die dritte Folge „Uhlenbrock“ ist schon fertig, soll im Frühjahr 2021 erscheinen, vom vierten Band „Erlenried“ hat Rimkus schon 150 Seiten. Allerdings ist sie gehandicapt, ihr rechter Arm steckt in einer Bandage. „Tennisarm“, sagt sie seufzend, „typische Sekretärinnenkrankheit, das muss jetzt ausheilen.“ Eineinhalb Jahre Arbeit stecken in jedem 400-Seiten-Krimi. „Ich habe ja einen Brotjob“, erklärt die 63-Jährige die lange Dauer. „Nach Feierabend kann ich nicht sofort in den Schriftstellermodus schalten.“

Am Arbeitsplatz: Derzeit hindert aber eine Armverletzung Claudia Rimkus am Tippen. Quelle: Archiv, Frank Wilde

Zumal gerade der dritte Teil akribische Recherche verlangte. In „Uhlenbrock“ legt ein Serienmörder an zentralen Touristenorten in der Stadt seine Opfer ab – zum Beispiel an der Aegidienkirche. Da Rimkus leidenschaftliche Fotografin ist („Das ist mein Stress-Ausgleich, das fehlt mir in der Corona-Zeit sehr“), dokumentiert sie die Schauplätze mit Bildern. „Sie sind eine Gedächtnisstütze beim Schreiben. Beim Leser soll sich das Kopfkino einschalten, da müssen Entfernungen und Blickwinkel stimmen – von Regionalkrimis wird das so erwartet.“

In der Senioren-WG hat Rimkus einen Figuren-Fundus

In „Uhlenbrock“ schöpft Rimkus übrigens aus dem reichen Figuren-Fundus, den sie im Debüt in weiser Voraussicht bereits angelegt hat. Ihre Ermittlerin Charlotte Stern lebt nämlich in einer Senioren-WG mit interessanten Typen, darunter ein pensionierter Wetter-Frosch, ein Bundeswehrgeneral a.D, eine passionierte „Strick-Liesel“. Auch ihren Herzensmann hat die Hobbydetektivin in der WG gefunden, Psychologe Philipp spielt beim Internatsmord „Rabenbeck“ ebenfalls eine wichtige Rolle. „Zwischenmenschliche Beziehungen gehören zum Leben dazu“, betont Rimkus. Ihre Botschaft: „Man kann sich auch noch mit über 60 noch verlieben, da ist noch nicht Schluss, das hört nie auf ...“ Klingt nach einem Happy End, hoffentlich nicht nur für Charlotte Stern.

Claudia Rimkus *2. Juli 1956 in Hannover. Sie wächst mit zwei Geschwistern in der Südstadt auf. Nach dem Schulabschluss lernt sie Kinderpflegerin, übt den Beruf aber nur kurz aus. Nach der Geburt ihrer zwei Kinder arbeitet sie in Arztpraxen, seit 2002 ist sie in der Verwaltung des Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasiums. Die leidenschaftliche Fotografin hat für ihre Bilder bereits einige Preise gewonnen. „Rabeneck“ (408 Seiten, 13 Euro) ist im Gmeiner-Verlag erschienen. Alle Lesungen sind derzeit natürlich abgesagt, mit dem Reiseunternehmen Beckmann plant Rimkus aber einen „Krimibus“ – eine Ausflugstour mit Lesung. Für den nächsten Termin am 25. April sieht sie wenig Chancen, „aber am 15. Oktober sieht es hoffentlich anders aus.“ Weitere Infos unter www.claudia-rimkus-autorenseite.de

Ideen hat Rimkus noch einige, Band fünf und sechs wären kein Problem für die 63-Jährige. Die aber auch einen großen Freundeskreis, Sohn, Tochter und drei Enkelkindern hat. Familie ist der Krimiautorin wichtig, einen Hinweis finden Leser auf der ersten Seite von „Rabeneck“, der Roman ist ihrer 34-Jährigen Tochter gewidmet. Da steht: „Für Lena und alle, die den Mut aufbringen, der Welt zu zeigen, dass sie anders sind.“ Was steckt dahinter? „Sie ist nicht als Lena geboren worden“, erklärt Rimkus. „Aber sie hat ihren Platz in der Welt gefunden. Ich fand es, wichtig zu signalisieren, dass ich als Mutter das voll akzeptiere.“

Lesen Sie auch: Zusammen mit Kollegin Heike Wolpert hat Rimkus Hannover-Kurz-Krimis geschrieben

Vom Fach: Michael Haunschild von der Polizeidirektion Hannover und die Autorinnen Heike Wolpert (Mitte) und Claudia Rimkus. Quelle: Dröse

Von Andrea Tratner