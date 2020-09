Hannover

Wer zur Fangemeinde der „Francesca & Fratelli“-Pizzen gehört, der kennt auch ihn: Wassilios Kosseoglou (53) leitet das Mutterschiff der Restaurantkette, die Pizzamanufaktur der Calenberger Esplanade läuft unter seiner Leitung. Und wie sie läuft: Der Teig für die insgesamt acht Hannover-Läden wird hier hergestellt, im Steinofen rotieren bis zu 22 Pizzen gleichzeitig, mehr als zehn Mitarbeiter backen und servieren sie bis zu 400 Gästen. Kosseoglou hat alles im Griff – und immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Seine Entertainer-Qualitäten kommen nicht von ungefähr.

Was wohl die wenigsten Gäste wissen: Der lustige Wirt hat nicht immer Pizza serviert. Stattdessen hat er mal vor 70.000 Menschen im Berliner Olympiastadion gesungen. Wer erinnert sich an „Hey Baby“ von DJ Oetzi (49)? Kosseoglou hat den Hit vor ihm gesungen – und 1999 zur Hymne der Football-Meisterschaft gemacht. Er hat in einem Film vom Regisseur Lars Becker (66) gespielt, einige Promis gemanagt und die Pressearbeit des türkischen Superstars Tarkan (47, „ Kiss Kiss“) während seiner Deutschlandtour gemacht. Doch angefangen hatte es tatsächlich mit: Pizza.

Wassilios Kosseoglou im TV-Interview mit Miriam Pielhau. Quelle: privat

Kosseoglou hat mit 18 Jahren sein erstes Restaurant

Die Laufbahn von Kosseoglou kann durchaus verwirrend sein. Das weiß er, deshalb hat er zum NP-Gespräch eine Mappe mitgebracht. „Das ist mein heiliger Schatz“, sagt er. Es ist das Poesiealbum eines Lebens: Der 53-Jährige hat darin fein säuberlich alle Presseberichte und Dokumente aus seinen Lebensstationen laminiert und abgeheftet. Es dauert eine Weile, bis man diesen Ordner durchgearbeitet hat. Aber es hilft.

Von Anfang an: Als der Hannoveraner 18 Jahre alt wird, hat er schon sein erstes Restaurant. Der Italiener „Ciao Ciao“ in Langenhagen. Es gehört seinen Schwiegereltern, mit seiner damaligen Frau Giuseppina Piro (54) übernimmt er das Lokal, führt es 13 Jahre lang. Bis die Ehe 1999 in die Brüche geht. Kosseoglou muss sich nach einem neuen Job umsehen.

Er wird Manager und Party-König

In seinem Laden hat die Prominenz gespeist, der Ex-Gastronom hat die richtigen Kontakte – unter anderem zu Hakan „Aladdin“ Orbeyi (49), der Trommler in Loonas (45) Nummer-Eins-Hit „Bailando“. Kosseoglou übernimmt kurzerhand das Management des gewichtigen Hannoveraners, spielt gemeinsam mit ihm in Lars Beckers Kinofilm „Kanak Attack“ kleine Rollen.

Kosseoglou gründet eine Künstleragentur, managt unter anderem „Wamdue Projekt“ („King of My Castle“) oder die Band Cherona („Rigga-Ding-Dong-Song“) und veranstaltet legendäre Szene-Partys in Hamburg und auf Sylt. Zu seinen Gästen gehören Promis wie Olivia Jones (50), „Blümchen“ Jasmin Wagner (40) oder Dieter Bohlen (66).

Ließ damals nichts anbrennen: Kosseoglou auf einer Party mit Playmate Franziska Wölki. Quelle: Archiv

Dabei polarisiert Kosseoglou mehr als die eigentlichen Stars: Er knutscht mit Playmates, feiert am längsten, fällt mit seiner aufgeweckten Art auf. Man kennt ihn unter dem Spitznamen „B.K.“, seine griechischen Initialen. Denn W ist das griechische B.

Kosseoglou singt Football-Hymne

Und auf einmal wird B.K. selber zum Star. Die Plattenfirma Universal kommt auf ihn zu, sie suchen einen Interpreten für die Stadionhymne „Hey Baby“. Der Song soll offizieller Titel der American-Football-Liga werden. „Sie sagten: Hey Wassili, wir wollen keinen deiner Künstler, wir wollen dich.“ Dabei kann Kosseoglou nicht mal singen. „Sie sagten: Du machst das schon“, erinnert er sich. Genauer gesagt macht die Technik seine Stimme erträglich – und seine Ausstrahlung tut den Rest. Mit seiner Band „Swing Brother“ tourt er von nun an durch Europa. Sankt Petersburg, Monaco, Ibiza. Im Musikvideo der Band tanzt unter anderem Bohlen-Ex Estefania Küster (41).

Swing Brother: Mit Nelson (links) und Adnan (rechts) performte Wassilios Kosseoglou (Mitte) „Hey Baby“. Quelle: privat

Das Highlight: Ein Auftritt in Berlins Olympiastadion, vier Millionen Briten vor dem Fernseher. Der FC Chelsea spielt an jenem Abend in der Champions-League gegen Schalke 04. „Gott war ich aufgeregt!“, erinnert sich Kosseoglou und kichert. „Aber es hat funktioniert.“

2002 übernimmt Kosseoglou das „Zino“

Danach ist es aber wieder vorbei mit der Musik, denn Sänger wollte Kosseoglou nie werden. Stattdessen übernimmt er 2002 den hannoverschen Szene-Club „Zino“ ( Otto-Brenner-Straße, heute „Freiraum“). Damals sagt er in einem Interview: „ Hannover soll so feiern, wie ich es mag: Exzessiv mit den Stars und Sternchen der Welt.“

Seinen Plan setzt er in die Tat um, im Zino feiern unter anderem Sarah Connor (40) und Mola Adebisi (47). Kosseoglous Kapital: seine lange Telefonliste mit Nummern von Promis. Der Otto-Normal-Bürger musst in der Otto-Brenner-Straße damals draußen bleiben. Das Magazin „ Hannover geht aus“ schreibt: „Wenn Kosseoglous Partyhalali über Hannover erhallt, pilgern die Schönen und Reichen in die Stadt.“

Ab 2004 wird es ruhiger um den Partykönig: Er hat das alleinige Sorgerecht für Sohn Rafail (heute 27), mietet ein Fachwerkhaus in Godshorn (dort lebt er noch immer) und kümmert sich um sein Kind. Lange taucht er ab – und macht Bürojobs, kümmert sich um Demenzkranke in betreuen Wohnanlagen, feiert mit Alzheimer-Erkrankten seine Geburtstage. „Das war so herzerwärmend. So erfüllend.“ Kosseoglou ist offenbar ein Menschenfreund.

So kam Kosseoglou zu „Francesca & Fratelli“

Doch dann holen ihn Francesca Elveren-Pagano (39) und Kadir Elveren (43) wieder ins Rampenlicht. „Ich war gerade auf dem Weg zu meinem Zahnarzt in der Calenberger Esplanade, ich wollte mich bleachen lassen“, sagt Kosseoglou und zeigt sein strahlend weißes Lächeln. „Da sah ich die beiden fegen. Wir kannten uns schon lange, ich fragte: Was treibt ihr da?“ Die Antwort lautete: Ein neues „Francesca & Fratelli“ eröffnen, das Größte bislang.

In dem Moment kam Elveren eine Idee: „Wassili, du wärst der perfekte Mann, den Laden zu führen.“ Kosseoglou winkte aber ab. „Nie wieder Gastronomie!“ Sie einigten sich auf eine dreiwöchige Urlaubsvertretung. Die inzwischen drei Jahre dauert und längst eine Festanstellung ist. „Irgendwie ist es doch ganz schön. Es erinnert mich an früher“, gibt der Wirt zu. Zurück zu den Wurzeln.

Prominente Gäste: Wincent Weiss posiert mit Kosseoglou vor „Francesca & Fratelli“.. Quelle: privat

Und schon wieder strömen die Prominenten zu ihm: 96-Spieler, Regisseur Nikolaj Georgiew (54), Sänger Wincent Weiss (27). Die Gäste nennen Kosseoglou „den Lieblingsgriechen“. Bis zum fünften Lebensjahr wuchs Kosseoglou am Olymp auf, „da wo die Götter herkommen.“ Und er beherrscht die Philoxenia, die griechische Gastfreundschaft. Die funktioniert auch mit italienischer Pizza.

Von Josina Kelz